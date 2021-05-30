В Симферополе выпало более месячной нормы осадков Москвичам пообещали сентябрьскую погоду 30 мая 2021, 10:32 Текст: Ксения Панькова

В Москве в воскресенье ожидается по-сентябрьски холодная и ветреная погода, температура воздуха в столице плюс 13–15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября», – цитирует РИА «Новости» синоптика. Как отметил Тишковец, только на юге столичного региона «эхом» уходящего атмосферного фронта все еще отзовутся непродолжительные дожди. В целом в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков, пояснил он. По данным синоптика, температура воздуха в Москве плюс 13–15 градусов, в Подмосковье – плюс 11–16. «Ветер северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено», – добавил он. Ранее метеоролог Александр Голубев рассказал, что в Москве незначительно похолодает в последние дни весны, но с наступлением лета снова потеплеет.

В Москве полиция задержала хватавшего за ягодицы пассажирок метро мужчину 27 мая 2021, 19:30

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали молодого человека, который трогал за ягодицы пассажирок московского метро, мужчину задержали на следующий день после того, как одна из пострадавших девушек обратилась в полицию. «Мотив своих действий задержанный вразумительно объяснить не смог», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сообщает Рен ТВ. Уточняется, что «охотника» задержали на станции «Пушкинская», им оказался 19-летний житель столицы. В полиции отметили, что мужчина в течении длительного времени совершал подобные действия на территории столичного метро. В отношении задержанного был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Молодому человеку назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток. Ранее сообщалось, что в городе Сатки Челябинской области женщина в очереди на флюорографию разделась для посетителей медучреждения и начала приставать к ним. Назван лидирующий по числу пьяных ДТП округ Москвы 28 мая 2021, 18:04 Текст: Вера Басилая

Самым «пьяным» округом Москвы оказался ЮЗАО – 16% аварий с нетрезвыми водителями, меньше всего аварий произошло в СЗАО, всего две. С января по апрель количество погибших по вине пьяных водителей в Москве снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом. «Только в этом году 9 человек могли бы остаться живы, если бы водители, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, чувствовали, какой опасности подвергают окружающих», – сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. Ранее государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, который предлагает конфискацию автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с пострадавшими или жертвами. Инициатива направлена на снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей. В Москве таксист зарезал человека 29 мая 2021, 21:01 Текст: Ксения Панькова

Таксист зарезал ножом человека на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан, сообщил источник в правоохранительных органах. Как сообщил источник РИА «Новости», инцидент произошел приблизительно в 15:30 на Проектируемом проезде 598 в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции. «Один участник конфликта своему оппоненту острым предметом нанес ранения, от которых тот скончался, и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение», – сообщили в правоохранительных органах, добавив, что делом занимается СК. В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили факт задержания подозреваемого. Ранее в Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался. В Гидрометцентре рассказали о лучшем времени для отдыха на российских курортах 28 мая 2021, 13:50

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Уже сейчас можно отправиться в горы, в начале первой половины лета начнут открываться курорты Краснодарского края, в середине июля наступит сезон в Карелии, а ближе к сентябрю комфортная для отдыха погода будет на юге Приморского края, рассказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. «На юге, как правило, в летний период вероятность теплой погоды выше. Вода там уже начинает прогреваться, все готовится к открытию летнего сезона. Но начало июня – это еще не пляжная пора, поэтому в это время самым подходящим решением будет ограничиться прогулками по берегу моря, изучить окрестности, дышать лесным воздухом, отправиться в горы, туда вообще ходят еще с мая», – говорит Макарова. Несмотря на то, что пляжный сезон в России все еще не открыт, вода очень быстро прогревается, продолжает метеоролог. На курортах Краснодарского края сейчас температура держится в районе 18–19 градусов. В свою очередь Азовское море прогрелось до 19–22 градусов, а в районе Крыма пока все еще прохладно. Там 15–16 градусов тепла. Но она подчеркивает, что для полуострова такая погода является ежегодной нормой и там всегда медленнее прогреваются воздух и вода. «Что касается северных районов России, то там пока прохладная погода. Например, в Карелии сезон начинается в середине лета (в начале второй половины лета). На юге Приморского края курортный сезон открывается уже ближе к концу лета. Но вероятность того, что там будет более-менее комфортная погода, самая высокая в сентябре. Открытие сезона там зависит от тихоокеанского муссона», – рассказывает эксперт. Жителям столицы и Подмосковья в текущем году повезло – это регион, который меньше всего попадает в сводки неблагоприятных условий по всей Центральной России, отмечает синоптик. Тем не менее погода также может быть достаточно изменчивой: на юге более жаркая ожидается погода, а на севере более комфортная, прохладная. Кроме того, вполне возможно купание в реках, но и здесь пока еще вода не прогрелась. В Москве-реке в районе Звенигорода температура воды достигает всего 17 градусов. «Не знаю, насколько для москвичей характерен пляжный отдых в столице, но, во всяком случае, для тех, кто купается в прудах, реках, карьерах, такая возможность этим летом будет. Сезон откроется где-то в середине июня. Но не стоит забывать, что погода в средней полосе России очень переменчивая, и такие явления, которые связаны с конвекцией, могут быть предсказаны буквально за несколько часов. То есть это сильные дожди, грозы, град, усиление ветра», – предупреждает Макарова. Она напомнила, что в летний период не стоит забывать о солнцезащитных средствах, особенно гражданам с Севера России, поскольку у них кожа не адаптирована к солнцу. Кроме того, она порекомендовала туристам выходить на улицу только в утренние и вечерние часы, а в дневное время уходить независимо от температуры. Если же человеку сложно полагаться на собственные ощущения погоды, то он может отслеживать ультрафиолетовый индекс на сайте Гидрометцентра, который поможет определить безопасность нахождения на улице. «В любом случае лето будет переменчивое в этом году. Будут как теплые периоды, так и прохладные. Также оно будет сопровождаться конвективными явлениями, что как раз относится к краткосрочным прогнозам», – заключила метеоролог. В пятницу в Москве синоптики предсказали пасмурную погоду и температуру около 16–20 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь, а к вечеру ожидается гроза с порывистым ветром и обильные осадки в виде дождя. Рабочего едва не убило куском памятника Ивану Крылову в Москве 28 мая 2021, 16:04 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве рабочий попал в больницу после того, как на него упала отколовшаяся часть памятника баснописцу Ивану Крылову, рассказал представитель экстренных служб столицы. Источник сообщил, что «в ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, которая упала на его ногу», передает РИА «Новости». Пострадавший госпитализирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности. Ранее в Астрахани ребенка убило бетонной плитой на детской площадке. До этого в Самаре в результате падения мраморной плиты с фасада Дворца культуры погиб 10-летний мальчик. В Москве открыли новый железнодорожный вокзал 29 мая 2021, 13:33

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК. «Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», – приводит РИА «Новости» слова Собянина. По словам мэра, для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружается центр Москвы. В том числе будет разгружен один из самых перегруженных на Каланчевско-Курском направлении участок, который будет пропускать больше поездов. По словам Белозерова, запуск этого вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее. «Сегодня значимый день для железных дорог в России, потому что, действительно, за последние сто лет (впервые) запускаем новый вокзал. Новый вокзал – это новое качество, новый подход, это новый набор услуг, здесь все абсолютно совершенно новое. Также это возможности для маломобильных граждан, это новые кассы, новые возможности бесконтактного использования всех элементов, это бактерицидные, специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы, это аромамаркетинг», – сказал Белозеров, пояснив, что на вокзале установлены специальные приспособления для ароматизации воздуха. Общая площадь комплекса составила 9,6 тыс. квадратных метров, включая современный пассажирский терминал и две новые пассажирские платформы с навесами на всю длину. Интерьеры вокзала выполнены в светлых тонах с большим количеством открытых пространств и естественного освещения. На вокзале открыт зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, а также доступны автоматические камеры хранения, фуд-корт, комнаты матери и ребенка, вендинговые автоматы и автоматы по аренде внешних аккумуляторов. Кроме того, на всей территории вокзала работает Wi-Fi. Для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья доступны четыре эскалатора и три лифта. На Восточный вокзал планируется перевести 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршрутам Москва-Нижний Новгород и Москва-Иваново, транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России. Благодаря пересадке на МЦК можно быстро доехать до аэропортов. Так, поездка до станции Окружная для пересадки на аэроэкспресс в Шереметьево займет 18 минут, поездка до станции Верхние Котлы для пересадки на аэроэкспресс в Домодедово – 29 минут, до станции Андроновка для пересадки на электричку в аэропорт Жуковский – всего 10 минут. В дальнейшем, когда откроется МЦД-4, пассажиры смогут делать с МЦК пересадку на аэроэкспрессы, следующие во Внуково. Одним из главных элементов пассажирской инфраструктуры нового вокзала является надземный пешеходный тоннель в сторону Амурской улицы, которая ранее была отделена от транспортного узла железнодорожными путями. Помимо этого, между вокзалом и жилым районом Гольяново появилась пешеходная зона с велодорожками, пунктами велопроката и парковками для велосипедов. Пересесть на метро и МЦК можно по надземному пешеходному переходу, организованному по принципу «сухие ноги». После открытия вокзала «Восточный» пассажиропоток ТПУ «Черкизово» вырастет до 75 тыс. пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования. Нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%. Станции метро «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тыс. пассажиров в сутки. Отмечается, что перевод части поездов дальнего следования с Курского на Восточный вокзал позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская, которая на сегодняшний день почти исчерпана. Задержанный после сообщения о минировании рейс вылетел в Симферополь 29 мая 2021, 21:30 Текст: Ксения Панькова

Самолет, следовавший рейсом Москва-Симферополь, вылетел из аэропорта Шереметьево после задержки на 50 минут из-за сообщения о «минировании». Согласно изначальному расписанию, самолет должен был вылететь в 20.00. Позднее время вылета на табло изменилось на 20.50, передает РИА «Новости». В субботу неизвестный сообщил об угрозе взрыва вылетающего из Шереметьево самолета Москва – Симферополь. Кинологи провели проверку на борту. Напомним, 16 мая поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве. Кинологи не первый раз проверяют анонимные сообщения о минировании. Поступали также сообщения об угрозе взрыва Ярославского и Киевского вокзалов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о «минировании». Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре 29 мая 2021, 13:03 Текст: Наталья Ануфриева

Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре с сохранением до конца суток 29 мая. В ближайшее время «с сохранением до конца суток 29 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», передает РИА «Новости» сообщение ведомства. При управлении автотранспортом рекомендуется значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», – добавляется в сообщении. В Москве увеличили возраст получающих допвыплаты на ребенка молодых семей 28 мая 2021, 12:41 Текст: Наталья Ануфриева

Правительство столицы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, не достигшие возраста 36 лет, по сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Ранее это право имели семьи в возрасте до 30 лет. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости». Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга – москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Уточняется, что единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. В мэрии отметили, что при рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тыс. 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго – 126 тыс. 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих – 180 тыс. 290 рублей (десять прожиточных минимумов). «По сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза. Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребенок родился, начиная с 1 января 2021 года», – добавили в пресс-службе. Заявление на предоставление дополнительного единовременного пособия можно будет подавать с 3 июня через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение года с даты рождения ребенка. Ежегодно дополнительное пособие в связи с рождением ребенка получают порядка 25 тыс. московских семей. «Ожидается, что после повышения максимального возраста «молодой семьи», право на получение этой выплаты приобретут еще порядка 7,8 тыс. семей в год», – отметили в пресс-службе мэрии. Напомним также, что в ходе ежегодного послания президент России Владимир Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Президент также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании. Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве 28 мая 2021, 14:52 Текст: Елизавета Булкина

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, рост числа новых случаев заболевания не наблюдается, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Должен сказать, что она [ситуация с коронавирусом в Москве] стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю «упали» [данные] и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. (…) Но сам уровень все равно остается достаточно высоким, поэтому надо прививаться», – передает его заявление в эфире «России-1» ТАСС. Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации. За минувшие сутки в России выявили 9252 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания. Посвященная юбилею СССР выставка «Страна мечтателей – страна героев» открылась в Москве 27 мая 2021, 20:19 Текст: Вера Басилая

В Москве в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Страна мечтателей – страна героев», посвященная 30-летию с момента распада СССР и 100-летию со дня его образования. Здесь представлено более тысячи экспонатов, а также материалы о выдающихся людях страны. Название выставки возникло из «Марша энтузиастов» – популярной песни начала советского периода. Посетители смогут порассуждать о роли СССР в прошлом и жизни современной России. «Действительно, это были мечтатели, герои, люди, которые жили в СССР... На стыке этих двух дат мы и решили порассуждать и предложить всем посетителям, всем, кто увидит выставку в интерактивном режиме, в соцсетях порассуждать о феномене СССР. Почему страны давно нет, а свет ее звезды нас как-то греет?» – приводят «Известия» слова генерального директора музея Ирины Великановой. Выставка охватывает период с 1922 года по 1980-е. На выставке представлено более тысячи уникальных экспонатов, а также материалы о выдающихся достижениях советских физиков и полярников, авиаконструкторов и летчиков, врачей и спортсменов. Посещение выставки и связанных с ней мероприятий бесплатно для всех категорий граждан. Ранее министр культуры Аргентины Тристан Бауэр предложил провести в Буэнос-Айресе большую выставку, посвященную научным достижениям СССР и России. Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая 2021, 06:15 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, кратковременный дождь ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в Москве будет от 19 до 21 градуса тепла, ночью похолодает до девяти градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 23 градусов тепла, в ночь на воскресенье термометры покажут 6–11 градусов тепла. Скорость северного ветра в субботу не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 743 мм ртутного столба, передает ТАСС. В Симферополе выпало более месячной нормы осадков 30 мая 2021, 10:09 Текст: Ксения Панькова

Сильный ливень обрушился на Симферополь в субботу. Выпало 48 миллиметров осадков – более месячной нормы, сообщил Гидрометцентр Крыма. В соцсетях опубликованы видео и фото подтопления некоторых улиц в различных частях города. Некоторые легковые автомобили были затоплены, вода поступала в торговые центры и магазины. С отводом воды в городе не справляется существующая дренажная сеть. На некоторых улицах повалило деревья, были повреждены автомобили, никто не пострадал, передает РИА «Новости». "Наблюдался очень сильный дождь в Симферополе и в Белогорске. По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 миллиметров осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов, – 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 миллиметров", – сообщили в гидрометцентре. Сильный ливень прошел в Белогорском районе, там, по данным метеопоста, выпало 43 миллиметров осадков. Дожди прошли и в других районах полуострова. Предупреждение было объявлено ранее из-за прохождения холодного фронта. 29 мая и 30 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду. Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, в результате сильного ливня три электропоезда пригородного сообщения между Симферополем и Севастополем не вышли в рейсы утром из-за подмыва грунта на одном из перегонов. Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала газете ВЗГЛЯД, что уже сейчас можно отправиться в горы, в начале первой половины лета начнут открываться курорты Краснодарского края, в середине июля наступит сезон в Карелии, а ближе к сентябрю комфортная для отдыха погода будет на юге Приморского края. Синоптики рассказали о погоде в столице 28 мая 2021, 02:55 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 16 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 20 градусов. Вечером столбики термометров покажут 19 градусов тепла, снова пойдет небольшой дождь. Ветер прогнозируется северный, силой 0-1 м/с, местами сильный дождь, гроза с порывистым ветром до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Собянин объяснил рост заболеваемости COVID в Москве после майских праздников 30 мая 2021, 08:48 Текст: Ксения Панькова

Многие москвичи провели майские праздники на даче, дома и не хотели идти в поликлиники, а за помощью обратились, дождавшись рабочих дней, поэтому в столице наблюдался всплеск выявлений и госпитализаций пациентов с COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Был весенний рост, он был объективный: это такой эпидемиологический сезон, когда осенью и весной мы наблюдаем рост любых простудных заболеваний, к этому и добавился ковид», – заявил Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости». По его словам, после майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. «И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим. Поэтому мы наблюдали определенный всплеск», – добавил мэр. Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься о вакцинации.