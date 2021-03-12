Рогозин захотел «прорывных результатов» в обеспечении обороны России космическими силами

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на достижение принципиально прорывных результатов в области обеспечения обороны и безопасности России при помощи космических средств.

Рогозин написал в Telegram, что «бесспорный приоритет Роскосмоса – обеспечить космическими силами и средствами оборону и безопасность страны», и он надеется, что уже в 2021 году «мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы».

Он призвал не приуменьшать значение работы в дальнем космосе: «Начало ей положено успешным запуском в июле 2019 года космической обсерватории «Спектр-РГ», которая с расстояния в полтора миллиона км от Земли присылает нам уникальную картину звездного неба».

Также Рогозин напомнил, что в 2021 году будет запущена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», а в 2024-2025 годах – «Луна-26» и «Луна-27». После чего Роскосмос перейдет к подготовке пилотируемых миссий.

«Конечно, у нас по сравнению с Китаем и США финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями», – пояснил он.

По словам гендиректора госкорпорации, к концу 2023 года будет готов к испытаниям новый космический корабль «Орел». А в 2022 году к Марсу отправится совместная с европейцами миссия «ЭкзоМарс».

Ранее Рогозин назвал глобальные цели России в космосе.