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8 мая, суббота | Последнее обновление — 02:33 | vz.ru
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В Крыму призвали США подать пример всему миру и вернуть России Аляску
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США подать пример всему миру и вернуть России Аляску как исторические владения в Северной Америке.
«США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины. В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке – Аляску», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Таким образом Гемпель прокомментировал пост, опубликованный на русскоязычной странице Госдепартамента США в Facebook, в котором Вашингтон призвал «Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом».
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям подчеркнул, что заявление Госдепартамента США по Крыму – вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории.
Напомним, 7 декабря 2020 года зампред российского правительства Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи в ответ на заметку в японской газете о том, что в США якобы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.
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Блинкен признал подрыв миропорядка Соединенными Штатами
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Ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.
«Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», – цитирует ТАСС госсекретаря США.
Вместе с тем он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ, передает РИА «Новости».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран. По его словам, «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь».
Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.
В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
Россия указала на незаконность присутствия войск США в Сирии
Посольство России в США прокомментировало заявление Пентагона о том, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии.
Российская сторона заявила, что «хотела бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным». В связи с этим, как подчеркнули в посольстве, у Вашингтона «нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС». Посольство указало, что российские силы «действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», передает ТАСС.
Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности».
Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.
«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.
Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
В Вашингтоне рассказали о желаемых отношениях с Россией
США хотели бы более предсказуемых и стабильных отношений с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью BBC.
«Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения», – передает его слова ТАСС.
Ранее главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам саммита заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов.
Блинкен до этого заявил, что возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам. Он повторил ранее выраженную позицию, что США не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия».
Госсекретарь США также заявлял, что Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран.
Стало известно о планах Псаки уйти в отставку
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Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки планирует оставить свой пост, сообщает телеканал CNN.
По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о годичном сроке работы. «Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек», – сказала она в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода, передает РИА «Новости».
Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Настоящую славу на постсоветском пространстве ей принес кризис на Украине, в свете которого ей приписывались многочисленные искрометные высказывания о туристах, бегущих с Донбасса, чтобы подышать горным воздухом Ростова, или о планах США прислать флот к берегам Белоруссии.
Кроме того, знаменитым стало ее заявление о «выборной карусели», значение которой она не сумела объяснить журналистам. Эти и другие выступления Дженнифер породили в России специальный термин «псакинг».
Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.
«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.
При этом глава американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
«Но также важно и то, <…> что, если Россия предпримет, продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, будь то в отношении Украины или где-то еще, где [это] сталкивается с нашими интересами или нашими партнерами, мы ответим, не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Они не могут оставаться безнаказанными. И поэтому, я полагаю, совершенно ясно, что будут последствия», – утверждал госсекретарь США.
«Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы [иметь с ней] более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от России, от ее действий или отсутствия действий», – заявил Блинкен.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT и рассказала о подготовке ведомств к такому развитию событий.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Меркель заявила об отсутствии у ФРГ и США общего мнения по «Северному потоку – 2»
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Проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».
Меркель заявила, что «важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке», передает РИА «Новости».
К таким вопросам, по ее словам, относится тема «Северного потока – 2».
«Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», –добавила она.
Ранее в Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов.
Напомним, иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая.
Между тем глава Госдепа Энтони Блинкен на переговорах с руководителем МИД Германии Хайко Маасом выступил за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2».
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США заявили о нежелании вводить санкции против России
США не хотят вводить новые санкции против России, но оставляют за собой право на это, если такой шаг будет оправдан, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого», – цитирует ТАСС пресс-секретаря.
По ее словам, никто не хочет доводить дело до этого, но США оставляют за собой такое право, «если это оправданно».
Ранее Псаки заявила, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой. Сенатор Алексей Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией.
В Крыму оценили «план» Климкина по возвращению полуострова Украине
Украинские политики занимаются самообманом, считая, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так Гемпель прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что способом давления на Россию в вопросе «деоккупации» якобы является вопрос воды для Крыма, передает РИА «Новости».
«Во-первых, это весьма недипломатический подход к решению проблемы. Разговор ультиматумов неприемлем. Во-вторых, киевские политики, сродни Климкину, самообманываются, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом», – сказал крымский политик.
Он указал, что перекрытие подачи воды в Крым со стороны Украины является вопиющим нарушением прав человека, на которое предпочитают не обращать внимания международные правозащитные организации.
«Украина избрала тактику удушения Крыма. Но они забыли, что полуостров является частью великого государства, способного справиться со всеми трудностями. Крым не просит днепровскую воду и даже не обсуждает этот вопрос. Мы успешно решим все проблемы, связанные с водообеспечением», – добавил Гемпель.
Ранее стало известно, что скважины для обеспечения Крыма водой решили пробурить под Азовским морем.
Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.
США сочли силы Асада, России, Ирана и Турции помехой своим операциям в Сирии
Пентагон утверждает, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии, хотя и не «подвергают коалиционные войска опасности».
В квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности», передает РИА «Новости».
Указывается, что войска правительства Сирии, российские военные, а также «поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы» проводили операции против террористической организации «Исламское государство*», но еще и «мешали коалиции и «Сирийским демократическим силам». В частности, Дамаск и его союзники «пытались ограничить движения сил коалиции», а связанные с Турцией «боевики продолжали отвлекать «Сирийские демократические силы» от борьбы с ИГ*».
В апреле сообщалось, что США вывезли из Сирии в Ирак «новую колонну из 41 бензовоза с ворованной сирийской сетью».
Обсуждения России и Китая стали самыми долгими на встрече G7
Главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение России и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.
Он рассказал, что между «полуторачасовыми обсуждениями» Китая и России, «включая Украину и Белоруссию», были «небольшие сессии по 30 минут». Они касались Мьянмы, Ливии, Сирии. Обсуждение Афганистана после «российской» сессии также заняло 30 минут.
На брифинге сотрудник Госдепа заявил, что «доминирующей темой» встречи в Лондоне был Китай. Участники встречи согласились, что хотят видеть его «неотъемлемым членом международного порядка», но Пекин должен «играть по правилам этого международного порядка». Китай обвиняют в нарушении прав человека, «экономическом принуждении» и «агрессивном поведении», передает ТАСС.
США заявили об общей солидарности «с Украиной относительно российской агрессии, которая представляет собой внешнюю угрозу». Также для Украины есть и «внутренняя угроза со стороны коррупции и проблем в продвижении процесса реформ».
От России «хотят стабильных и предсказуемых отношений», сказали в Госдепе, отметив, что «получили мощную поддержку со стороны партнеров и союзников». Вашингтон заверил, что не стремится к эскалации в отношениях с Россией, однако будет «отвечать на безрассудное и агрессивное поведение».
Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила ему цитатой святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».
Астронавт НАСА сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
Астронавт НАСА Шэннон Уолкер не нашла существенных различий между полетом на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon.
«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения – разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в (Crew) Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», – приводит РИА «Новости» слова Уолкер на пресс-конференции в НАСА.
По ее словам, посадка Crew Dragon на воду показалась ей «немного мягче» приземления капсулы российского «Союза».
«Есть различия, но много схожего», – резюмировала астронавт НАСА, совершившая полет на МКС на российском корабле «Союз» в 2010 году.
Напомним, 2 мая американский пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту – американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уолкер и японцем Соити Ногути – вернулся на Землю, приводнившись в Атлантический океан.30 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находились астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.
Ранее в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность осуществления перекрестных полетов на американских и российских кораблях не на коммерческой основе.
Байден выразил уверенность в организации встречи с Путиным в июне
Американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США.
В Белом доме президента спросили о возможной встрече с Путиным в июне. «Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», – цитирует ТАСС Байдена.
Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один».
Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что возможная июньская встреча президентов стала бы хорошим шагом вперед в двусторонних отношениях, позволила бы в том числе осуществить разрядку напряженности между Москвой и Вашингтоном и гарантировать перспективу стабильных отношений.
При этом она вновь уточнила, что пока официальное подтверждение договоренности сторон об организации саммита отсутствует. «На данном этапе подтверждения встречи нет», – сказала она.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет.
«По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – сказал представитель Кремля.
Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Блинкен ответил на вопрос о «красных линиях» в отношениях с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) в ответ вопрос о наличии «красных линий» в отношениях с Россией выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не говорят с миром с точки зрения «красных черт».
«Мы не говорим с точки зрения красных черт», – приводит ТАСС ответ госсекретаря США на вопрос о том, есть ли у США какие-либо «красные черты» по отношению к России.
«На карту поставлены две вещи, когда речь идет российской агрессии против Украины. Первое и самое главное – <…> права жителей Украины и их суверенитет, целостность ее (Украины) территории, их демократия. На кону также некоторые очень важные более широкие принципы, которые на самом деле действуют далеко за пределами Украины. Эти принципы включают в себя то, что понятие о наличии сферы влияния – это концепция, которая должна была уйти [в прошлое] после Второй мировой войны. Мы не принимаем принцип сфер влияния», – заявил Блинкен.
Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом.
Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность России жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина.
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Блинкен назвал визит в Киев «продуктивным»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве «продуктивным времяпрепровождением».
«Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии и в нашей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины», – написал Блинкен в своем Twitter.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев. Между тем накануне госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО.
Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.
Ранее в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». В Совфеде предостерегали Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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