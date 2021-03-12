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Рогозин захотел «прорывных результатов» в обеспечении обороны России космическими силами
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на достижение принципиально прорывных результатов в области обеспечения обороны и безопасности России при помощи космических средств.
Рогозин написал в Telegram, что «бесспорный приоритет Роскосмоса – обеспечить космическими силами и средствами оборону и безопасность страны», и он надеется, что уже в 2021 году «мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы».
Он призвал не приуменьшать значение работы в дальнем космосе: «Начало ей положено успешным запуском в июле 2019 года космической обсерватории «Спектр-РГ», которая с расстояния в полтора миллиона км от Земли присылает нам уникальную картину звездного неба».
Также Рогозин напомнил, что в 2021 году будет запущена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», а в 2024-2025 годах – «Луна-26» и «Луна-27». После чего Роскосмос перейдет к подготовке пилотируемых миссий.
«Конечно, у нас по сравнению с Китаем и США финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями», – пояснил он.
По словам гендиректора госкорпорации, к концу 2023 года будет готов к испытаниям новый космический корабль «Орел». А в 2022 году к Марсу отправится совместная с европейцами миссия «ЭкзоМарс».
Ранее Рогозин назвал глобальные цели России в космосе.
Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в Севастопольскую бригаду
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Восемь новейших основных танков Т-90М поступили на вооружение в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе ЗВО.
В пресс-службе ЗВО добавили, что танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве, передает РИА «Новости».
Как отметил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, новые танки «являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя». Он также сообщил, что одна из главных особенностей Т-90М – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
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В США назвали три «самых крутых» российских самолета
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Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна.
Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи.
В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости».
Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве по вопросу создания Международной научной лунной станции.
«Госкорпорация «Роскосмос» и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию Международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Отмечается, что Международная научная лунная станция (МНЛС) – комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Комплекс предназначен для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование естественного спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
«В рамках проекта по созданию МНЛС Россия и Китай используя свой опыт в области космической науки, создания и использования космической техники и космических технологий будут совместно разрабатывать Дорожную карту создания МНЛС, а также вести тесное взаимодействие при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта по созданию МНЛС, включая его презентацию мировому космическому сообществу», – сказано в сообщении.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой.
Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57
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Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.
По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран.
«Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет», – добавил Варанк.
Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам.
Первый Ту-160М прибыл на летно-испытательную базу «Туполева» в Жуковском
Модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский, сообщила пресс-служба Ростеха.
«Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
Там добавили, что Ту-160М теперь имеет новые двигатели НК-32-02 и модернизированное бортовое оборудование. Самолетом управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. «Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», – добавили там.
Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.
В США сообщили о разногласиях Франции и Германии из-за нового истребителя
Реализация совместного проекта истребителя шестого поколения оказалась под угрозой из-за разногласий между Францией и Германией, рассказали американские аналитики.
«Париж и Берлин в прошлом не раз были врагами, однако и сейчас между ними имеются противоречия, несмотря на то, что Франция и Германия уже давно являются союзниками», – отметил военный эксперт Стивен Сильвер в своей статье для The National Interest.
Объединение французской и немецкой сторон в рамках разработки боевой воздушной системы будущего (FCAS), которая должна стать стелс-истребителем шестого поколения, произошло еще в 2017 году, напомнил аналитик. Позже к созданию самолета, постройка которого должна завершиться к 2040 году, подключилась и Испания, уточнил он, передает ФАН.
Стоимость проекта превышает 120 млрд долларов, что делает его самым масштабным в Европе, подчеркнул Сильвер. Согласно планам, новый самолет должен прийти на смену истребителям Rafale в ВВС Франции, а также крылатым машинам Eurofighter в войсках Германии и Испании. Однако разработка боевого самолета нового поколения находится под угрозой, так как между Парижем и Берлином все время возникают разногласия в этой сфере, из-за чего требуются постоянные переговоры, уточнил журналист.
Причинами противоречий между Францией и Германией стали вопросы распределения финансирования проекта и рабочих мест, а также секретные технологии, отметил автор материала. Сильвер сослался на февральскую статью Reuters, в которой говорилось о переговорах Парижа и Берлина. В ходе диалога присутствовала заметная напряженность, отмечается в публикации. Журналисты издания подчеркнули, что отношения между двумя государствами пропитаны недоверием и распрями на почве корпоративных вопросов и распределения рабочих мест.
«Самым большим камнем преткновения, по-видимому, является интеллектуальная собственность, причем Франция «особенно чувствительна в отношении доступа к своей цепочке поставок ядерного потенциала», – пишет аналитик.
Франция и Германия так и не смогли найти взаимопонимание в области создания нового истребителя, несмотря на то, что прошло уже достаточно большое количество времени, приводит Сильвер слова журналистов Reuters. По их мнению, проект находится под угрозой. «Спустя четыре года Франция и Германия все еще спорят о том, как работать вместе. Проект может в конечном счете развалиться, что вынудит три страны вновь объединиться в меньшую коалицию, объединиться с другими странами или работать в одиночку», резюмировали в Reuters.
Главы министерств обороны Франции и Германии в феврале 2019 года подписали контракт по опытно-конструкторским работам над истребителем шестого поколения. Проект будет проходить под названием Future Combat Air System (FCAS), стоимость двухлетнего контракта варьируется от 65 до 74 млн евро. Новые самолеты должны стать заменой устаревшим французским истребителям четвертого поколения «Рафаль» и немецким «Еврофайтер Тайфун».
В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции в честь «проклятых солдат»
Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
«Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве.
Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области.
Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран.
Рогозин указал на неэффективность американского «батута»
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил покупку США места на российском корабле «Союз» для доставки астронавта на МКС тем, что полеты новых американских пилотируемых кораблей пока «нестабильны», поскольку «батут работает так себе».
«Батут» их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра», – отметил Рогозин в Facebook, отвечая на реплику подписчика о том, «почему мы идем на уступки американцам в ответ на их санкции».
Глава Роскосмоса добавил, что «нам приходится с этим считаться, чтобы не получить необратимых проблем на станции в целом». «Полученные (от контракта с Axiom Space) средства вложим в новые разработки», – добавил он.
Ранее стало известно о покупке американской компанией Axiom Space у Роскосмоса места для астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле «Союз МС-18». НАСА отметило, что в обмен предоставит Axiom Space место на американском корабле в 2023 году.
Запуск корабля «Союз МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В состав экипажа, помимо Ванде Хая, входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, передает РИА «Новости».
В апреле 2014 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже Рогозин отмечал, что это его заявление было реальной угрозой, к которой прислушались в США, что спасло российскую отрасль от санкций.
В мае 2020 года после запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС основатель компании SpaceX Илон Маск, вспомнив то высказывание Рогозина, пошутил, что «батут работает».
В Роскосмосе полет американского астронавта на «Союзе» назвали разовым
Полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на российском пилотируемом корабле «Союз МС-18», летящем на МКС, станет разовым событием, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
«Никаких разговоров об обмене мест нет, идут переговоры по перекрестным полетам, но это другая история. У нас просто образовалось свободное место, американская компания заключила с нами договор, покупая место на корабле «Союз». Это одноразовое событие», – сказал Крикалев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
Он пояснил, что перекрестные полеты – «совсем другая история, никак не связана с полетом 9 апреля». «Но разговор о перекрестных полетах давно ведется в профессиональных кругах. Обе стороны согласны, что это будет полезно. Это не покупка или продажа места, а распределение экипажа на разные корабли. Это делается для того, чтобы в случае задержек или аварий какого-то корабля на станции всегда оставались представители как одной, так и другой стороны», – сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.
Таким образом, при любых задержках на борту станции всегда будут представители обеих сторон. «Это целесообразно и с точки зрения надежности, и с точки зрения безопасности, но пока еще есть определенные юридические нюансы, которые нам надо разрешить и на нашей, и на американской стороне», – отметил он.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.
Запуск «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля, в состав экипажа также войдут россияне Олег Новицкий и Петр Дубов.
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В ОП поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
Члены Общественной палаты России поддержали поправки группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также уголовное наказание за унижение их чести и достоинства, сообщила пресс-служба Яровой.
«Общественная палата РФ поддержала поправки в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», – отмечается в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.
По словам Яровой, такое мнение выразили участники круглого стола «Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов ВОВ» в Общественной палате.
«Сегодня атаки и агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне, связаны с будущим, с желанием пересмотра той живой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов мировой безопасности», – отметила она.
Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.
За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет.
МиГ-31 отработал в Арктике перехват самолета-нарушителя на сверхзвуке
Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
«Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве», – приводит сообщение пресс-службы ВВО по ТОФ РИА «Новости».
В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. «Перед экипажем самолета стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования», – рассказали в пресс-службе.
На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет «воздух – воздух» большой дальности.
В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом.
Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок – до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты.
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НАСА назвало время прилета «Союза» к МКС в апреле
Пилотируемому кораблю «Союз МС-18» в апреле предстоит лететь до Международной космической станции (МКС) на пару минут дольше, чем его предшественник-рекордсмен, сообщило НАСА.
В экипаж «Союза МС-18», запуск которого с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» планируется на 9 апреля, входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, передает РИА «Новости».
На сайте НАСА отмечается, что старт «Союза МС-18» намечается в 10.42 мск, а его стыковка с МКС – в 13.47 мск. Таким образом, корабль доберется до станции за 3 часа 5 минут.
Напомним, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс прибыли на борт МКС 14 октября на борту корабля «Союз МС-17», установив рекорд по скорости полета до станции – 3 часа 3 минуты.
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Первую партию российских управляемых ракет «Атака» доставили в Белоруссию
Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию российских управляемых ракет 9М120 «Атака», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
«В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в Вооруженные силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 «Атака», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ракеты «Атака» оснащены боевой частью кумулятивного действия и предназначены для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты. Пуск ракеты может происходить как с наземного, так и с воздушного носителя.
«В перспективе ВС Белоруссии планируют полностью обновить арсенал данного вооружения», – отметили в военном ведомстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании в НАТО военной группировки для захвата западной Белоруссии.
Рогозин объяснил замену российского космонавта для отправки к МКС
Замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Риск оставить американский сегмент без надзора еще хуже», – написал Рогозин в Twitter, отвечая на реплику о том, что замена «ломает схему подготовки экипажей, тасует людей».
Ранее американская компания Axiom Space выкупила у Роскосмоса место для Ванде Хая на «Союзе МС-18». Компания предоставит взамен место на американском корабле в 2023 году, передает РИА «Новости».
Запуск «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля, в состав экипажа также войдут россияне Олег Новицкий и Петр Дубов.
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НАСА и Роскосмос назвали разных командиров 65-й экспедиции МКС
НАСА и Роскосмос разошлись в данных о том, кто будет следующим командиром Международной космической станции (МКС).
9 апреля на корабле «Союз МС-18» на МКС должны прибыть россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
В пресс-службе НАСА рассказали, что после расстыковки от МКС корабля «Союз МС-17», намеченной на 17 апреля, командиром 65-й экспедиции станет американка Шеннон Уолкер. Затем 23 апреля на новом корабле Crew Dragon намечается прибытие американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, а также японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке, передает РИА «Новости».
В НАСА отметили, что после ухода старого корабля Crew Dragon с Хопкинсом, Гловером, Уолкер и Ногути, планирующегося в конце апреля – начале мая, командиром 65-й экспедиции станет Хосиде. Он будет командовать станцией до окончания экспедиции в середине октября, после чего передаст бразды правления МКС командиру 66-й экспедиции Песке.
Между тем Роскосмос сообщил, что командиром 65-й экспедиции будет Новицкий.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.
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