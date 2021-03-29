Имама из Красноярского края отдали под суд за поддержку террористов

В Красноярском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении 35-летнего имама мечети в Лесосибирске, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и сексуальном шантаже молодой девушки, сообщил СК по региону.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 (Склонение лица к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма), ч. 1 ст. 133 УК РФ (Понуждение лица к половому сношению путем шантажа), сообщается на сайте СК.

По версии следствия, имам, являющийся приверженцем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*), проводил в своей квартире религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман. Двух прихожан он убедил оказать моральную поддержку участникам ИГ, разместив в соцсетях комментарии с призывами к терроризму.

Кроме того, фигуранту дела дополнительно предъявили обвинение в склонении к интимной близости 24-летней молодой женщины. Расследование установило, что имам шантажировал потерпевшую, запугивая тем, что расскажет ее родственникам порочащие и компрометирующие сведения о ее частной жизни.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело было возбуждено по результатам материалов, поступивших из регионального главка ФСБ.

Ранее ростовчанина приговорили к двум годам колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии. Также военнослужащего Владимира Перменева приговорили к штрафу в 400 тыс. рублей, признав его виновным в публичном оправдании в соцсетях теракта в Новой Зеландии.