СК решил повторно изучить дело осужденного за убийство вероятного педофила уфимца

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно изучить дело уфимца, получившего восемь лет колонии за избиение до смерти предполагаемого педофила, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовных дел, расследованных в связи с произошедшими событиями», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

Официальный представитель СК подчеркнула, что некоторые оценки работы следствия по делу продолжают даваться лицами, не имевшими доступ к материалам уголовного дела, «а знакомыми с ситуацией лишь поверхностно, в основном по материалам СМИ и соцмедиа». По ее словам, назвать их объективными нельзя.

Как добавила Петренко, вместе с тем Быстрыкин поручил еще раз изучить, как региональные следователи обосновывали квалификацию действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений и иные собранные доказательства.

«Также будет изучено уголовное дело в отношении Зайцева, расследованное по ст. 135 УК РФ (развратные действия) и прекращенное в суде по нереабилитирующему основанию – в связи со смертью обвиняемого», – рассказала она.

Ранее Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам лишения свободы Владимира Санкина за избиение до смерти подозреваемого в педофилии.

Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт мужчин перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи. Санкин попросил суд рассматривать его дело с участием присяжных заседателей. Они посчитали его виновным в убийстве, но невиновным в совершении разбоя (по версии следствия, Санкин похитил у потерпевшего деньги), и просили суд о снисхождении при назначении наказания.

Следственные органы Башкирии, комментируя общественный резонанс вокруг наказания Санкина сообщили, что погибший в тот момент не был опасен для детей, а осужденный избивал его и продержал на морозе четыре часа.