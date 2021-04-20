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Посол США решил не покидать Россию
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Хотя Москва советует послу США Джону Салливану отправиться на консультации в Вашингтон, он не планирует покидать Россию, сообщили источники.
Как пишет Axios, Салливан считает, что Москва должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул Россию, передает ТАСС.
Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
США поддержали высылку российских дипломатов из Чехии
США поддерживают решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс выразил поддержку Чехии «в ее решительном ответе на подрывные действия» Москвы. Он заявил о необходимости «твердо действовать в ответ на действия России». По его словам, Москва якобы «ставит под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру» союзников и партнеров США, передает ТАСС.
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии высылают 18 сотрудников посольства России. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон на консультации
Предложение Москвы американскому после Джону Салливану отправиться на консультации в Вашингтон по-прежнему актуально, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Напомним, Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Москва запретила посольствам США и Чехии нанимать на работу россиян
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что касается США, (есть) очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Как отметила дипломат, «люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими «работы» зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат». «Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство – нет», – добавила она.
Ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
По его словам, каких-то конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. «Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло продвинуть отношения вперед», – передает слова Салливана ТАСС.
«Я не буду говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он», – отметил помощник президента США.
Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Бутина поблагодарила МИД за санкции против главы бюро тюрем США
Член Общественной палаты России Мария Бутина поддержала решение запретить въезд в страну директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю.
Она выразила благодарность «МИДу и руководству» России за то, что в «санкционный список попал именно директор бюро тюрем». Бутина заявила, что тот возглавляет «пыточное учреждение, которое издевается» над россиянами, «причем с особым цинизмом, продляя искусственно им сроки». Бутина отметила, что «испытала это на себе». По ее словам, Москва ввела ограничения в отношении лиц, которые являются вредителями по отношению к России, передает РИА «Новости».
В 2018 году Бутину в США обвинили в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском минюсте. В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока.
США посоветовали авиакомпаниям с осторожностью летать над Россией и Украиной
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Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины.
В директивах-извещениях NOTAM рекомендуется с осторожностью летать «в, из, в пределах или над» районами полетной информации Киева, Днепра (бывший Днепропетровск), Симферополя, а также расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону, передает ТАСС.
Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной. В США не исключают «трансграничных столкновений без предварительного уведомления, повышенной военной активности и/или конфликта».
В начале недели генсек НАТО пообещал поддержку Украине. Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
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В Германии отношение Байдена к России назвали «третьим путем»
Журналист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туман полагает, что глава американского государства Джо Байден в отношении России выбрал «третий путь».
Туман отметил, что после предложения Байдена президенту России Владимиру Путину провести саммит возникло ощущение разрядки в отношениях двух стран, но потом США ввели санкции. Как считает Туман, «Байден демонстрирует явный отказ от своего предшественника» на посту президента США Дональда Трампа, но «не от себя самого и своего предложения поговорить». По словам Тумана, Байден продемонстрировал, что подразумевает под «жесткими отношениями» с Москвой, но не отзывает предложение провести саммит, то есть «указывает возможный третий путь в отношениях с Россией», передает РИА «Новости».
13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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Американцы высмеяли Байдена за санкции против России
Читатели сайта Fox News раскритиковали президента США Джо Байдена за антироссийскую политику после объявления о высылке Москвой десяти американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
«Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США? Возможно, Трамп не нравился вам как человек, но Трамп по крайней мере хотел лучшего для своей страны и для своих граждан. Кто-нибудь из избирателей Байдена уже испытывает угрызения совести?» – выразил недовольство один из пользователей портала, передает РИА «Новости».
«Владимир Путин никого не боится. Он русский, а русские никого не боятся. Они готовы давать сдачи, чего бы им это ни стоило, а потом они мстят. Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР», – напомнил другой комментатор.
«Спотыкающийся Джо играет в китайские шашки, пока Путин играет в шахматы. К счастью, Путин понимает, что Соединенными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины», – написал третий читатель.
«Кажется, будто у Путина есть компромат на Байдена. Следующие три с половиной года нам стоит потратить на проведение расследования в отношении Байдена, его семьи и его администрации, а после этого объявить ему импичмент», – подытожил еще один пользователь.
Ранее читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
16 апреля МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Володин предсказал направление «ударов» США по России
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что следующие «удары» по России со стороны США могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс.
«В последние дни от президента Соединенных Штатов, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», – сыронизировал Володин в своем Telegram.
По его словам, можно было бы ожидать, что люди с активной жизненной позицией, политики и деятели культуры выступят с предложением о присуждении Ассанжу и Сноудену Нобелевской премии мира, но этого не произошло. «Вот если бы Ассанж и Сноуден аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединенным Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду», – добавил спикер Госдумы.
«Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств. Но в сложившейся ситуации правильно было бы дать оценку действиям властей тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов: в США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании – осужденные и гонимые. Со своей стороны обязательно займусь изучением материалов о судьбах людей, которые пострадали за защиту прав граждан от властей этих государств», – отметил Володин.
Он также указал, что у США и их союзников нет морального права делать заявления о правах человека в России, а при соответствующем желании предложил в первую очередь начать с себя.
«А тем, кто на них обращает внимание, хочу сказать: задайте себе вопрос, почему подобных заявлений не было в 90-е годы, когда повсеместно нарушались права человека, но никто из тех, кто сегодня выступает, тогда даже не подумал начать этот разговор. Ответ прост. Россия была слаба, процесс ее разрушения был на пике. Это не только устраивало США и европейские государства, но и было выгодно. Заявления о нарушении прав человека начались ровно с того момента, как только страна стала решать внутренние проблемы и усиливаться на международной арене. Вспомните борьбу с терроризмом на Кавказе. В западном определении это были не террористы, а добрые дядечки, борющиеся за свободу», – указал Володин.
Он также вспомнил реакцию Запада на воссоединение России с Крымом. «Объединился разделенный народ после референдума в Крыму. Можно было бы порадоваться за него. Все было сделано в рамках международных норм и правил. Нет – ввели санкции. Потом – обвинения в отравлении. До сегодняшнего дня не предъявили доказательной базы, не ознакомили с существом дела по этому вопросу. Вообще много странного и неизвестного в этом. Несмотря на озвученное отравляющее вещество, применение которого гарантирует летальный исход, все живы и здоровы. Включая тех, кто контактировал с якобы отравленными вещами. Но звучат обвинения, санкции, угрозы», – напомнил спикер Госдумы.
Он также предсказал направления следующих ударов по России. «Что будет дальше? Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема. Именно с этим связана истерика, а по-другому не назовешь заявления, которые звучат практически каждодневно. Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», – отметил он.
«Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации. Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», – заключил Володин.
Эксперт назвал выгодоприобретателей от скандала вокруг «агентов ГРУ» в Чехии
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«Джо Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией. До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и общее усиление напряженности в Восточной Европе.
«Эскалация напряженности, которую мы наблюдаем в отношениях нескольких восточноевропейских государств и России, выгодна в первую очередь Соединенным Штатам – ведь российско-европейский диалог снижает степень зависимости Старого Света от США и является наглядной демонстрацией политической автономии Европы», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Можно спорить касательно того, насколько активной была непосредственная роль Вашингтона в развязывании скандала с российскими дипломатами в Чехии, но стремление администрации Джо Байдена поддерживать некоторый уровень напряженности, сомнений не вызывает, рассуждает политолог. По оценке Кортунова, «Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией».
«До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении, – отметил эксперт-международник. – Во-первых, Эммануэль Макрон периодически возвращается к идее общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока, что в корне противоречит установкам администрации Байдена. Во-вторых, Германия не скрывает заинтересованность в получении российского газа через трубопровод «Северный поток – 2». Ангелу Меркель едва можно обвинить в мягком отношении к России, но тем не менее есть вещи, которые для Берлина более существенны, чем указания из Вашингтона». В целом, за время президентства Дональда Трампа наблюдалось ослабление трансатлантических связей, и у стран Евросоюза окрепло политическое и экономическое стремление к самостоятельности, отмечает эксперт. Новая администрация США намерена переломить этот тренд, но это будет трудной задачей, добавил Кортунов.
«Восстановить и цементировать евроатлантическое партнерство можно, постоянно муссируя тему «российской агрессии», – подчеркнул гендиректор РСМД. Собственно, Вашингтон не скрывает свое намерение консолидировать европейских союзников на антикитайской и антироссийской основе. «Но с антикитайской платформой возникают постоянные проблемы из-за сильной зависимости Европы от экономических отношений с Пекином, – указал Кортунов, – Поэтому, если не получается объединить европейцев на антикитайской платформе, то остается антироссийская». Если исходить из этой логики, разжигание шпионско-дипломатического скандала в отношениях Чехии и России, выглядит вполне логичным, делает вывод собеседник.
В заявлениях Байдена и членов его команды часто звучит «тема обеспечения единого западного фронта против российского авторитаризма», напомнил Корутнов. «Отсюда вытекает усиление дисциплины в НАТО, повышение военных расходов и другие сопутствующие меры, принятия которых Байден ожидает в том числе и от своих европейских партнеров», – поясняет аналитик.
В разворачивающемся противостоянии очевидна заинтересованность не только США, но и некоторых их младших партнеров, добавил Кортунов. «В частности, эту ситуацию будут активно использовать страны Балтии и Польша, чтобы зафиксировать «новую нормальность» в максимально жестком по отношению к России виде», – считает собеседник. Поэтому вполне объяснима высылка из Польши российских дипломатов на фоне скандала в Чехии, полагает эксперт.
В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб – офицеры российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В тот же день чешская полиция сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Правоохранители пояснили, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». При этом чешская сторона отказалась раскрывать детали расследования взрывов во Врбетице.
В ответ на демарш спецслужб Чехии в отношении наших дипломатов, представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». В МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца понедельника. Отъезд этих сотрудников парализовал работу чешского представительства, признал и.о.главы МИД Чехии Ян Гамачек.
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, сообщила Захарова в понедельник.
В тот же день власти Праги потребовали, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком ухудшении чешско-российских отношений в связи со скандалом вокруг «агентов ГРУ», и приводила реакцию западной прессы на высылку дипломатов.
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Москва указала США на бездоказательность предъявляемых России обвинений
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в телефонной беседе с помощником президента США Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние российские дела и в дела союзников.
«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», – цитирует сообщение Совбеза РИА «Новости».
Отмечается, что беседа прошла 19 апреля по инициативе американской стороны.
Политики обсудили перспективы проведения двухстороннего саммита с участием глав обеих стран, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Она добавила, что стороны условились поддерживать контакты. Представители стран также обсудили вопросы «двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность».
Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Кремль не стал комментировать угрозы США из-за Навального
В Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Алексею Навальному, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса», – сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на такие предупреждения от США.
Так он прокомментировал слова советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что для России «будут последствия» в случае смерти Навального.
Песков также указал, что Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья осужденных и не может принять на веру утверждения о «критическом» состоянии Алексея Навального, передает РИА «Новости».
«Мы уже говорили, что мы, во-первых, не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Это абсолютно не наша функция. Я не думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще не представляют себе, о чем и о ком идет речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного, и соответственно я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии», – сказал Песков.
Ранее пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе блогера Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
В Кремле пообещали и впредь отвечать на санкции США
Москва будет отвечать по каждому случаю санкционных мер со стороны Вашингтона, в данном случае принцип взаимности для России – константа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле, насколько ощутим и болезнен для США санкционный ответ Москвы, Песков заявил: «Дело не в болезненности, дело в том, что мы не являемся инициаторами санкционного обмена».
«Вы знаете, что это излюбленная тактика США. Мы не согласны с ней, мы ее не приемлем. Но принцип взаимности здесь является абсолютной константой, и на основе этой взаимности принято решение (ввести ответные санкции). Эти решения будут приниматься дальше, каждый раз в отношении США будут приниматься соответствующие (решения) в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться. А как это кто ощущает, наверное, нужно спрашивать у соответствующих стран», – сказал он, передает РИА «Новости».
Песков также заявил, что в Кремле «никак не восприняли» угрозы официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти блогера Алексей Навального. «Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств», – подчеркнул представитель Кремля.
16 апреля МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить наем дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Посол России в США прибыл в МИД
Российский посол в США Анатолий Антонов прибыл в здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади.
Антонов не стал отвечать на вопросы журналистов и прошел внутрь, передает ТАСС.
Отмечается, что посол прибыл в МИД на фоне введения новых санкций США в отношении России и последующего ответа Москвы на них.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Пентагон не нашел связи между потерями в Афганистане и Россией
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ему не известно о какой-либо связи между потерями США в Афганистане и слухами о «сговоре» Москвы с боевиками.
Кирби заявил, что ему «не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей». Он подчеркнул, что «хочет это дать понять» – ему «о такой взаимосвязи не известно», как «не известно о конкретном контакте с Вооруженными силами России на этот счет», передает ТАСС.
Одна из журналистов предположила, что Пентагон «не закрывает дверь» для выводов, отличающихся от выводов разведки. Кирби ответил: «Это не Пентагон закрывает дверь, оценки разведсообщества были объявлены не раз». Он напомнил, что «имеется по крайней мере уровень уверенности от низкого до среднего, невысокая уверенность», передает РИА «Новости».
«Но все же это уже повод для нас быть обеспокоенными и хотеть получить больше ответов…Мы считаем, что русские должны быть более открытыми и транспарентными относительно того, насколько это правдиво», – заявил представитель Пентагона.
Его также спросили, могут ли войска США вернуться в Афганистан для участия в контртеррористических операциях. Кирби сообщил, что «нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих».
Напомним, в июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане. В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки».