МИД пообещал «скоро порадовать» США ответными санкциями

Эксперт: Москве не удастся сломить «двухтрековый подход» в отношениях с США

«Посол Антонов сделал рутинное заявление, однако у него наверняка есть список из около 10 конкретных предложений для США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя намерение России предложить США позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода» в отношениях.

«Российская дипломатия не очень поворотлива, поэтому она традиционно предлагает каждой новой администрации США выстраивание отношений с нуля. В этой связи заявление посла Антонова можно считать рутинным», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Эксперт также отметил, что «у Антонова наверняка есть список из около 10 конкретных предложений». «Мы недостаточно сотрудничаем во многих сферах, главная из которых – это кибербезопасность. Также важны области энергетики и экологии», – пояснил собеседник.

При этом Ткаченко усомнился в том, что Москве удастся переломить «двухтрековый подход» в отношениях с Вашингтоном. «Для США Россия давно стала побочным фактором отношений с Китаем. К чему действительно стремится администрация и Джо Байдена, и предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа – это заставить Россию присоединиться к коалиции против КНР», – добавил политолог.

«Но мы этого делать не будем, – продолжил эксперт. – Из-за этого Вашингтон продолжит оказывать на нас давление. Тем не менее это давление будет потихоньку снижаться. А вот с Китаем Соединенные Штаты собираются бороться по-настоящему, консолидируя все свои ресурсы. И пока Россия не вступит в ряды борцов против КНР, американцы от нас не отстанут», – заключил Ткаченко.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности Москвы предложить Вашингтону более позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода».

По словам Антонова, с момента начала работы новой американской администрации под руководством президента Джо Байдена «вырисовываются общие контуры» ее политики на российском направлении.

«По сути это прежний двухтрековый подход. Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция «сдерживания» России», – отметил дипломат.

Посол указал, что «такая схема – не лучший вариант для двух постоянных членов СБ ООН». «Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия», – заключил он.

Антонов также отметил, что Москва положительно воспринимает «сигналы из Белого дома и Госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по КВ (контроль над вооружениями)».

Кроме того, российская сторона рассчитывает на углубление диалога с США по ряду региональных тем, в том числе по Афганистану, КНДР, Сирии и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Он указал также, что интересам сторон «отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики».

Дипломат напомнил, что Россия неоднократно направляла США перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений.

«Они касаются подтверждения формулы Горбачева – Рейгана о недопустимости ядерной войны между нашими странами и невозможности стать в ней победителем. Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним», – пояснил глава российской дипмиссии.

«Наконец, хотелось бы, чтобы посольство России работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки, в первую очередь в визовой области. Мы готовы пройти свою часть пути. Главное, чтобы была политическая воля у новой администрации США», – заключил посол.

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