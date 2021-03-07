В Японии зафиксировали второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer

В Японии выявили второй случай анафилаксии после вакцинации препаратом американской компании Pfizer. Случай был зафиксирован у женщины в возрасте от 20 до 30 лет, сообщил минздрав страны.

По данным ведомства, в течение 25 минут после введения препарата у женщины проявились такие аллергические симптомы, как кашель, температура, снижение давления, сложности с дыханием и зуд, передает РИА «Новости».

В минздраве подчеркнули, что у нее «не значатся сопутствующие заболевания», которые могли повлиять на развитие аллергической реакции после введения препарата.

Пациентке дали необходимые лекарства, после чего симптомы аллергической реакции прошли.

Первый случай анафилаксии был заявлен 5 марта. Тогда аллергическая реакция проявилась у женщины в возрасте от 30 до 40 лет с астмой.

В настоящее время единственной одобренной в Японии вакциной является препарат Pfizer - одобрение он получил 14 февраля.

Ранее читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.

Напомним, в январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.