Антонов: У России и США нет времени на ссоры

У Москвы и Вашингтона нет времени ссорится, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами, заявил посол России в США Анатолий Антонов, приглашенный в Москву для консультаций.

«Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много. Надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона уже неоднократно подтверждала такую готовность», – сказал Антонов по итогам заседания комитета по международным делам Госдумы.

Он также заявил, что пока не знает, когда вернётся на работу в посольство в Вашингтоне, это вопрос должно решить руководство России. «Я не знаю. Как руководители определят. Не я решаю. Я же не в отпуск приехал. Меня вызвали, чтобы провести анализ, поговорить о будущем», – сказал Антонов.

В четверг днем Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.

Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.

В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».