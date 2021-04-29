Глава МИД Киргизии заявил о начале переговоров с таджикским коллегой

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин начали в четверг переговоры по конфликту на границе двух стран, сообщил киргизский информационный портал Vesti.kg.

«Прямо сейчас я нахожусь на переговорах с таджикской стороной», – цитирует издание Казакбаева, который также выразил надежду, что сторонам в ближайшее время удастся «локализовать конфликт на границе», передает ТАСС. О месте проведения переговоров не сообщается.

Ранее замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка.

Погранслужба Киргизии заявила об атаке военных Таджикистана на пять киргизских погранзастав, на одной из которых начался пожар.

Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения.

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.