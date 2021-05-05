Женщина из Мали родила девять детей

Познер не нашел позитива в основанной на православии духовности

Телеведущий Владимир Познер заявил об отсутствии позитива в духовности, основанной на православии, которое, по его словам, подчеркивает ничтожество человека перед Богом и подавляет стремление к успеху.

«Нужно определить, что мы имеем в виду, говоря о чувственности и духовности. Если духовность – это сопереживание, угрызение себя, вечные страдания по поводу всего происходящего – тогда да, это не о французах. Но если прочитать французскую литературу, которая является отражением духа нации, начиная с Рабле и заканчивая Сент-Экзюпери, как можно сказать, что это не тонкая и не духовная нация? Она обнажает те философские и бытовые вопросы, которые присущи духовным людям», – считает Познер, слова которого приводятся на его сайте.

При этом, по словам журналиста, «американцы не очень духовный народ, … потому что они очень молодые и мало страдали». «Это необходимое требование духовности. Это меняет содержание нации и ее заботы. Кроме того, в рамках определения и понимания духовности важен и религиозный аспект», – заявил Познер.

Также, по его словам, «скандинавские народы: шведы, датчане, норвежцы и даже финны, которые не скандинавы, но близки к ним, – не особо духовные народности». «Их религия в значительной степени – это протестантизм, где индивид гораздо меньше замкнут на Боге. Если я протестант, Бог будто бы сидит со мною рядом, и я с ним разговариваю», – уточнил журналист.

Он отметил, что католицизм – это другое, «а уж православие – совсем иное». «В православии подчеркивается твое ничтожество перед Богом, подавляется стремление к успеху, утверждается, что настоящая жизнь начнется, когда текущая кончится. Другими словами, как человек ты ничто, ты червь. Быть может, это то, что мы называем духовностью. Хотя мне эта мысль крайне несимпатична, потому что в данной трактовке нет позитива», – заключил Познер.

Ранее телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о «негативном влиянии» православной веры на развитие России.