После аварии на Садовом кольце в Москве возбудили уголовное дело

После аварии на Садовом кольце в Москве возбуждено уголовное дело, предполагаемым виновником является один из участников ДТП, сообщили в ГУ МВД по столице.

«По предварительным данным, водитель одного из автомобилей произвел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с четырьмя автомашинами», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что по данному делу есть подозреваемый, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс.

Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД.