Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса в сфере кибербезопасности 7 марта 2021, 06:57

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США. Источник Bloomberg, знакомый с ходом расследования, сообщил, что хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, пока Microsoft не обезопасит всех клиентов. Bloomberg считает, что ситуацию можно будет рассматривать как мировой кризис в сфере кибербезопасности, если число жертв продолжит расти. Неназванный представитель Белого дома заявил, что «угроза сохраняется и развивается», передает ТАСС. По данным правительственных источников Washington Post, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства США и крупные оборонные подрядчики. Но Белый дом, АНБ, Пентагон и министерство внутренней безопасности США обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы. Администрация США может создать спецгруппу правительственных ведомств для урегулирования ситуации. Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено. Власти США не исключают, что хакеры могут проникнуть в целые сети и установить программы-вымогатели на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств. Во вторник Microsoft представила обновление для ПО Exchange Server, так как через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.

Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах» 4 марта 2021, 15:07

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова», заявил Путин, назвав таких людей букашками, которых «раздавить не жалко». «Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин. Он также отметил, что, подталкивая подростков к суицидам, эти люди и выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу. Президент также заявил, что в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – это источник прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нельзя позволять кому-то это делать, у подавляющего большинства наших граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны. Ранее Путин уже рассказывал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации. Киев заставил YouTube заблокировать оппозиционный канал «112 Украина» 5 марта 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Телеканал «112 Украина» был заблокирован под давлением украинских властей, заявили представители телеканала. «Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале «112 Украина», – передает РИА «Новости» заявление телеканала. Как отметили представители «112 Украина», действующие власти Украины «теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ». В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Ряду клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь 5 марта 2021, 11:52

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, рассказали несколько участников рынка. Речь идет о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года: компании, к тому моменту получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, получили на десять лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет, пишет РБК. Источник, близкий к ГКРЧ, сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома». «Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4-3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», – рассказал источник. По словам еще одного источника, знакомого с деятельностью комиссии, членам ГКРЧ из силовых структур придется решать вопрос о продлении разрешений на использование частот с учетом их позиции относительно использования диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Последние несколько лет участники рынка просили власти выделить им частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G, но основные пользователями этого ресурса – силовые ведомства и «Роскосмос» – выступили против, считая, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Из-за этой позиции «Ростелекому», «МегаФону» и «ВымпелКому» не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4-3,8 ГГц. Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов Instagram 4 марта 2021, 15:42 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов Instagram, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки. «Ранее в официальном блоге Facebook появилось сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram, доступ к которым был ограничен за «скоординированные попытки ввести других в заблуждение». Согласно заявлению компании Facebook, данные Instagram-аккаунты публиковали материалы с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе 2021 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В связи с этим Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности. Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter 6 марта 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Власти Индии угрожают сотрудникам Facebook, WhatsApp и Twitter арестом в связи с ситуацией с протестами фермеров в стране, сообщают источники. Недовольство властей страны вызвано отказом компаний удовлетворить запросы правительства о предоставлении данных и удалении контента. Как пишет Wall Street Journal, в некоторых предупреждениях упоминаются конкретные сотрудники компаний из Индии, которым грозит арест, передает РИА «Новости». В WhatsApp заявили, что компания выполняет запросы, соответствующие международным стандартам и учитывающие «права человека, надлежащую правовую процедуру и верховенство закона». В Facebook заверили, что действуют «в соответствии с законодательством» и «условиями обслуживания». В Twitter обещали отстаивать фундаментальные принципы открытого интернета. Wall Street Journal считает, что есть угроза для будущего компаний на рынке Индии, который является ключом к их глобальному росту. В Индии с конца 2020 года десятки тысяч фермеров протестуют на окраине Нью-Дели. Поводом для протестов стали законы, которые позволяют земледельцам самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая и торговать вне государственных рынков. Участники протестов считают, что такие шаги разрушат систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. 18 февраля руководство социальной сети Facebook решило ограничить возможность распространения новостей на территории Австралии из-за нового медиакодекса, который в скором времени могут принять в стране для защиты местных медиакомпаний. В итоге власти Австралии решили уступить Facebook и согласились пойти на ряд изменений. В России могут ввести налог для глобальных IT-компаний 4 марта 2021, 09:30 Текст: Алина Назарова

Налог на деятельность глобальных IT-компаний могут ввести в России, сообщают СМИ со ссылкой на участников совещания представителей отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. На встрече присутствовали, в частности, представители компаний «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», отраслевых ассоциаций, пишут «Ведомости». «Новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – «Цифровой налог». Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», – рассказал один из участников совещания. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. Примерный срок принятия решения по данному вопросу – до середины текущего года. По словам еще одного участника встречи, обсуждалась также возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как «налог на Google». Однако в пресс-службе Минцифры ответили, что такой формат поддержки IT-отрасли сейчас не обсуждается. Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств, передали участники совещания слова Чернышенко. Отрасль высоких технологий и так пользуется значительными налоговыми льготами, которые чреваты выпадающими доходами бюджета. В пресс-службе Чернышенко заявили, что Минцифры совместно с IT-отраслью готовит предложения по мерам поддержки, в этом участвуют около 200 компаний. Однако пока министерство не вносило предложения в правительство и комментировать их преждевременно. Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри 4 марта 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Днем ранее Путин заявил, что преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий. В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей. Эксперт рассказал о кампании по фальсификации истории ВОВ в глазах молодежи 5 марта 2021, 18:11 Текст: Вера Басилая

Против молодежи развернута широкая информационная кампания по дискредитации истории России. Популяризируется мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение, продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом, заявил президент исследовательской компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Проблему фальсификации российской истории в интернете уже не первый год изучают в столичной компании «Крибрум», чьи эксперты мониторят интернет на предмет распространения в нем фальсифицированных данных о Великой Отечественной войне. Эксперты этой компании в своем свежем исследовании показали определенную «цикличность» попыток дискредитации подвига Зои Космодемьянской. «Образ Зои занимает отдельное место в информационном пространстве, так как знакомство с ним у широких масс происходило еще в детстве. Именно поэтому, «атаки» на него особенно значимы, поскольку демонстрируют один из несущих образов и тем самым ставят под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы» – объяснил Ашманов, сообщает «КП». По словам экспертов, героический образ Зои подвергался атакам еще в 90-х годах, тогда родились два мифа. Согласно первому «диверсионная группа Зои имела задание уничтожать дома местных жителей, и именно жителями она и была схвачена» (и как вариант мифа – ими же и казнена). Часто этот миф дополняется «сведениями» о том, что немцев в деревне не было». Другой миф «Космодемьянская была психически больна» запустили публикацией в «Аргументы и факты» №43 от 31.10.1991 г. «Оба мифа не имеют документальных подтверждений: первый опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта, свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской, второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и несуществующие истории болезни», – отмечает Ашманов. По данным исследования «Крибрума» каждый год можно отметить несколько периодов, когда усиливается активность обсуждения Зои: в день ее рождения и смерти, в дату присвоения звания Героя Советского Союза и в День Победы. «Это происходит, каким бы ни было информационное поле», – говорится в анализе данных. Исследователи рассказывают, что все значимые пики в обсуждении персоны Зои Космодемьянской завязаны на «заявления публичных персон, акции и события, посвященные девушке, и актуализацией каких- либо альтернативных версий ее жизни». Например, «значительный отклик в социальных сетях вызвало высказывание Николая Сванидзе, что «история Космодемьянской сильно мифологизирована», после чего значительно увеличилось количество аналогичных предположений от обычных пользователей». Также прослеживается взаимосвязь медийной российской личности с активностью украинских блогеров. Так, в издании Insider появляется публикация Бильжо, снова эксплуатирующая миф о психическом нездоровье Зои. «В тот период основную роль в распространении недостоверной информации сыграли пользователи украинского сегмента социальных сетей, что может быть связано с ухудшением отношений между странами. Фактически можно говорить о том, что эта повестка была активно продвигаема извне в российский сегмент социальных сетей», – пишут исследователи. Высказывание Александра Невзорова в 2017 году о том, что Космодемьянская стала плодом сталинского режима, не привлекла широкого внимания, как «Зоя – фанатичная сталинистка» в 2021 году после выхода фильма «Зоя». Российское военно-историческое общество попросило проверить слова журналиста на соответствие закону из-за резких формулировок, а множество пользователей обвинили Невзорова в оправдании нацизма. «Несмотря на активные попытки дегероизировать образ Зои Космодемьянской, к 2021 году среди пользователей социальных сетей ассоциативная связь «Зоя – герой Великой Отечественной войны» по сравнению с 2014 годом только укрепилась. Количество позитивных сообщений остается высоким: пользователи по-прежнему считают ее героем. Это показывает и облако тегов вокруг ее имени. Немаловажную роль в создании и поддержании положительного образа играют патриотические акции #ЗояГерой, которые систематически проводятся с 2016 года», – отмечает Ашманов. В исследовании отмечается разрастание географии авторов, которые пытаются унизить заслуги советской разведчицы. В 2015- 2016 годы наибольшую активность проявляли пользователи из Украины, за то с 2017 года увеличилась доля авторов из Белоруссии и Казахстана, что может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией, считают эксперты. «Опираясь на описанные выше заявления, пользователи, поддерживающие точку зрения Невзорова, стремятся популяризировать мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение. Продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом. В частности, слова Невзорова также поддержали либерально настроенные пользователи, блогеры и лидеры общественного мнения с большой аудиторией. Наблюдается активное участие украинских и белорусских пользователей, одобривших точку зрения журналиста», – констатирует факты Игорь Ашманов. «Попытки информационных атак на историю России предпринимаются регулярно, и на протяжении нескольких лет используется одна и та же тактика: примерно за полгода в информационное поле «вбрасывается» очередная деконструкция исторического события. То «осажденный Ленинград надо было сдать», то «в Сталинграде людей зря положили», то «никаких 28 панфиловцев не было», затем любой из этих тезисов используется как одна из ведущих тем при активизации дегероизационного дискурса в мае. Мы отмечаем, что к 9 мая 2021 года процесс дискредитации образа Зои Космодемьянской активизируется и станет одной из частей процесса фальсификации истории в целом», – делает вывод Ашманов. Ранее президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил, что «интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам». Facebook, Instagram и Twitter оштрафуют за неудаленные призывы к подросткам участвовать в акциях 5 марта 2021, 20:06 Текст: Елизавета Булкина

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, «Вконтакте», «Одноклассники» и YouTube за отказ вовремя удалить призывы к участию в незаконных акциях, сообщила пресс-служба ведомства. «На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube. (…) Основанием для составления протоколов послужило неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность – участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Кроме того, Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января. Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Эксперт: Отключения фиксированного беспроводного доступа в интернет не произойдет 5 марта 2021, 17:07

Фото: ULMER Pressebildagentur

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Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Из-за пандемии коронавируса Госкомиссия откладывала собрание, на котором как раз и должно былои продлить лицензии сетям фиксированного беспроводного доступа в интернет, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ранее СМИ сообщили, что если лицензии не будут продлены до 11 марта, то операторам придется отключить оказание этой услуги. СМИ сообщают, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет с 11 марта придется отключить сети, поскольку срок действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц подошел к концу. «Никому не придется ничего отключать, это технический момент. Думаю, Госкомиссия соберется в середине марта и операторам продлят лицензию на полгода, год. Предыдущий опыт в подобных ситуациях говорит, что никого не штрафуют и не отключают, потому что это связано с абонентами, людьми. Причем как частными лицами, так и корпоративными клиентами. Ни чиновники, ни операторы не испытывают огромного желания отключать все это, поэтому здравый смысл подсказывает, что все будет именно так», – уверяет Муртазин. Также это подтвердил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров, который ранее сообщил, что ГКРЧ уже в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета и пообещал, что абоненты не останутся без связи. «Во-первых, этот договор все еще не продлили, потому что эти частоты будут уходить под 5G. Во-вторых, все еще не было заседания Госкомиссии в силу пандемии и прочих вещей. Откладывали на потом и дальше затянулось. К сожалению, это все происходит не быстро. Тем не менее, в ближайшее время уже будут продлевать эти лицензии», – говорит собеседник. При этом пока непонятно, как именно будут совмещаться обычные сети и сеть пятого поколения, продолжает эксперт. Во всяком случае, в ближайшее время лицензии будут продлеваться в автоматическом или полуавтоматическом режиме, а дальше, с появлением 5G, возможно, все останется на этих же частотах. Просто абонентам предложат другое оборудование, и они смогут пользоваться связью как раньше. «Сегодня с частотами нет особых проблем. Как только в них будет потребность, они будут освобождены. Произойдет конверсия радиочастот, как это было с 4G. То есть, по сути, все это появится и будет использоваться», – заключил Муртазин. Ранее президент Владимир Путин разрешил силовым службам и «Роскосмосу» не отдавать под сеть мобильной связи пятого поколения частоты в самом популярном для нее в мире диапазоне 3,4-3,8 ГГц, поскольку те полагают, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Также из-за этой позиции операторам не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4-3,8 ГГц. Следователи возбудили дело после падения подростка с 15 этажа в ХМАО 5 марта 2021, 21:12 Текст: Вера Басилая

В ХМАО подросток выпал из окна квартиры на 15 этаже и остался жив благодаря сугробу. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Источник в местных правоохранительных органах ранее сообщил, что в четверг из окна квартиры на 15 этаже выпал 13-летний школьник. Он остался жив благодаря сугробу, в который упал с большой высоты. Факт случившегося подтвердили в следственном управлении, передает РИА «Новости». «Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства», –сказал представитель ведомства. По его словам, состояние школьника оценивается как тяжелое. В четверг президент Владимир Путин выступил с крайне резким комментарием по поводу организаторов «групп смерти» в интернете – тех, кто в массовом порядке склоняет российских подростков к самоубийству. Речь об этом зашла во время встречи в Кремле с молодыми волонтерами. Ранее Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто зарабатывает на группах смерти в интернете. Роскомнадзор разработал проект об установке счетчиков контроля посещаемости для соцсетей 4 марта 2021, 21:47 Текст: Елизавета Булкина

Роскомнадзор обяжет соцсети установить счетчики посещаемости для определения количества пользователей, ведомство подготовило соответствующий проект. «В целях определения количества пользователей информационного ресурса владелец социальной сети устанавливает предлагаемую Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса (далее – счетчик посещаемости) в отношении каждого из информационных ресурсов социальной сети, в том числе сайта в сети «Интернет» социальной сети, программы для электронных вычислительных машин, используемой для доступа к социальной сети», – цитирует документ ТАСС. Такой счетчик будет определять количество однократных посещений в течение суток уникальных пользователей, находящихся на территории России, к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку. Если определить количество пользователей ресурса через счетчики посещаемости невозможно, то Роскомнадзор будет делать запрос по этим данным. В ином случае ведомство будет получать данные на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО и программ для электронных вычислительных машин, обеспечивающих возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к информационному ресурсу, или на основании общедоступных сведений в интернете. 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой. Малькевич: Закон «о самоконтроле» соцсетей сделает интернет-площадки более безопасными 5 марта 2021, 21:35 Текст: Андрей Резчиков

«Одним из критериев, по которым можно определить интернет-ресурс как социальную сеть, станет суточная посещаемость более 500 тыс. человек на территории РФ», – пояснил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее Роскомнадзор подготовил проект приказа об установке счетчиков контроля посещаемости для соцсетей в рамках закона об их «самоконтроле». «Напомню: 1 февраля «в силу вступил закон о «самоочищении» или о «самоконтроле» социальных сетей. Упомянутый закон впервые вводит юридический термин «социальная сеть». Установка счетчиков необходима для отслеживания установленных законом параметров. Чтобы закон заработал в полном объеме, необходимо принять еще ряд подобных подзаконных актов, что в настоящий момент это и происходит», – указал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. О том, что Роскомнадзор разработал проект приказа об установке счетчиков контроля посещаемости для соцсетей, стало известно накануне. Ведомство обяжет их устанавливать у себя счетчики посещений уникальных пользователей, находящихся на территории России. Если определить количество пользователей через счетчики по каким-то причинам будет невозможно, Роскомнадзор будет получать данные благодаря специальному ПО или на основании общедоступных сведений в интернете. «Закон от 1 февраля фактически обязывает соцсети ответственно относиться к тому контенту, который публикуется на их площадках. Вводится самоконтроль интернет-платформ – базовые универсальные правила по самостоятельному контролю площадками за размещаемым на них контентом. Таким образом государство устанавливает минимальные правила, по которым интернет-компании отныне будут работать», – добавил эксперт. По словам Малькевича, требования закона носят весьма гуманный характер и распространяются исключительно на владельцев интернет-платформ, не влияя на привычное взаимодействие пользователей с площадками. «Интернет станет более безопасным местом для пользователей, как только закон заработает в полную силу», – подытожил первый зампред комиссии Общественной палаты. Минцифры пообещало не допустить отключений россиян от интернета 5 марта 2021, 17:23 Текст: Елизавета Булкина

Минцифры не допустит отключения граждан от интернета, с операторами проработаны соответствующие меры, заявил глава ведомства Максут Шадаев. «Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет» – передает его слова РИА «Новости». Министр подтвердил, что силовые ведомства действительно пока не согласовали продление ранее выданных операторам разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета. На этих частотах доступом в интернет на регулярной основе пользуются менее 100 тыс. абонентов. По словам Шадаева, сейчас обсуждают возможных условий пролонгации этих разрешений с силовыми ведомствами. «Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных», – заявил глава ведомства. Ранее в пятницу сообщалось, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Позже директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров заявил, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, абоненты не останутся без связи. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил газете ВЗГЛЯД, что отключения фиксированного беспроводного доступа в интернет не произойдет. Бастрыкин поручил активнее бороться с преступностью в интернете 5 марта 2021, 16:08 Текст: Алина Назарова

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным «врываться в интернет» и активнее работать с преступностью в Сети на фоне ее роста. «С использованием информационных технологий и сети интернет в 2020 году совершено 510 396 преступных деяний, что на 73% больше, чем в 2019 году. Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться», – сказал Бастрыкин, выступая на коллегии ведомства, передает РИА «Новости». По его словам, СК в 2020 году расследовал 11 493 таких преступления – на 30% больше, чем в 2019 году. «Среди них 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, более 2,7 тысячи хищений чужого имущества, иные тяжкие преступления», – отметил Бастрыкин. Как заявил глава СК, интернет активно используется и для террористических преступлений. «В 2020 году направлено в суды 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 совершенных с использованием сети интернет», – сказал глава ведомства. Бастрыкин подчеркнул, что нужно повышать профподготовку следователей и улучшать криминалистическое оснащение следственных подразделений. Он также предложил наладить четкое взаимодействие с интернет-провайдерами и операторами сотовой связи. В четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президент Владимир Путин заявил, что в Сети, помимо призывов детям выходить на несанкционированные акции, распространяется детская порнография, наркотики, все это - источник использования детей и извлечения прибыли, в том числе и при подталкивании к суицидам. Кроме того, Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам.