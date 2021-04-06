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Путин и Болсонару обсудили регистрацию «Спутника V» в Бразилии
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Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили по телефону вопросы регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее поставок и производства, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», – говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны.
«Владимир Путин и Жаир Болсонаро подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам», – добавили в Кремле.
Ранее президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. После этого в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России
Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом «Спутник V» в России.
Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол.
«Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», – передает RT слова Равальоли, отметившего, что для него это было бы слишком долго.
По его словам, «быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, – это нехорошо».
Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин.
Напомним, 1 апреля газета El Pais сообщила, что ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала этого года.
Матвиенко назвала послание Путина Федеральному собранию обращением «нового времени»
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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением «нового времени» и сформулирует новую систему координат, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», – передает ее слова ТАСС.
«Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание», – добавила Матвиенко.
По словам председателя СФ, послание президента является важнейшим политическим и общественным событием. «В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», – сказала она.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются.
Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.
Врач рассказал о рисках при поездках заграницу невосприимчивых к уханьскому штамму людей
Люди, которые невосприимчивы к уханьскому штамму коронавируса, могут быть инфицированными более заразным вариантом вируса, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Если организм не был восприимчив в силу каких-то обстоятельств к классическому уханьскому вирусу, возникает риск привезти в нашу страну штаммы, которые обладают высокой вирулентностью», – цитирует его слова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля.
На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан.
В США выявлен первый случай заражения индийской мутацией коронавируса
На территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии, сообщило издание San Francisco Chronicle.
Случай заражения был выявлен в штате Калифорния. Газета ссылается на данные лаборатории по изучению вирусов Стэнфордского университета. Также зафиксировано еще семь случаев, при которых есть подозрение на заражение индийским вариантом CJVID-19. В ближайшие дни эксперты определят, так ли это, передает ТАСС.
Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией.
В Австрии объяснили перспективы регистрации «Спутника V»
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Австрии зависит от длительности регистрации Европейского агентства лекарственных средств (EMA), в этом вопросе не должно быть политического подтекста, заявил канцлер страны Себастьян Курц.
«В вопросе «Спутника» все зависит от того, сколько продлится процесс регистрации [в ЕС] и по каким причинам он затягивается. У меня есть ощущение, что некоторые, так сказать, поступают геополитически. Я думаю, что в вопросах вакцинации и здоровья не должно идти речи о геополитике. Если вакцина эффективная и безопасна, то ее надо использовать», – цитирует Курца ТАСС.
Он добавил, что Австрия разделяет вопрос на два подхода, один из которых – закупка, а другой – регистрация. При этом переговоры с российской стороной находятся на заключительном этапе.
«У нас есть возможность купить эту вакцину, у нас есть возможность, что Австрия получит приоритет. Я думаю, что это большой шанс. Для регистрации есть разные пути: ждать регистрации EMA или действовать на национальном уровне», – указал канцлер.
Ранее Курц заявлял, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».
В Британии задумались над ограничением использования вакцины AstraZeneca
Британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничения использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи из-за опасений по поводу образования тромбов, сообщают местные СМИ.
Газета Times сообщает, что подобное решение может быть принято Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства уже во вторник, передает ТАСС.
По свидетельству источников издания в MHRA, появляется «все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям – по крайней мере моложе 30 лет – другую вакцину».
Напомним, из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca в Британии умерли семь человек.
Ранее власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Также Нидерланды приостановили использование этого препарата.
Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием
Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca действительно может провоцировать образование тромбов, заявил глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери газете Messaggero.
«Сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит», – передает ТАСС слова Кавалери.
Тем временем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК ожидает официального заявления EMA о связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у привившихся препаратом. По словам Мамера, заседание комитета по безопасности лекарств состоится на этой неделе, передает РИА «Новости».
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8328 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1747, Санкт-Петербурге – 702, Московской области – 533.
Всего в стране выявлено 4 597 868 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 220 035 человек, из них 8902 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 106 человек.
Накануне, 5 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8646. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 318.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пашинян обсудит с Путиным в Москве военно-техническое сотрудничество
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества.
«В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере», – передает сообщение Пашиняна РИА «Новости».
Как заявил армянский премьер, в приоритете у Еревана – оснащение вооруженных сил Армении современным вооружением. Он отметил, что республика уже начала реформы в армии, «которые осуществляются в тесном сотрудничестве российскими партнерами». «Процесс пополнения Вооруженных сил Армении современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания», – сказал Пашинян.
В прошлую пятницу в пятницу пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян заявила, что Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил переговоры Путина с премьером Армении 7 апреля в Москве и сообщил, что они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении.
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и экс-главы Армении Кочаряна
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе действительно пообщался по телефону с экс-главой Армении Робертом Кочаряном, у них давние добрые отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Кочарян действительно пообщался с Путиным на прошлой неделе, когда находился в Москве для участия в заседании совета директоров АФК «Система».
Кочарян является членом совета директоров компании.
Напомним, в марте Песков назвал Кочаряна дружественным политиком и счел абсурдной мысль, что он согласует с Москвой свое желание участвовать в политической жизни Армении.
ВОЗ выступила против ковид-паспортов для международных поездок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано, заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис.
«Что касается паспорта вакцинации, то мы в ВОЗ на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда, потому что мы на данном этапе не уверены в том, что вакцина предотвращает передачу [COVID-19]», – передает слова Харрис ТАСС.
Представитель ВОЗ напомнила, что клинические исследования вакцин от коронавируса и их применение среди широких слоев населения осуществляются меньше года. Также, по мнению Харрис, ковид-паспорта как обязательное условие для международных поездок могут спровоцировать обвинения в дискриминации по отношению к тем, кто еще не успел сделать прививку от COVID-19.
Напомним, в конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
Лавров передал главе МИД Индии послание Моди от Путина
Находящийся с рабочим визитом в Нью-Дели министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что передал индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару устное послание премьер-министру Нарендру Моди от президента России Владимира Путина.
«Большое внимание уделили вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. Имею в виду визит президента РФ в Индию. Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам», — сказал он.
Также Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Индии совместное производство вооружений, передает ТАСС.
Глава МИД России прибыл в Нью-Дели накануне вечером с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри.
Инфекционист исключил третью волну коронавируса в России
Третьей волны коронавируса и локдауна в России не будет, однако нужно сохранять легкие карантинные мероприятия, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Малышев заявил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что, на его взгляд, «третьей волны не будет, и, соответственно, и локдауна не будет, потому что мы с вами видим, что локдаун – это путь в никуда», передает РИА «Новости».
Он отметил, что для того, чтобы этого роста не было, нужно продолжать сохранять легкие карантинные мероприятия и повышать темпы вакцинации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России.
Между тем эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер сделали вывод, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое.
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Путин поддержал идею представления интересов России в ЕСПЧ Генпрокуратурой
Президент Владимир Путин поддержал инициативу о том, что Россию в ЕСПЧ будет представлять Генпрокуратура вместо Минюста, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Генпрокурор [Игорь] Краснов выступил с такой инициативой, обосновав это тем, что Генпрокуратура сможет более комплексно и более эффективно отстаивать наши интересы в ЕСПЧ, используя свой опыт, свою инфраструктуру и так далее. И эта инициатива была поддержана президентом», – цитирует Пескова РИА «Новости».
При этом Песков добавил, что замена одного ведомства на другое для представления России в европейской инстанции не связана с недовольством работой Минюста.
«Дело не в недовольстве, дело просто в постоянном совершенствовании работы. Вы знаете, что постоянно растет нагрузка на ЕСПЧ, нагрузка на российские ведомства в этой связи, и поэтому необходимо постоянное совершенствование», – указал он.
В марте издание РБК писало, что Путин одобрил идею Краснова передать Генпрокуратуре полномочия по представлению российских интересов в ЕСПЧ и других международных судах.
Глава НИИ гриппа назвал возможную причину появления третьей волны коронавируса
Третья волна пандемии в России теоретически может быть связана с появлением более заразного штамма COVID, заявил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в рамках научной сессии РАН «Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям».
По словам Лиознова, учитывая, что «индекс репродуктивный выше у британского варианта, если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна (...) может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта», передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России.
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