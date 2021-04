Анонсирована встреча Мишустина с Лукашенко в Минске Путин приветствовал участников мероприятия, посвященного открытию «Вахты Памяти» Лукашенко назвал примерную дату встречи с Путиным в Москве 16 апреля 2021, 12:45 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве ориентировочно 22 апреля. «Мы вчера с Путиным договорились (во время телефонного разговора) о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего, 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Данное заявление прозвучало в Минске в пятницу на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Днем ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан.

Байден в речи о России перепутал фамилию Путина 16 апреля 2021, 08:27

Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, а также неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина. Американский лидер сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией». А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде «президент Клутин». Правда, сразу поправился, передает РИА «Новости». Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам – он сам себя назвал однажды «машиной ляпов». Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность. В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности. Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере 15 апреля 2021, 14:40

Следует решительно избавляться от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы, передает ТАСС. «Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», – сказал Путин. По его словам, нужно избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей» и демотивирует коллективы социальных учреждений. Путин добавил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа «вокруг человека», и выразил надежду на то, что так будет и дальше, передает РИА «Новости». «И сейчас в деятельности правительства всегда вы придерживаетесь, уважаемые коллеги, ключевого принципа – строить всю работу вокруг человека. Уверен, что он, этот принцип, будет использован и в будущем... Вы поставите под контроль и реализацию национальной социальной инициативы», – сказал глава государства. Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах» и на всем огромном пространстве страны. Этот параметр Путин пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе с учетом данных широких социологических опросов. «В этой связи прошу агентство (АСИ) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил Путин. Исландия не получала предложений провести встречу Путина и Байдена 15 апреля 2021, 14:24

Исландия не получала предложений провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако Рейкьявик готов поддержать стремление снизить напряженность в отношениях государств, сообщили в пресс-службе исландского МИДа. «К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряженности и улучшение перспектив мира и безопасности», – передает заявление ведомства РИА «Новости». В 1986 году в Рейкьявике прошла встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США. Также предложение о проведении встречи Путина и Байдена высказала Финляндия. АСИ составит рейтинг качества жизни населения в регионах России 15 апреля 2021, 19:08 Текст: Абдулла Шакиров

Рейтинг качества жизни населения в субъектах России подготовят к лету этого года, презентация рейтинга состоится на ближайшем наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ), рассказала гендиректор организации Светлана Чупшева. «Все опросы мы провели, сейчас собираем еще статистическую информацию. Я думаю, уже буквально летом он будет готов, и мы его представим на ближайшем заседании наблюдательного совета», – передает сообщение Чупшевой РИА «Новости». Методику рейтинга качества жизни населения в регионах поручил разработать в четверг президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ. Глава государства отметил, что работу субъектов по повышению благополучия граждан федеральные власти будут «оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов». «В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета агентства», – сказал президент. Напомним, на заседании президиума Госсовета и АСИ Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере. Эксперт назвал критерии при создании рейтинга качества жизни в России 15 апреля 2021, 20:44 Текст: Андрей Самохин,

Дмитрий Павлов

«Рейтинг должен опираться на мнение людей, а не чиновников. Очень важно, что за критерии принимаются мнения жителей. В рейтинге учитывается удовлетворенность или неудовлетворенность ими качеством жизни, взаимодействием со структурами власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. Ранее президент Путин поручил подготовить рейтинг качества жизни граждан в регионах России. «Для Агентства социальных инициатив подготовить рейтинг качества жизни населения в регионах – задача не новая, поскольку в свое время агентство успешно оценило инвестиционный климат в разных уголках страны», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов. При этом АСИ могло бы воспользоваться услугами ЭИСИ, ведь у агентства уже есть хороший опыт тесного взаимодействия с институтом, добавляет политолог. «У ЭИСИ есть направление, которое тиражирует положительные региональные практики. Методологии АСИ и ЭИСИ схожи и по результативности и оправдывают себя», – пояснил Малахов. В четверг по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Агентства социальных инициатив (АСИ) президент России Владимир Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни населения в регионах. По его словам, работу субъектов по повышению благополучия граждан федеральные власти будут «оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов». «В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах федерации», – сказал президент. Результат работы – сам ежегодный рейтинг – решено обсудить на ближайшем заседании набсовета агентства. В ходе совещания Путин потребовал решительно избавляться от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей. Президент попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы. Путин создал консультативную группу по техническому развитию 15 апреля 2021, 15:16 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию. «В соответствии с указом президента РФ от 15 марта 2021 года «О некоторых вопросах Совета при президенте РФ по науке и образованию» постановляю: образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию», – цитирует указ главы государства ТАСС. Группа создана для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций самых важных инновационных проектов государственного значения, и для оценки предложений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента. Напомним, в марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России. Определены сроки проведения встречи Путина и Моди 15 апреля 2021, 19:18 Текст: Алексей Дегтярев

Индийский премьер Нарендра Моди и российский президент Владимир Путин планируют провести встречу во второй половине 2021 года, заявил посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма. «Из-за пандемии встреча премьер-министра Индии и российского президента была перенесена на более поздний срок. Она состоится во второй половине этого года. Пока точной даты нет», – цитирует посла РИА «Новости». Глава МИД России Сергей Лавров посещал Нью-Дели в начале апреля с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри. В Индии российский министр обсуждал перспективы совместного производства двумя странами современных типов вооружений. Депутат: Россиянам упростят получение социальных госуслуг 15 апреля 2021, 20:00 Текст: Андрей Самохин

Президент несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива (НСИ) как раз и направлена на подготовку изменений в социальной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Шолохов. Так он прокомментировал смысл новой НСИ, которую в четверг обсуждали на Госсовете. «Для первого этапа запланировано 10 конкретных жизненных ситуаций, в которых мы все нередко оказываемся. Необязательно что-то плохое. Определить ребенка в садик, записаться на прием в поликлинику, получить какие-то справки-документы, – рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. – Именно по этим 10 ситуациям и будет проведена работа. То есть, это не какой-то общий вопрос: «а что бы вы хотели получить», когда человек теряется с ответом, а отработка конкретных услуг».



Он объяснил методику работы Национальной социальной инициативы (НСИ): «Рассматриваться будет опыт конкретных людей, которые уже с этим сталкивались. Вопросы им задаются тоже совершенно конкретные: «что именно вас не устраивало?», «на каком этапе произошла задержка?», «где вы видите излишнюю бюрократизацию?». В прошлом году эта методика была опробована в нескольких регионах, сейчас же пройдет тестирование по всей стране, что можно только приветствовать, считает Шолохов. Депутат подчеркнул, что «речь идет о социальной сфере, здравоохранении, социальной помощи, то есть об услугах, которые мы вместе с вами получаем через «Госуслуги», через систему многофункциональных центров и так далее». «Президент еще несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива как раз и направлена на участие рядовых потребителей государственных услуг в подготовке изменений в социальной сфере. Шаг очень логичен. Важно, что НСИ нацелена на инициативу снизу. Она дает возможность услышать мнение тех, для кого эта работа и адресована», – сказал Шолохов. Напомним, в четверг состоялось совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященном расширению Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению президента. На заседании Владимир Путин призвал решительно избавится от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые «изматывают и унижают людей». Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы, передает ТАСС. Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах» и на всем огромном пространстве страны. Этот параметр Путин пообещал оценивать максимально объективно – на основе мнения людей, в том числе с учетом данных широких социологических опросов, передает РИА «Новости». «В этой связи прошу агентство (АСИ) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил президент. Анонсирована встреча Мишустина с Лукашенко в Минске 16 апреля 2021, 11:11 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск в пятницу проведет встречу с главой президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь председателя правительства России Борис Беляков. Беляков сообщил, что «встреча (с Лукашенко) состоится)», передает ТАСС. В Минске Мишустин в последний раз был в сентябре 2020 года, тогда у него состоялись переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. Кроме того, российского премьера принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они обсудили внутриполитическую ситуацию в республике. На той встрече Лукашенко сообщил Мишустину о том, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор, из которого следует, что инцидент вокруг отравления блогера Алексея Навального был сфальсифицирован. ЕР предложит Путину запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах 16 апреля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» обратится к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, например, льготным кредитами под низкий процент и на длительный срок, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород. Он уточнил, что «Единая Россия» составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов России. По его словам, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов «Единая Россия» выйдет с предложением к президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому «Единая Россия» поддержит предложения губернатора Нижегородской области и обратится к президенту РФ», – сказал Турчак. Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций. «Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», – подчеркнул секретарь генсовета партии. Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов – в частности, речь идет о развитии южной зоны Нижегородской агломерации. «Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область в этом будет участвовать, но без федерального плеча поддержки вряд ли такие серьезные проекты комплексного освоения территории субъект даже такой бюджетообеспеченный, как Нижегородская область, сможет реализовать», – пояснил он. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что возврат в регион вложенных средств за счет налогов может быть реализован за 30 лет. «Мы прорабатывали инфраструктурные облигации с коллегами из правительства. Сейчас обсуждается вопрос бюджетного инфраструктурного кредита, что тоже возможно», – рассказал он. В четверг сообщалось, что ЕР обратится к Путину с предложением обновить автопарк скорых в регионах. Кроме того, партия призвала сделать бесплатным подключение россиян к газу. Песков не стал комментировать оговорки Байдена в речи о России 16 апреля 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать оговорки американского лидера Джо Байдена в его речи об отношениях с Россией. «Вы знаете, я, честно говоря, ... смотрел сам, я никакой оговорки не заметил. Вы знаете, что американское произношение отличается от британского, иногда оно не столь отчетливое, но, опять же, это все-таки мы с вами говорим о главе государства. Поэтому давайте про оговорки не будем говорить. Я думаю, это, наверное, скорее удел и специализация средств массовой информации, но не наша», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Напомним, президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина. Мишустин предложил Лукашенко интегрировать налоговые системы «без поглощения» 16 апреля 2021, 13:21 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран «без какого-либо поглощения». На встрече с Лукашенко в Минске Мишустин, который до назначения премьером руководил Федеральной налоговой службой, отметил, что хорошо знает налоговиков и таможенников Белоруссии, назвал их настоящими профессионалами, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы». «Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением», – сказал российский премьер. Он предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками. Президент Белоруссии вспомнил недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным и еще с одним «нашим добрым другом», который, по его словам, хвалил Мишустина как друга Белоруссии и высокого профессионала. «Я сказал, что я верю. Он активно пытался меня убедить в том, в чем я сам убежден», – с улыбкой сказал Лукашенко, не назвав человека, о котором идет речь. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи об объединении России и Белоруссии не ведется, однако обсуждаются планы по углублению интеграции. Песков заявил о совпадении позиций Путина и Байдена по деэскалации отношений России и США 16 апреля 2021, 13:19 Текст: Алина Назарова

Точки зрения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о деэскалации отношений двух стран совпадают, но расходятся в понимании, что нужно учитывать интересы друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вы знаете, что, собственно, о целесообразности выстраивания отношений, нормализации отношений и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно. Это его убежденная позиция. Он неоднократно говорил, что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько к этому готовы наши визави. В этом плане действительно, наверное, это позитивно, что здесь точки зрения двух глав государств совпадают», – сказал Песков, комментируя речь Байдена о России. Однозначно они не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения на взаимовыгодной основе, с учетом интересов друг друга, отметил Песков. «Здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов», – добавил он, передает РИА «Новости». Ранее Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации. В то же время он заявил, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями. «Я хочу вам напомнить изначальное предложение президента Путина. Президент Путин говорил про предстоящие несколько дней, а потом он говорил «или в другое время позже». И он не говорил о каких-либо условиях», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля условия, чтобы встреча президентов России и США все же состоялась. Песков также напомнил, что изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить отношения и наладить диалог, была озвучена президентом России. Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. Однако уже в четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. При этом американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.

Президент Владимир Путин, сделавший обе прививки от коронавируса, чувствует себя совершенно в порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент, как и вчера, и сегодня себя чувствует в порядке абсолютно», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о самочувствии Путина. В среду президент России сообщил, что прививка вторым компонентом вакцины от коронавируса прошла без побочных явлений. Напомним, Путин сообщил, что что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Путин приветствовал участников мероприятия, посвященного открытию «Вахты Памяти» 16 апреля 2021, 12:52 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам проходящего на Сахалине торжественного мероприятия, посвященного открытию всероссийской акции «Вахта Памяти», и даст старт полевому поисковому сезону. «В год 80-летия начала Великой Отечественной войны ваша работа приобретает особое звучание. Священная битва советского народа за свободу и независимость, увенчавшаяся Победой, стала событием огромного морального, исторического значения. И наш нравственный долг хранить правду о подвигах предков, восстанавливать имена и судьбы павших защитников Родины, мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников», – говорится в телеграмме президента, размещенной на сайте Кремля. Путин отметил «ключевую, самую активную роль в этой масштабной работе поискового движения». «Отрадно, что оно набирает силу, объединяет тысячи людей. Что очень важно, в ваших рядах много молодых участников, которые гордятся боевыми и трудовыми свершениями военного поколения, стремятся внести личный вклад в увековечение памяти героев, творцов Великой Победы», – говорится в телеграмме. Глава государства подчеркнул, что преемственность поколений, ответственная гражданская позиция и патриотизм, бережное отношение к историческому наследию достойны глубокого уважения. В рамках всероссийской акции «Вахта Памяти» проводятся поисковые экспедиции, захоронение найденных воинов и передача их личных вещей потомкам, передает ТАСС.