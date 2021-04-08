В Карелии решили проложить дорогу к заповеднику «Кижи»

В Карелии планируется построить новую автодорогу к музею-заповеднику «Кижи», это позволит посещать туристам объект вне зависимости от навигации судов по Онежскому озеру, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

«В Республике Карелия будет проложена дорога ко всемирно известному музею-заповеднику «Кижи». Сейчас туристы посещают его лишь во время навигации судов по Онежскому озеру, которая длится около пяти месяцев. Автомобильная дорога станет достойной альтернативой этому маршруту, и туристы смогут приезжать туда в любое время года», – цитирует Мишустина ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что в целом в стране в этом году должно быть отремонтировано более 300 дорог к туристическим объектам. Протяженность этих дорог – около 1,5 тыс. км. На эти цели выделено почти 20 млрд рублей. «Работы по реконструкции региональных трасс и городских улиц пройдут в Ярославской и Костромской областях, в Иркутской области – на Байкале, а также в Томской области, где расположены знаменитые памятники деревянного зодчества Сибири», – подчеркнул премьер.

По его словам, в целом национальный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется сейчас в 84 регионах и 105 крупных городах. В рамках нацпроекта в течение этого года будет приведено в порядок более 16 тыс. км автомобильных дорог. «Обращаю внимание руководителей регионов: все запланированные работы по реконструкции дорог к туристическим объектам должны быть реализованы в этом году полностью», – указал Мишустин.