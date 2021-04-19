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В Кремле пообещали и впредь отвечать на санкции США
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Москва будет отвечать по каждому случаю санкционных мер со стороны Вашингтона, в данном случае принцип взаимности для России – константа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле, насколько ощутим и болезнен для США санкционный ответ Москвы, Песков заявил: «Дело не в болезненности, дело в том, что мы не являемся инициаторами санкционного обмена».
«Вы знаете, что это излюбленная тактика США. Мы не согласны с ней, мы ее не приемлем. Но принцип взаимности здесь является абсолютной константой, и на основе этой взаимности принято решение (ввести ответные санкции). Эти решения будут приниматься дальше, каждый раз в отношении США будут приниматься соответствующие (решения) в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться. А как это, кто ощущает, наверное, нужно спрашивать у соответствующих стран», – сказал он, передает РИА «Новости».
Песков также заявил, что в Кремле «никак не восприняли» угрозы официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти блогера Алексей Навального. «Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств», – подчеркнул представитель Кремля.
16 апреля МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Экс-дипломат: Запрет найма местного персонала заставит посольство США взвыть
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«При Рейгане мы тоже запретили нанимать из советских граждан персонал, обслуживающий посольство США, и американцы через два месяца взвыли», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя аналогичную меру, введенную МИД России против американской дипмиссии в Москве.
«Традиционная высылка нескольких дипломатов, которых можно потом легко заменить другими, не очень эффективна. А вот сокращение числа дипломатов плюс запрет найма местного персонала – это чувствительный, болезненный удар для американцев. Возможно, их эта мера вразумит», – отметил бывший замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР в Совбезе ООН Александр Белоногов.
Белоногов напомнил, что такую меру советское правительство предприняло еще в середине 1980-х, когда холодная война достигла своего пика.
«Если нынешние власти Америки не потеряли память, то должны вспомнить, чем для них обернулась такая история 1986 года. Тогда, при Рейгане, американцы начали пачками высылать наших дипломатов из Вашингтона, из представительства при ООН. В ответ мы стали высылать американских дипломатов из Москвы, но в меньшем количестве, поскольку наш выбор был ограничен. Ведь представительств международных организаций в столице СССР не было», – пояснил бывший замглавы МИД.
«Когда высылки наших дипломатов перешли все возможные лимиты, наша сторона запретила их дипломатическим учреждениям нанимать советских граждан в качестве вспомогательного персонала. И тогда посольство США в Москве оказалось в диком положении: у них некому стало переводить и перепечатывать документы на русском языке, водить автомобили, готовить еду, убирать мусор. Буквально через пару месяцев, когда ситуация в здании посольства в Москве стала для них нестерпимой, американцы «запросили пардон». Путем дальнейших переговоров было достигнуто понимание, что и как должно быть организовано во взаимной дипломатической жизни. Так что американцы уже это проходили», – сказал собеседник.
«Кстати, Сергей Лавров был в это время моим советником в представительстве ООН. Все это происходило на его глазах. И он сейчас правильно вспомнил про эту меру воздействия», – добавил Белоногов.
Экс-дипломат разъяснил, что набрать персонал из сотрудников самого посольства, из граждан США в Госдепе вряд ли захотят: «Это страшно дорого по сравнению с наймом местных работников. Тайком пригласить и оформить на работу граждан третьих стран они тоже не смогут, поскольку находятся под неусыпным наблюдением наших контролирующих органов. Так что я на месте сотрудников Госдепа крепко бы почесал в затылке после такого предупреждения», – подчеркнул Белоногов.
Глава МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские дипмиссии граждан России и третьих стран. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США», – цитирует его РИА «Новости». На практике это может означать сокращение численности американской миссии в Москве сразу на полтораста человек. Лавров также сообщил, что начнет процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки дипломатов США по России. Разрешения будут даваться на Смоленской площади в индивидуальном порядке после рассмотрения.
Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США в Москве Джону Салливану отправиться на серьезные консультации в Вашингтон. Ранее представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
США поддержали высылку российских дипломатов из Чехии
США поддерживают решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс выразил поддержку Чехии «в ее решительном ответе на подрывные действия» Москвы. Он заявил о необходимости «твердо действовать в ответ на действия России». По его словам, Москва якобы «ставит под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру» союзников и партнеров США, передает ТАСС.
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии высылают 18 сотрудников посольства России. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
Госдеп сравнил санкции США и России
Санкции США против России были «пропорциональны», а ответ Москвы стал «эскалацией», заявил Госдеп.
В Госдепе считают, что санкции со стороны США «соответствовали вредоносной деятельности России». Однако ответные меры российских властей, по мнению Вашингтона, «стали эскалацией и вызывают сожаление». «Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», – приводит ТАСС текст сообщения.
Напомним, на санкции США Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
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Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России
Российская сторона начнет процедуру денонсации соглашения, которое регулирует поездки дипломатов США по России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Также в пятницу глава МИД заявил, что вскоре будет опубликован перечень руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов.
Москва пригрозила американскому бизнесу «болезненными мерами»
Россия будет прекращать деятельность американских фондов, вмешивающихся в политику Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сербского МИДа Николой Селаковичем.
«У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
Министр уточнил, что санкции России коснутся тех американских фондов и неправительственных организаций, «которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь».
Президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям Соединенных Штатов после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
МИД объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США
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МИД России официально опубликовал заявление «Об ответных мерах в связи с враждебными действиями США». В нем говорится, что данные контрмеры введены в ответ на антироссийские санкции США.
«Предпринятый Администрацией Байдена очередной выпад против нашей страны, разумеется, не может оставаться без ответа. В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений», – говорится в заявлении МИД.
В нем отмечается, что на этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути России предлагают согласиться с тем, что с ней пытаются разговаривать с позиции силы. Однако Москва ранее уже заявляла, что санкционное и иное давление на нее не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации. Поэтому в ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры.
Так, на основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов.
«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», – отмечается в заявлении МИД. Кроме того, в рамках ответных мер ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет отныне сведена к минимуму: до 10 чел. в год на основе взаимности.
Также будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран, а в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. «О понимании в отношении «открытой суши».
Россия также намерена прекратить деятельность на территории страны американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. «Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу, – отмечается в заявлении МИД. – Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций».
В МИДе подчеркнули, что данные шаги – лишь часть имеющихся возможностей. «Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса. В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 чел. численность персонала в России. Тем самым будет установлен реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 чел., командированных в наше Постпредство при ООН в Нью-Йорке. А ведь это совершенно не двусторонняя миссия», – подчеркивает МИД.
«Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали», – говорится в сообщении. При этом МИД подчеркивает, что Россия хотела бы избежать дальнейшей эскалации с США и готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей.
«Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно – ни одна санкционная «волна» безнаказанной не останется. Разумеется, услышали заявления Президента Дж.Байдена о заинтересованности в «стабильных, конструктивных и предсказуемых» отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации» – заявляет МИД.
Лавров анонсировал российские санкции против США
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Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Документ планируется опубликовать вечером, 16 апреля, в пятницу, в него включат восьмерых человек, заявил министр, передает РИА «Новости».
«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну», – сказал Лавров.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Американский президент Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
В Кремле посоветовали послу США отправиться в Вашингтон
Помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал отправиться послу США в Москве Джону Салливану на серьезные и подробные консультации в Вашингтон, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
«В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
Ранее глава МИД объявил о запрете найма на работу россиян в американские диппредставительства на фоне санкций Вашингтона. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Пушков: Если США хотят сотрудничать с Россией, им придется «выплюнуть жвачку»
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«Глава Белого дома предлагает России сотрудничество в условиях враждебности», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции, «не переходя границы».
«Стратегия США не меняется – она направлена на ослабление России и ее удушение с помощью экономических санкций, изоляцию нашей страны на международной арене и объединение союзников американцев на антироссийской основе. Цель Вашингтона – диктовать Москве условия Запада и поставить ее в такое положение, когда она будет вынуждена их выполнять», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По его словам, выступление Байдена – противоречивое, и в нем содержится несколько элементов. Говоря о внутриполитическом аспекте, сенатор напомнил о том, что американский лидер обещал ужесточить политику в отношении России, обосновывая это тем, что наша страна якобы вмешивалась в американские выборы.
«Однако доказательства этому так и не были предоставлены. Поэтому эти разговоры – предлог для демонстрации того, что Джо Байден более жестко относится к России, чем его предшественник Дональд Трамп. Это был один из пунктов предвыборной программы нынешнего главы Белого дома – начать проводить более жесткую политику по отношению к России и лично к Владимиру Путину», – пояснил собеседник.
При этом, отметил Пушков, «США сейчас не в том состоянии, чтобы быть уверенными в своем успехе давления на Россию. Наша страна выдержала семь лет западной санкционной политики и показала, что она остается важнейшим фактором на мировой арене и отказывается подчиняться диктату США. Это Россия продемонстрировала и в Сирии, и по Донбассу, и по ряду других вопросов мировой политики. Поэтому США вынуждены признавать, что с Россией необходимо иметь дела».
Ряд вопросов Байден не может решать, не имея контактов с Путиным, добавил сенатор. Прежде всего США опасаются новейших российских стратегических вооружений, и поэтому предлагают диалог по вопросам стратегической стабильности. Байден также хочет стать мировым лидером в деле решения проблемы климата или искать выход из кризиса вокруг иранской ядерной программы. В решении этих вопросов без России не обойтись, как и во многих других. Этим объясняется его предложение об ограниченном сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома понимает, что объявлять тотальную политическую войну России невыгодно для США», – отметил собеседник.
«Соединенные Штаты убеждены, что в делах с Россией они могут «и шагать, и одновременно жевать жвачку», – отметил Пушков. – Сторонники этой формулы считают, что США могут одновременно относиться к России как к врагу, вводить против нее санкции, но по необходимым вопросам, важным для Америки, привлекать ее для решения проблем. Такой подход означает, что США готовы иметь дело с Россией только на определенных условиях, которые будет диктовать Вашингтон».
«Фактически они предлагают сотрудничество в условиях враждебности», – констатировал собеседник и отметил, что «одна из важнейших задач российской внешней политики – показать США, что им не удастся «шагать и жевать жвачку» одновременно. Если они хотят иметь дело с Россией, им придется выплюнуть жвачку».
Также Пушков отметил в речи Байдена угрозы в адрес Москвы. «Заявления о том, что США будут защищать своих партнеров в Европе – имеется в виду Украина – на самом означают, что продолжится силовое давление на Россию. Продолжится использование НАТО против нашей страны, переброска вооруженных сил альянса к границам России, наращивание военного присутствия США в Черном море», – полагает сенатор.
Говоря о новых ограничениях, введенных со стороны США, Пушков выразил уверенность, что «Соединенные Штаты рассматривают возможности для еще большего ужесточения санкционного давления на Россию. Байден прямо сказал: США могли пойти дальше, но решили остановиться на полпути. При этом президент США дал понять, что, если политика России не устроит Соединенные Штаты, они пойдут дальше. Это – прямая угроза».
По словам собеседника, введенный накануне режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи с действиями России – это показательный акт. «Он показывает, какая атмосфера в отношении России господствует в США. В своем выступлении Байден постарался несколько смягчить эффект от принятых санкций, но я считаю, что это смягчение было сделано для внешней аудитории, а по сути для него общение с Россией – это общение не с партнером и даже не с контрагентом, а с врагом», – заключил Пушков.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. Политолог Станислав Ткаченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «подход Байдена к России – это политика кнута и пряника с целью изменить внешнюю политику Москвы».
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль уходил вниз, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что будет дальше с нашей валютой.
Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США
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Россия официально объявила о запрете въезда в страну ряду высокопоставленных чиновников США в ответ на враждебные антироссийские санкции, принятые накануне Белым домом.
«В ответ на введенные 2 марта с. г. Администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Среди попавших в санкционный список генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США.
Кроме того, не смогут въехать в Россию Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН, и Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.
Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры, отметили в ведомстве.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, который планировалось огласить вечером, 16 апреля, в пятницу.
Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Лавров объявил о запрете найма на работу россиян в американские диппредставительства
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Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства граждан России и третьих стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров объявил о начале процедуры, при которой прекратится практика найма на работу в американские диппредставительства граждан России и третьих стран.
Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США», – цитирует РИА «Новости» главу российского МИДа.
«Американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту для краткосрочных командировок. И тем самым они существенно, в два, а то и больше раз, укрепляют свои возможности для работы в Российской Федерации, цели которой не всегда благовидные. Мы это хорошо знаем. Поэтому мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных Госдепартамента и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России», – добавил Лавров.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Ушаков проинформировал посла США об ответных мерах на санкции
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Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США Джону Салливану ответные меры на объявленные антироссийские санкции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Власти США отказались пускать лидера российских юниоров на ЮЧМ в Техасе
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Власти США отказали в визе нападающему «Омских ястребов» и лидеру юниорской сборной России Ивану Мирошниченко в преддверии юниорского чемпионата мира, который пройдет в Техасе с 27 апреля по 7 мая, сообщили СМИ.
«В ФХР пришло письмо из США. В этом письме сказано, что Иван Мирошниченко не может пересекать американскую границу. Это решение миграционной службы, оно не подлежит апелляциям и жалобам. У Ивана ранее была такая же ситуация, когда он хотел уехать играть в Северную Америку, но ему не дали визу в Канаду. Сейчас миграционная служба просто не пускает его в США», – передает «Чемпионат» слова источника в ФХР.
Сам Мирошниченко признался, что для него решение властей США стало сюрпризом.
«Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать. Я посмотрел документ, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чем проблема. Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и все. Вы же знаете, ФБР. Что-то там не так, не знаю, и всё. Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти», – сказал Мирошниченко.
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В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
По его словам, каких-то конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. «Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло продвинуть отношения вперед», – передает слова Салливана ТАСС.
«Я не буду говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он», – отметил помощник президента США.
Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Бутина поблагодарила МИД за санкции против главы бюро тюрем США
Член Общественной палаты России Мария Бутина поддержала решение запретить въезд в страну директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю.
Она выразила благодарность «МИДу и руководству» России за то, что в «санкционный список попал именно директор бюро тюрем». Бутина заявила, что тот возглавляет «пыточное учреждение, которое издевается» над россиянами, «причем с особым цинизмом, продляя искусственно им сроки». Бутина отметила, что «испытала это на себе». По ее словам, Москва ввела ограничения в отношении лиц, которые являются вредителями по отношению к России, передает РИА «Новости».
В 2018 году Бутину в США обвинили в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском минюсте. В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока.