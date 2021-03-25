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Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании института поддержки культурных инициатив
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Российское правительство изучит предложение создать отдельный институт поддержки и развития культурных инициатив, заявил президент Владимир Путин.
В ходе встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник выступил с предложением создать такой институт.
«Мы говорили на этот счет. Мы рассмотрим, безусловно, ваше предложение», – ответил Путин, передает ТАСС.
Также глава государства поздравил Школьника с днем рождения, ему в четверг исполнилось 57 лет.
«Я хочу присоединиться к поздравлениям в ваш адрес по случаю дня рождения. <...> Я имел возможность ознакомиться с тем, что вы делаете. Это действительно креативная, очень важная, интересная и полезная работа. Так что я вам хочу пожелать успехов», – сказал ему Путин.
Также в ходе встречи с лауреатами президент заявил, что гуманизм, нравственность и справедливость являются истинными ценностями, которые воплощала российская культура на протяжении всей истории, и эти ценности необходимо передавать будущим поколениям.
Британцев впечатлил отдых Путина в тайге
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Читатели британской газеты Daily Mail высоко оценили решение президента России Владимира Путина провести выходные на свежем воздухе в Сибири.
«Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», – уверен PaperCutSurvivor, передает РИА «Новости».
«Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни», – признался Nothankuu.
При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа.
«Им нужно было пригласить Байдена», – пошутил в этой связи Swiss fondue.
«Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу – прим. ред.) до окостенения», – пошутил Betascience.
Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ.
«Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге – прим. ред.), так называемый лидер свободного мира не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», – обратил внимание SilverIce.
«Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», – отметил Olderandslower.
«Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», – метафорично констатировал dai2000.
Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Путин привился от коронавируса
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Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
«У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате.
«Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог.
Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства.
Госдума приняла закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты
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Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
Согласно одному из новых положений Конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока, передает ТАСС.
Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».
Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию.
Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.
Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин
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Какую вакцину от коронавируса выбрал президент Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину, передает РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
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Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.
«Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.
«Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.
«Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».
Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.
Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.
Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.
Путин отстранил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сказано в указе, передает РИА «Новости».
Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по его делу были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. СК предъявил обвинения фигурантам дела в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»).
Следователи решили проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
Путин указал на важность контроля экологических проектов
Государство направит значительные средства на реализацию экологических проектов, поэтому очень важен контроль за их использованием, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
Руководитель контрольного ведомства сообщил, что проводится большое количество проверок, связанных с качеством экологии и выполнением соответствующих проектов.
«Это очень важно, тем более что мы предполагаем направить туда значительные государственные финансы», – ответил на это глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Кудрин, в частности, рассказал об итогах проведения Счетной палатой оценки федерального проекта оздоровления Волги и реабилитации водоемов. По его словам, в контрольном ведомстве обратили внимание, что в этой программе участвуют только 16 субъектов Федерации из 38, имеющих отношение к бассейну Волги, а из 78 прошедших реабилитацию водоемов «только семь отнесены к питьевым источникам, то есть не всегда удается восстановить полностью достаточно нужные источники». Кудрин проинформировал также о проверке более 1,8 тыс. очистных сооружений.
Путин поинтересовался, достаточна ли реакция на проверки Счетной палаты, на что ее руководитель ответил утвердительно. «Сейчас правительство реагирует достаточно активно, даже ввели в регламент более внимательное отношение к нашим проверкам. В этом смысле мы не можем пожаловаться, что внимания мало. Вице-премьеры проводят совещания, то есть результат есть», – сказал Кудрин.
Ранее он заявил, что Счетная палата за прошлый год выявила нарушения в Роскосмосе более чем на 30 млрд рублей.
Климкин счел заявления Байдена в адрес Путина угрозой для Украины
Нынешнее обострение отношений России и США угрожает интересам Украины, заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин.
По его словам, заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень, передает «Украина 24».
«Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас (Украины) места с большой вероятностью не найдется», – сказал Климкин.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства. Он добавил, что глава российского государства дал достойный ответ.
Европейские политологи: Подход Байдена к России определяется его личными проблемами
Критика американского президента Джо Байдена и его подход к России определяются внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена, но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной, заявили газете ВЗГЛЯД европейские политологи.
«Это сумасшествие. Нас беспокоит атмосфера напряженности, созданная в последние дни между США и Россией. Американский президент назвал Путина убийцей. Никогда в истории Америки президент не выражался так антидипломатично. Дипломатический протокол требует вежливости в ответах даже на самые серьезные вопросы, особенно если они касаются президента другой страны. Такое отношение уже вызвало соответствующую реакцию, это дает надежду, что Европа встанет на этот путь. Важно уважать международную дипломатию и уважать политический диалог», – заявила экс-координатор Forza Italia, юрист, политический эксперт Валентина Маццакурати.
Ее поддержал британский политолог, журналист Самюэль Рамани. По его словам, «критика в отношении Путина – это всего лишь личная критика и мнение Байдена (раздутые в СМИ), которые объясняются желанием отвлечь внимание от провалов США в внешней политике».
«То, что Байден позволил себе выражаться за гранью дипломатической риторики и профессионализма, говорит о том, что это всего лишь продукт для внутренней политики США. Очень противоречиво выглядит разница между резкой и в высшей степени личной критикой Байдена в адрес Владимира Путина и абсолютно мутной приглушенной реакцией на обвинения во вмешательстве в выборы Ирана. Иран обвинил США в вмешательстве в выборы и потребовал ответ, США не смогли ничего объяснить. Все это указывает на то, что критика Байдена и его подход к России определяется внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена», – заявил эксперт.
Он уверен, что такие же проблемы у США есть и в Китае, где Вашингтон обвиняют в вмешательстве в ситуацию в Гонконге. «Резкая бравада Байдена отвлекает внимание от неэффективной и довольно прохладной встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайскими официальными лицами. Отношения США и Китая ухудшаются», – констатировал Рамани.
«Байден, похоже, пытается подтолкнуть США к одновременному сдерживанию и России, и Китая. Но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной. Проблема в том, что сотрудничество с Россией по множеству вопросов таких, как ядерная проблема Ирана, может оказаться полезным и для Соединенных Штатов, а нынешняя эскалация напряженности между США и Россией рискует подорвать первоначальный позитивный импульс, порожденный продлением нового СНВ», – заключил политолог.
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Путин назвал вакцинацию россиян задачей номер один
Вакцинация россиян от коронавируса – задача номер один, заявил президент России Владимир Путин на совещании с производителями вакцины.
«Одно дело – производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя. А другое дело – обеспечить нужный объем производства внутри страны», – цитирует РИА «Новости» Путина.
«Для нас, хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один – вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы», – добавил он.
Ранее Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в России, этот процесс должен быть максимально доступным и удобным.
В понедельник президент рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Путин и Токаев обсудили применение «Спутника V» в Казахстане
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе вопросы использования в Казахстане российской вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля.
«С учетом прошедших 22 марта в Москве переговоров глав правительств России и Казахстана обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, в ходе переговоров затрагивались вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев в разговоре с российским лидером попросил обеспечить дополнительные поставки вакцины «Спутник V» в республику, передает ТАСС.
Напомним, к началу марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России
Необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в России, этот процесс должен быть максимально доступным и удобным, заявил президент Владимир Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
«Сейчас нам крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации в стране. Для этого нужно направить достаточные объемы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов, и конечно, продолжить информировать людей о том, где, как, в какое время они смогут получить прививку», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Весь этот процесс должен быть максимально доступным и удобным для наших граждан, особенно для людей старшего возраста», – подчеркнул Путин.
При этом он призвал учитывать спрос на вакцины от коронавируса за рубежом, но в первую очередь отдавать приоритет России.
«Наши фармацевтические компании должны учитывать динамику глобального рынка и спрос на нашу вакцину, с его учетом развивать свои мощности. Но подчеркну - безусловным приоритетом, как и прежде, должны быть наши внутренние потребности, обеспечение вакцинами российских граждан», – заявил Путин.
Ранее Путин рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Песков ответил на вопрос о возвращении Путина в обычный график работы
Вопрос о возвращении президента России Владимира Путина в обычный график работы будет решаться после завершения процесса его вакцинации и в зависимости от эпидемиологической ситуации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в ближайшее время возвращен обычный график работы и планирует ли Кремль звать с собой прессу на мероприятия с участием Путина, передает РИА «Новости».
В четверг президент намерен впервые после вакцинации провести выездное мероприятие. Он посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.
Ранее Песков заявил, что какую вакцину от коронавируса выбрал президент, знает он и его врач.
Во вторник представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
Новгородский губернатор заявил Путину о продолжающемся миграционном приросте
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту Владимиру Путину, что в регионе уже второй год наблюдается миграционный прирост, в том числе приехало много медиков.
Путин провел встречу с главой Новгородской области в среду.
«Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста. В прошлом году это плюс 60 человек, в этом году – 2 тысячи. По итогам 2020 года. Для нас это важно», – передает РИА «Новости» слова Никитина.
Губернатор отметил, что люди приезжают в Новгородскую область из разных регионов.
«Это север, это центральные регионы, это русское население, наши сограждане, соотечественники из стран ближнего зарубежья. Кстати, очень много медиков к нам приехало из южных стран, бывших в Союзе (Советских) Социалистических Республик», – сказал глава региона.
Губернатор отметил, что Великий Новгород в своей группе четвертый в рейтинге благоустройства городов в стране.
«По дорогам, благодаря вашей поддержке, мы на 193% выполнили план», – рассказал Никитин.