Крым ослабил коронавирусные ограничения Новый водозабор подготовили к запуску для снабжения Севастополя Песков напомнил США, что «аннексии Крыма» не было 1 марта 2021, 12:47 Текст: Алина Назарова

Москва не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с Россией, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера США Джо Байдена о том, что США никогда не признают полуостров российским. «Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», – отметил представитель Кремля, подчеркнув, что «было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права». Как напомнил Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины, передает ТАСС. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией.

Захарова ответила на обвинения ЕС в недопуске иностранцев в Крым 26 февраля 2021, 15:50

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Евросоюз сам различными способами блокировал доступ своих граждан на территорию Крыма, а теперь заврался, обвиняя Россию в недопуске иностранцев на полуостров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Что касается недопуска кого бы то ни было в Крым, о чем сделал заявление постпред ФРГ при ООН, я хотела бы это заявление опровергнуть. Это же вы (Евросоюз) считаете возможной дискриминацию даже на визовом направлении, как бы заботясь о правах человека, а потом обвиняя нас, что мы не пускаем кого-то в Крым. Да вы заврались уже», – заявила Захарова. Дипломат напомнила, что ЕС сам запугивал своих граждан санкциями за посещение региона, не выдавал визы жителям Крыма, блокировал туристические возможности на этом направлении, передает ТАСС. Захарова добавила, что российская сторона всегда проявляла готовность принять в субъектах страны, включая Крым, со специальным визитом любые международные контрольные механизмы в области прав человека при условии, что они будут осуществляться в рамках их мандатов и согласно процедурам, применимым к такому визиту. «Мы также приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, общественными деятелями, потому что считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове», – отметила она. Представитель МИД также призвала европейских дипломатов прекратить использовать международные площадки для распространения очевидной неправды, в частности о Крыме. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал постпреда Германии Кристофа Хойсгена не распространять небылицы об ужасах в якобы «оккупированном Крыму» и невозможности посещения полуострова зарубежными наблюдателями. Крым часто посещают зарубежные наблюдатели. Так, в октябре прошлого года в Крым прибыла с ознакомительным визитом крупная делегация из западных стран. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. По итогам глава делегации Хендрик Вебер заявил, что информация в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствует действительности. Депутат: Зеленский открыто признался в ненависти к русским на Украине 26 февраля 2021, 17:15

Фото: Alexander Polegenko/AP/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что Крым якобы был сердцем Украины. «Ненависть – это ключевое слово, характеризующее отношение Украины к русскоязычному населению полуострова. Это было при всех президентах. Зеленский просто открыто признался в том, что многие на Украине ненавидят русских», – сказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения атмосферы ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», – пожаловался Зеленский. Депутат также удивлен выбором метафоры, которую использовал Зеленский, поскольку никогда ранее в истории независимой Украины ее лидеры не называли Крым «сердцем» республики – напротив, Крым почти официально считался самой нелояльной, пророссийски настроенной территорией. «Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – риторически спрашивает Бальбек. «Сегодня Зеленский, по сути, разочаровавшийся в окружающем мире политик. От злости он начинает выплескивать наружу все, что у него вертится в голове. А там, похоже, осталась только ненависть», – подчеркнул Бальбек. Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Но Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВВС США получат 400 «достающих до России» стелс-ракет 27 февраля 2021, 10:37

Фото: wikipedia.org

Текст: Ксения Панькова

ВВС США к середине 2025 года получат 400 «способных достать до России» крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, сообщило американское издание Janes. Отмечается, что контракт, заключенный с компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Летом 2020 года украинская консалтинговая компания Defense Express заявила, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что наиболее короткое расстояние между США и Россией находится над Северным полюсом, американские военные более 70 лет отрабатывают нанесение ударов через него. Между тем военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что у России есть надежная защита от ударов стратегической авиации США через Северный полюс. В США исключили повторение в России «унизительного» сценария времен Горбачева 28 февраля 2021, 18:56

Фото: Maxim Shemetov/Reuters

Текст: Абдулла Шакиров

Российские власти хотели бы смягчить санкции или добиться отмены санкций со стороны США, однако не пойдут на уступки, так как это означало бы повторение сценария времен позднего СССР, который россияне считают унизительным, считает издатель американского журнала National Interest Дмитрий Саймс. «Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», – цитирует журналиста РИА «Новости». Санкции в отношении России не сделают ее слабой, а вынудят стать «более гибкой», высказал мнение Саймс. Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона будут зависеть от выбора последнего: если США продолжат считать себя неоспоримым мировым гегемоном, то Россия станет серьезным соперником, который может бросить вызов Соединенным Штатам. Ранее журнал National Interest назвал «старое» российское оружие, которое «все еще может уничтожить мир». В четверг США пообещали ввести новые санкции против России «в течение недель». Аксенов рассказал о недвижимости супруги Зеленского в Крыму 27 февраля 2021, 00:35

Фото: yalta.ugbn.ru

Текст: Евгения Шестак

Оплата коммунальных услуг за недвижимость в Крыму супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», – сказал Аксенов в эфире канала «Россия 24». На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства, как владельцев недвижимости в Крыму, глава республики заявил, что вряд ли. «Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину). Обратиться может, да», – уточнил он. Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «Зеленскому придется признать полуостров частью России» и оставить «боевую и агрессивную риторику» на границе с Украиной». Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским 26 февраля 2021, 17:06

Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией, заявил президент США Джо Байден. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. (…) Мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. «США не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», – сказано в сообщении. По словам Байдена, Вашингтон намерен продолжать работу, чтобы «привлечь Россию к ответственности». Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Порошенко объяснил причины потери Украиной Крыма 26 февраля 2021, 14:41 Текст: Елизавета Булкина

Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году. «Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен», – цитирует статью Порошенко РИА «Новости». По словам экс-президента Украины, Россия после распада СССР начала создавать «пророссийские» автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, поскольку был сильно зависим от Москвы. Из-за этого, продолжил Порошенко, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе. «Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого Русского мира», – заявил он. Бывший президент считает, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их «глубокой укорененности» в жизни крымчан. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Горбачев призвал Россию и США «не бычиться друг на друга» 27 февраля 2021, 15:57

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Президентам России и США необходимо провести личную встречу, чтобы договориться о разоружении и исключить угрозу ядерной войны, считает первый президент СССР Михаил Горбачев. «У наших стран есть очень большой жизненный опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти. Используя его, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого. Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное – «не бычиться друг на друга», – цитирует Горбачева «Интерфакс». Как отметил Горбачев, в мире «нет безнадежных политиков», и чтобы достичь прогресса, Москва и Вашингтон должны пойти навстречу друг другу. Политик привел в пример бывшего президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, который до переговоров с Москвой «был самым отпетым консерватором», однако согласился на встречу с Горбачевым, после чего «дело сдвинулось с мертвой точки». «Я в свое время, когда отношения СССР и США были очень сложными, написал Рейгану письмо и предложил встретиться, объяснил, что это необходимо, потому что переговоры по ядерной безопасности захлебываются. Через два дня я получил ответ от Рейгана: «за». Это было согласие на встречу. Как помните, дело сдвинулось с мертвой точки», – вспомнил Горбачев. По такому же принципу бывший президент Советского Союза призвал действовать и с европейскими странами. Самым же большим своим достижением в политике он назвал перестройку, которая, по его словам, «сыграла решающую роль во внутренней жизни советских людей и на международной арене», поспособствовав «укреплению безопасности». Ранее Горбачев посоветовал России и США разработать новый договор по контролю вооружений. Посол Украины призвала США максимально ужесточить санкции против России 27 февраля 2021, 15:04 Текст: Абдулла Шакиров

Украины ожидает от США усиления санкционного давления на Россию и помощи в укреплении обороноспособности Киева, заявила посол республики в Вашингтоне Оксана Маркарова. «Прежде всего, это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения», – цитирует посла «Укринформ». По словам Маркаровой, важнейшим приоритетом для Украины является «вовлеченность в систему коллективной безопасности и вступление в НАТО», и в этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку США. Она добавила, что страны имеют много возможностей для двустороннего сотрудничества и усиления украинской армии. «Конечно, мы будем развивать инвестиционное сотрудничество с США в оборонной сфере и вовлеченность наших стратегических партнеров ко всем существующим на сегодняшний день форматов противодействия российской агрессии против Украины», – подчеркнула дипломат. Ранее Украина начала готовить документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. В середине февраля Киев призвал международных партнеров усилить санкции против России. Бомбардировщики США выполнили первое задание над Баренцевым морем после прибытия в Норвегию 26 февраля 2021, 20:40

Фото: US Air Force

Текст: Вера Басилая

Два американских бомбардировщика B-1, прибывшие в Норвегию для проведения совместных миссий, выполнили первое учебное задание вместе с норвежскими ВВС в восточной части Баренцева моря, говорится в заявлении Пентагона. «Два B-1 осуществили тактическую интеграцию с норвежскими F-35 и норвежскими ВМС в восточной части Баренцева моря. Сотрудничество Минобороны США с союзниками и партнерами в Арктике укрепляет наш общий подход к региональной безопасности и помогает сдерживать стратегических конкурентов от стремления в одностороннем порядке изменить основанный на правилах существующий порядок»,– передает ТАСС сообщение американского военного ведомства. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан подчеркнул важность проведения совместных учений в Арктике.Ранее три американских бомбардировщика B-1 отработали совместно с шведскими ВВС и армейскими подразделениями бомбометание в воздушном пространстве Швеции. Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию для проведения совместных миссий. 3 февраля порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer. МИД России резко отреагировал на новости о будущем развертывании в Норвегии бомбардировщиков ВВС США. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки. В Крыму посоветовали Порошенко «оставить свои сочувствия при себе» 28 февраля 2021, 15:20 Текст: Абдулла Шакиров

Заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Крым после вхождения в состав России испытывает только проблемы, – «наглая ложь», заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Все это наглая ложь. Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила. И главное, крымчане возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно мечтали вернуться домой и как можно быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов», – передает слова депутата РИА «Новости». По мнению Гемпеля, полуостров сегодня переживает небывалый подъем, который был бы невозможен, если бы Крым остался в составе Украины. Ранее Порошенко в своем Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Он заявил, что их «обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной» российские власти не обеспечили». До этого Порошенко Экс-президент Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году. США пообещали ввести новые санкции против России «в течение недель» 27 февраля 2021, 01:48 Текст: Евгения Шестак

Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев», заявила представитель Белого дома Джен Псаки. «В течение недель, не месяцев», – сказала Псаки в ответ на вопрос, когда ожидаются новые антироссийские санкции, передает РИА «Новости». Псаки подчеркнула, что российский вопрос «включает несколько компонентов»: якобы «вмешательство в выборы», хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. По ее словам, администрация продолжает анализ всех этих аспектов. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции Евросоюза против России из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе. Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. В «Конкорде» назвали политизированным объявление ФБР о розыске Пригожина 27 февраля 2021, 17:46 Текст: Вера Басилая

В компании «Конкорд», принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, назвали политизированным объявление в США о его розыске, а обвинения против него сфабрикованными. «Поскольку объявление о розыске Евгения Викторовича действительно только на территории Соединенных Штатов Америки, происходящее, по нашему мнению, имеет сугубо политизированные цели. По всей видимости, США, основываясь не на законах, а на своих политических взглядах, принимают решение кого выгоднее арестовать», – сообщила компания в соцсети «ВКонтакте». В компании также напомнили, что «вчерашнее «новое» объявление ФБР о розыске Пригожина относится к обвинению трехлетней давности, по которому судебный процесс шел почти два года в федеральном суде округа Колумбия. «По итогу заседания, федеральная судья Дабни Фридрих окончательно прекратила производство по делу против ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» по обвинению о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году»,– уточнили в «Конкорде». Ранее ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в том числе Пригожина. В качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию, предлагается 250 тыс. долларов. При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб экс-президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования. Лавров заявил о нежелании США уходить из Сирии 26 февраля 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о планах США «вообще никогда из Сирии не уходить». «Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить. Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», – сказал министр. Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения. «Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию. Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики. Посольство России призвало Киев прекратить пропагандистские атаки на Крым 26 февраля 2021, 22:18 Текст: Вера Басилая

Посольство России на Украине призвало официальный Киев и западных партнеров прекратить пропагандистские атаки с целью оспаривания принадлежности Крыма и предложило начать конструктивный диалог с учетом новых реалий. «Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши неоднократные разъяснения существа обстоятельств вхождения Крыма в состав России, украинская сторона продолжает при поддержке руководства аккредитованных в Киеве посольств ряда западных государств пропагандистские атаки с целью поставить под вопрос законный выбор, сделанный на всенародном референдуме в 2014 году жителями полуострова, и очернить позитивные перемены в их жизни за последние годы», – цитирует ТАСС заявление посольства. В сообщении на сайте дипмиссии также отмечено, что посольство призвало «украинских официальных представителей и солидаризовавшихся с ними дипломатов западных стран отказаться от предвзятых, не имеющих никакого отношения к действительности оценок ситуации в Крыму». Также дипломаты считают, что следует «прекратить конфронтационные выпады и вернуться к восстановлению конструктивного российско-украинского диалога с учетом новых реалий». «Убеждены, что попытки наших партнеров изменить статус Крымского полуострова обречены на провал. Крымчане окончательно определились со своей судьбой и не свернут с выбранного ими пути», – заключили в посольстве. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.