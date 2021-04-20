Минпромторг назвал процент российской электроники в самолетах к 2024 году

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20 апреля, вторник | Последнее обновление — 20:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова назвала высылку чешских дипломатов адекватным ответом Праге
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Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот.
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Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция.
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Вместе с Раулем, которому скоро 90 лет, уходит эпоха Кастро – удивительное время Кубинской революции, которая разом вывела эту небольшую страну в топы глобальной большой политики.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Минпромторг назвал процент российской электроники в самолетах к 2024 году
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Россия намерена в течение трех лет довести до 96% долю российского оборудования в электронных системах гражданских самолетов, заявил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.
«По телекомоборудованию к 2024 году мы должны с 22% в полном перечне достичь 41% отечественных компонентов, по вычислительной технике – довести с 9% отечественной до 38%, в ЖКХ и строительстве – с 11% до 42%, в энергетике – с 16% до 38%. В гражданском авиастроении стоит критичная задача – к 2024 году практически до 96% довести именно в электронных системах уровень отечественный», – заявил Бочаров, передает ТАСС.
Он отметил, что в ближайшие три года планируется при системной развернутой поддержке правительства повысить до допустимого «критичный уровень зависимости».
Замглавы ведомства добавил, что в 2021 и 2022 годах в стране появятся предприятия по СВЧ-электронике, которой ранее не было.
«Идут перезагрузки капиталовложений в электронику в Зеленограде – тоже мощнейший проект, связанный с развитием собственных фабрик», – указал замглавы Минпромторга.
В сентябре 2020 года сообщалось, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией. В Минпромторге указывали, что Запад таким способом пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.
Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США.
Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
МИД отреагировал на требование Чехии отнять у России часть территории посольства
Участки посольства России в Праге были выделены СССР в начале 1970-х годах на основании действующих советско-чехословацких соглашений, заявил российский МИД в ответ на требования властей Чехии вернуть землю в парке Стромовка, где находится посольство России.
«Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений», – говорится в сообщении в официальном аккаунте МИД в Telegram.
Как отметили в российском дипведомстве, «ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций». «Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть», – подчеркнули в МИД.
«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», – добавляется в заявлении.
Ранее власти Праги потребовали Москву вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
В Чехии заявили, что взрывы на складах в Врбетице не были актом гостерроризма
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Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отметив, что Россия не нападала на Чехию.
«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», – цитирует ТАСС Бабиша.
В свою очередь генпрокурор Чехии Павел Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию, передает РИА «Новости».
«Целью нападения (на склад во Врбетице) было вооружение, предназначенное для вывоза в Болгарию. При этом взрыв не должен был произойти на территории Чехии», – сказал Земан.
В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты покинули Россию 19 апреля.
Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кроме того, власти Праги потребовали у Москвы вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ.
«Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он.
«Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт.
«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник.
Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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Обнародовано заявление «Ив Роше» по делу о мошенничестве братьев Навальных
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В Сети опубликована копия подписанного гендиректором «Ив Роше Восток» Бруно Лепру заявления о преступлении в отношении французской компании «Ив Роше», за которое были осуждены братья Алексей и Олег Навальные.
Документ, как следует из фото, был подан на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина 4 декабря 2012 года. В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников «Ив Роше Восток» заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Главное подписное агентство». В результате компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с этим «Ив Роше Восток» с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном размере.
При этом в 2012 году ряд журналистов, выступая в защиту Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской компании также заявляли, что не подавали жалобы и судебные иски, в которых фигурировали бы братья Навальные. Отметим, что в заявлении, подписанном Лепру, действительно не фигурируют братья Навальные, однако сам факт обращения в СК задокументирован.
«Этот документ доказывает, что именно «Ив Роше» стал инициатором разбирательства с Навальными, а не власть, не госструктуры и не госкомпании, что годами пытались доказать либеральные СМИ. То есть братья Навальные развели крупную международную компанию, пользуясь служебным положением, нанесли «Ив Роше» ущерб, и те захотели разобраться по закону», – сообщает Telegram «Опер пишет...».
Алексей Навальный в 2014 году был приговорен за мошенничество по делу «Ив Роше Восток» к трем с половиной годам условно. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
Олег Навальный летом 2018 года вышел из колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области, где провел три с половиной года после приговора по делу о хищении средств компании «Ив Роше».
Киев обвинил Москву в превращении Украины в «аграрную провинцию»
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Украина рискует лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны, заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран. По его словам, если это произойдет, страна перестанет быть интересной Европе и превратится в «аграрную провинцию».
«Фактически русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», – заявил Непран в своем блоге на портале «Обозреватель».
По его словам, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система. Он отметил, что большую беду представляет то, что потеряв газотранспортную систему (ГТС), Украина перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой.
Непран подчеркнул, что ситуация становится не просто сложной, а угрожающей. По мнению вице-президента ТППУ, сейчас Киеву следует предложить ЕС любые удобные условия, чтобы не потерять ГТС как последний рычаг влияния на мировую политику.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер.
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Посол США вернется в Вашингтон для консультаций по совету Москвы
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Посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, сообщили в Госдепе.
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», – передает ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Он вернется в Москву в ближайшие недели», – добавил он.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
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Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины
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Внешнеполитическая служба Евросоюза скорректировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который утверждал о развертывании у границ с Украиной 150 тыс. российских военных.
Теперь в стенограмме его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованной на сайте дипслужбы ЕС, это число изменено на 100 тысяч, передает ТАСС.
Никаких пояснений служба Борреля не привела. В сноске к тексту лишь указано, что «число исправлено со 150 тысяч». Отныне данный фрагмент речи Борреля звучит так: «Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тысяч российских войск сконцентрированы на границе и в Крыму».
Боррелю на пресс-конференции в понедельник был задан вопрос, откуда у ЕС данные о 150 тыс. российских военных. В стенограмме в этом вопросе число также изменено на 100 тысяч, а ответ остался без изменений: «Я не могу сказать, откуда у меня эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».
Ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
В тот же день Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы.
Российские суда начали стягиваться к месту укладки «Северного потока – 2»
Российские суда снабжения начали стягиваться к трубоукладчику «Академик Черский», который готовится к укладке участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщил сервис отслеживания судов MarineTraffic.
В непосредственной близости от трубоукладчика находятся суда «Иван Сидоренко», «Катунь», «Финвал», многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери», передает ТАСС.
Координаты «Академика Черского» соответствуют координатам первой точки укладки газопровода, утвержденным Морским управлением Дании, отмечается в сообщении.
В начале апреля «Академик Черский» начал подготовку к укладке «Северного потока – 2».
Тем временем в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода.
Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
В Чехии призвали к сохранению торговых связей с Россией
Чешский вице-премьер, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с Россией, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери.
«У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и Россией), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», – заявил Гавличек, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом. «То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» – это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», – подчеркнул Гавличек.
Тем временем первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении Москвы. «Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности», – сказал Гамачек.
Ранее во вторник представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
США потребовали от России не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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США обеспокоены намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, заявил Госдеп.
«У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС.
Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Боровой рассказал новую версию гибели Дудаева
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Российский политик Константин Боровой, называющий себя другом первого президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева, изменил свою версию событий в день его гибели.
В частности, Боровой заявил, что ракетный удар по чеченскому лидеру был совершен через два часа после их разговора по спутниковому телефону, а не в момент беседы. «Знаете, то, что Алла (вдова Джохара Дудаев) рассказала мне, свидетельствовало скорее о том, что он успел ей рассказать, о чем мы с ним говорили. Очень может быть, что наш разговор использовали, чтобы просто определить его координаты», – сказал Боровой интервью «Ленте.ру».
По его словам, Дудаев рассказывал ему, что с помощью специального кабеля относил трубку на расстояние около 50 метров от телефонного аппарата.
«Он мне звонил, ему звонить было невозможно – такой телефон был. Он говорил, что на него во время разговора совершаются покушения. Видимо, в тот день он не воспользовался этим кабелем. У меня было ощущение, что он погиб примерно через два часа после разговора со мной. То есть он с кем-то еще разговаривал», – вспомнил Боровой.
При этом ранее он утверждал, что связь прервалась прямо во время его разговора с Дудаевым, о чем в 2011 году писала «Комсомольская правда».
В прошлом году последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов рассказал газете ВЗГЛЯД, как ликвидация президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева в 1991 году оказалась сорвана по вине первого президента России Бориса Ельцина.
Напомним, Дудаев был первым президентом провозглашенной Ичкерии, в 1991 году провозгласил независимость республики от РСФСР и СССР, что и послужило началом первой чеченской войны, в результате которой в декабре 1994 года Россия ввела войска в Чечню.
МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов
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Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, который их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему – и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», – передает заявление чешского министра ТАСС.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что Прага готовит меры в отношении России после решения Москвы выслать 20 дипломатов республики в ответ на объявление 18 сотрудников посольства России персонами нон грата.
«Мы с господином вице-премьером обсуждали дальнейшие шаги по отношению к России. Мы информируем наших союзников [по ЕС и НАТО] и готовим дальнейшие шаги [по отношению к России]», – сказал глава правительства Чехии.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
Генпрокурор Чехии заявил, что взрывы на складах в Врбетице не являются терактом
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Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются терактом. Об этом заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.
Как отметил Земан, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. «По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии», – написал он в своем Twitter.
По словам генпрокурора Чехии, «дело исключительно политиков, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ».
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице. Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет».
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма. Он также отметил, что Россия не нападала на Чехию. Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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Колумбия выразила протест России
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МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолет, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии», – сообщила министр, передает РИА «Новости».
Блум заявила о неприятии повторяющихся ситуаций, когда воздушные суда из России не выполняли условия, определенные в разрешениях авиационных властей Колумбии.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Ранее минобороны Колумбии сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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