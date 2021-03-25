Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании института поддержки культурных инициатив

Российское правительство изучит предложение создать отдельный институт поддержки и развития культурных инициатив, заявил президент Владимир Путин.

В ходе встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник выступил с предложением создать такой институт.

«Мы говорили на этот счет. Мы рассмотрим, безусловно, ваше предложение», – ответил Путин, передает ТАСС.

Также глава государства поздравил Школьника с днем рождения, ему в четверг исполнилось 57 лет.

«Я хочу присоединиться к поздравлениям в ваш адрес по случаю дня рождения. <...> Я имел возможность ознакомиться с тем, что вы делаете. Это действительно креативная, очень важная, интересная и полезная работа. Так что я вам хочу пожелать успехов», – сказал ему Путин.

Также в ходе встречи с лауреатами президент заявил, что гуманизм, нравственность и справедливость являются истинными ценностями, которые воплощала российская культура на протяжении всей истории, и эти ценности необходимо передавать будущим поколениям.