|
|
Экипаж «Союза МС-18» готовится к полету на МКС в масках
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Члены экипажа космического корабля «Союз МС-18» в составе россиян Олег Новицкого, Петра Дубров и американца Марка Ванде Хая проводят подготовку к полету на МКС, не снимая защитных масок, рассказал американский космонавт.
«Мы остаемся в масках, пока не уйдем на карантин на Байконуре. Мы не снимаем их даже в симуляторе «Союза», где находимся плечом к плечу, поскольку в некоторых случаях происходит обмен воздуха между скафандрами. Это не очень комфортно, но необходимо», – передает слова Ванде Хая РИА «Новости».
По словам космонавта, перед прибытием в Россию он получил первую дозу американской вакцины от коронавируса, а на этой неделе ожидает получить вторую.
Экипаж «Союза МС-18» должен отправится на МКС с космодрома Байконур 9 апреля. Космический корабль будет отправлен ракетой-носителем «Союз-2.1а». Место на российском корабле для Ванде Хая было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space, НАСА в обмен на место на «Союзе» предоставит этой компании место на американском космическом корабле.
Ранее НАСА и Роскосмос разошлись в данных о том, кто будет следующим командиром МКС. В пресс-службе НАСА рассказали, что после расстыковки от МКС корабля «Союз МС-17», намеченной на 17 апреля, командиром 65-й экспедиции станет американка Шеннон Уолкер. Роскосмос в свою очередь сообщил, что командиром 65-й экспедиции будет Новицкий.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18» провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.
ЕС намерен начать переговоры о закупке «Спутника V»
|
|
Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают СМИ.
Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от лица сообщества, сообщил Reuters, что правительства Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Агентство отмечает, что «если «Спутник V» действительно будет закуплен ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с Евросоюзом в течение многих лет сдерживалась санкциями».
Ранее СМИ сообщили, что в Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca.
Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения
|
|
Течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
«Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один – это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», – сказала Ткачева, передает РИА «Новости».
По ее словам, помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре.
Ранее ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя пришли к выводу, что поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканской чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах.
Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID
|
|
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19.
«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22 по 90 день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Партия Меркель показала худший результат на выборах в истории
|
|
Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам прошедших в воскресенье в двух федеральных землях выборов показала худший результат в этих регионах за всю историю.
Жители Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга в воскресенье выбирали состав региональных парламентов. В первой земле ХДС, согласно данным экзитполов, получает 26%, что сразу на 5,8 п. п. меньше, чем было в 2016 году; во второй – христианские демократы теряют 4 п. п., набирая 23%. Меньше ни там, ни там консерваторы не набирали никогда, передает ТАСС.
Результаты выборов в течение ближайших часов будут уточняться, но уже понятно, что они станут сильным ударом по христианским демократам, даже если в Баден-Вюртемберге сторонникам ХДС удастся сохранить правящую коалицию вместе с «зелеными». В Рейнланд-Пфальце, который является оплотом социал-демократов уже три десятка лет, ХДС придется довольствоваться ролью крупнейшей партии оппозиции.
«Хотелось бы, чтобы результат был другим, – прокомментировал предварительные итоги голосования генсек ХДС Пауль Цимиак. – Мы видим, что среди населения растет недовольство из-за ситуации вокруг коронавируса и борьбы с ним».
Напомним, 23 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии. Позже глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер подтвердил, что в Германии началась третья волна пандемии коронавируса.
Напомним также, в январе премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет был избран лидером правящей партии Христианско-демократический союз. Он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Эстонии призвали к началу переговоров с Россией о поставках вакцины
Власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса, заявил мэр Таллина Михаил Кылварт.
Он напомнил, что вакцины дают лишь временную защиту, поэтому дополнительные крупные поставки могут потребоваться Эстонии уже ближайшей осенью, передает РИА «Новости».
«У нас много заявлялось, что вакцины – не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры, в том числе с Россией. Есть и другие варианты, есть Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что, когда возникнет необходимость, мы окажемся далеко в конце очереди», – сказал Кылварт телеканалу ETV+.
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca
|
|
Власти Франции и Италии вслед за Германией временно приостанавливают использование препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что применение препарата приостановлено в стране до вторника.
«Европейский регулятор EMA [Европейское агентство лекарственных средств] завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», – передает слова французского лидера РИА «Новости».
«Aifa [Итальянское агентство по лекарственным средствам] решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA [Европейского агентства по лекарственным препаратам]. Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами», – сообщил итальянский регулятор.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила также Германия.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
В Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca умер медик
|
|
Один из медиков, ранее госпитализированный после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, скончался, сообщил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.
«В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер», – цитирует ТАСС Мадсена.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Россия ответила на запрос Хорватии по «Спутнику V»
Россия предоставила хорватской стороне запрошенные ранее данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщило национальное телевидение HRT.
«Что касается экстренного импорта [«Спутника V»], то законодательство гласит, что вакцина должна иметь разрешение для начала ее применения, как и любое лекарство. Юрисдикция в этом случае [остается] исключительно за Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС комментарий руководителя Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров Синиши Томича. При этом он отметил, что до одобрения российской вакцины на уровне Европейского союза препарат не может применяться в Хорватии.
Напомним, в середине февраля источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество» сообщили, что Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В феврале 2021 года научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%. К началу марта 2021 года «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
AstraZeneca ответила на приостановку применения вакцины из-за тромбов
|
|
Британско-шведская компания AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран после появления данных об образовании тромбов у привившихся.
«В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса. Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности», – приводит текст заявления компании ТАСС.
Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса. Ежемесячный отчет о безопасности будет опубликован на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в соответствии с исключительными мерами транспарентности», – сказано в заявлении. «Безопасность людей стоит на первом месте. Компания внимательно изучает этот вопрос, но имеющиеся данные не подтверждают, что вакцина стала причиной [образования тромбов]. Для победы над пандемией важно, чтобы люди шли на прививку, когда их приглашают», – отметила компания.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. В минувшую пятницу Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. При этом в EMA заявили, что преимущества применения препарата AstraZeneca превышают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза вакцины «превышает негативные данные».
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Число жертв пандемии в Нью-Йорке превысило потери города в двух войнах
|
|
Число жертв пандемии нового коронавируса в Нью-Йорке составило более 30 тыс. человек и уже превысило общее количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил мэр Билл де Блазио.
«Главное – это количество погибших. Каждый мой день начинается с этого списка. В нем на сегодняшний день более 30 тыс. человек, – приводит слова мэра города ТАСС. – Мы едва ли можем представить такое число. Это больше, чем количество нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, во Вьетнаме, во время урагана «Сэнди» и 11 сентября 2011 года».
«Каждую семью каким-то образом затронуло это горе, эта боль. Но нью-йоркцы всегда вместе, и сегодня они собрались, чтобы показать свои любовь и поддержку. Вместе мы возродим город», – заявил де Блазио в ходе траурной церемонии у Бруклинского моста, приуроченной к годовщине начала пандемии. Во время мероприятия на опоры моста транслировались фотографии умерших от вызываемого коронавирусом заболевания.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, 534,8 тыс. человек умерли. По обоим показателям США занимают первое место в мире.
Напомним, согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов. В феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
У умершей после прививки AstraZeneca в Дании выявили «необычную клиническую картину»
Гибель женщины после прививки британско-шведской компании AstraZeneca будет тщательно расследована, у пациентки наблюдалось необычное течение болезни, заявили в Управлении лекарственных препаратов Дании.
«У датчанки была необычная клиническая картина с низкими тромбоцитами, с тромбами в мелких и крупных сосудах и кровотечением», – передает сообщение датского ведомства ТАСС.
При этом подобные нарушения зафиксированы в ряде медицинских отчетов в Европейской базе данных о побочных эффектах после вакцинации препаратом. Похожая реакция на вакцину была выявлена в прошлую субботу в Норвегии.Исследование причин подобного течения болезни начало также Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Между тем в Нидерландах выявили 10 случаев побочных эффектов от препарата AstraZeneca, сообщил голландский исследовательский центр Lareb.
В числе зафиксированных побочных эффектов вакцинации AstraZeneca – тромбоз и эмболия. Однако отмечается, что «случаев снижения количества тромбоцитов, как это было в Дании и Норвегии, зафиксировано не было», передает РИА «Новости».
Напомним, в минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. В минувшую пятницу Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. При этом в EMA заявили, что преимущества применения препарата AstraZeneca превышают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза вакцины «превышает негативные данные».
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca
|
|
Минздрав ФРГ принял решение приостановить использование в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности, сообщил портал FOCUS со ссылкой на представителя ведомства.
«Таким образом федеральное правительство следует актуальной рекомендации института Пауля Эрлиха», – передает сообщение РИА «Новости». Институт Пауля Эрлиха отвечает в Германии за контроль над оборотом лекарственных препаратов.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
В Словакии еще одна партия правящей коалиции потребовала отставки премьера
Лидер входящей в правящую коалицию партии «Свобода и солидарность» (СиС) и вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что премьер страны Игор Матович должен уйти в отставку, поскольку он разделяет общество и ему не хватает коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством.
«Слово «хаос» наилучшим образом характеризует первый год работы правительства премьера Игоря Матовича, он разделяет общество и должен уйти в отставку. У него не хватает менеджерских, личных и коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством. Договоренности, достигнутые с Матовичем, не действуют», – цитирует РИА «Новости» Сулика.
Он также предложил, чтобы ни один из лидеров партий правящей коалиции не входил в состав кабмина. На посту премьера он готов видеть главу минфина Эдуарда Гегера.
В случае, если предложения партии СиС не будут приняты, она готова покинуть коалицию. В то же время лидер партии СиС выступил против проведения досрочных выборов.
Суслик попросил об аудиенции у президента республики Зузаны Чапутовой, чтобы лично проинформировать ее о создавшейся ситуации.
В воскресенье, практически то же самое заявила другой вице-премьер и лидер партии «За людей» Вероника Ремишова, которая при этом считает, что в отставку должен отправиться и Сулик.
Партии СиС и «За людей» ныне угрожают выходом из правящей коалиции, если Матович останется во главе кабинета.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.
«Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер.
После этого глава минздрава Марек Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Врач рассказал, как восстановить память и внимание переболевшим коронавирусом
|
|
Для того, чтобы как можно быстрее восстановить концентрацию и внимание, которые падают у переболевших коронавирусной инфекцией, следует принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, а также бывать на свежем воздухе и соблюдать режим дня, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Полностью избежать падения концентрации и внимания больному коронавирусом невозможно, поскольку это одно из проявлений болезни. Коронавирусная инфекция поражает не только легкие, но и нервную систему, нарушает кровоток, кровоснабжение коры головного мозга, воздействует на передачу нервного импульса, частично разрушает белки, которые требуется для полноценной работы нервной системы, вызывает синдром хронической усталости, утомляемости, изменяет психическое состояние, вследствие чего возникают различные психозы, агрессивность. То есть вирус имеет неврологические последствия», – рассказывает Тимаков.
Избавиться от данных симптомов можно только своевременным началом лечения болезни, уверен врач. Соответственно, это нужно для того, чтобы у вируса осталось как можно меньше времени и возможности поразить организм. Кроме того, после перенесенной коронавирусной инфекции должен следовать восстановительный период.
«Переболевшим нужно принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, например те, которые улучшают кровоток и восстанавливают работу нервной системы. И основная роль в процессе восстановления – это выдержка и самоорганизация: обязательно должен быть свежий воздух, физические нагрузки, режим дня, питание. Без всего этого восстановительный период проходит очень тяжело», – заключил инфекционист.
В начале марта ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что 45 % переболевших коронавирусной инфекцией страдали таким краткосрочными когнитивными расстройствами как нарушение внимания. Кроме того, пациенты жаловались на проблемы с концентрацией (44 %).
Премьер Франции оценил перспективы летних отпусков граждан
Премьер-министр Франции Жан Кастекс в интервью журналисту Самюэлю Этьену на стриминговом сервисе Twitch выразил надежду на то, что летом жители республики смогут куда-нибудь поехать в отпуск.
Отвечая на вопрос от одного из пользователей сервиса о том, можно ли будет поехать куда-нибудь летом в отпуск, премьер-министр Франции сказал: «Я надеюсь на это», передает ТАСС.
При этом Кастекс признал, что «это будет не совсем нормальный отпуск», не уточнив информацию об ограничениях. «У нас есть вакцина. Мы сможем частично вернуться к нормальной жизни», – выступил с утверждением политик.
Накануне мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции разрешить региону приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД