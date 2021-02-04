Путин ввел штрафы за пропаганду и рекламу веселящего газа Путин наградил орденами Мужества погибших в Красноярске пожарных 4 февраля 2021, 18:38 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденами Мужества пожарных, погибших во время тушения склада автозапчастей в Красноярске. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Красноярскому краю», – сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Согласно указу, орденами награждены старшие прапорщики внутренней службы Анатолий Жалнерчик и Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев. Между тем пожар на складе в Красноярске полностью ликвидирован, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Напомним, в результате пожара на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля. Погибли трое пожарных, а также рабочий. Пожар на складе произошел из-за аварийного режима работы электросети.

WSJ: Путин одержал победу в мировой гонке вакцин 3 февраля 2021, 11:52

Фото: Dmitri Lovetsky/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе последнего исследования показала высокий уровень эффективности и безопасности, сделав Москву потенциальным игроком на многомиллиардном рынке вакцин. Результаты предварительного анализа крупномасштабного клинического исследования, опубликованного во вторник в британском медицинском журнале The Lancet, показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 91,6% в профилактике COVID-19 и обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев. Вакцинация обошлась без серьезных побочных эффектов. Также установлено, что вакцина безопасна для пожилых людей, пишет WSJ. Издание пишет, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний». Газета обращает внимание, что эффективность «Спутника V» практически равна эффективности вакцины от американской Moderna, американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech (91,6% против 95%). В то же время российская вакцина эффективнее, чем разработка британско-шведской компании AstraZeneca, эффективность которой колеблется от 62% до 90%. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе 2 февраля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разорвавшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook. Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию». «Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов. Путин призвал не забывать о том, что соцсети являются бизнесом 2 февраля 2021, 17:29 Текст: Елизавета Булкина

Социальные сети все больше начинают управлять сознанием пользователей, поэтому не следует забывать, что соцсети – в первую очередь бизнес, заявил президент России Владимир Путин. «Эти платформы [соцсетей] – в первую очередь бизнес. Мы никогда не должны об этом забывать. Это извлечение прибыли, и часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб людям. Эти платформы все больше начинают управлять сознанием. Изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что считают нужным. И человек начинает принимать решения, не осознавая того, что им руководят», – передает слова главы государства телеграм-канал «Пул № 3». Ранее Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве и «проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан России и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены». Песков рассказал об отношении Путина к участникам незаконных акций 4 февраля 2021, 13:07

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин воспринимает ведущих себя мирно участников незаконных акций в первую очередь как граждан России, но и как тех, кто нарушает закон, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Как тех, кто участвует в незаконной акции, тех, кто нарушает закон Российской Федерации – и, конечно, главное, как граждан России», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос о том, как Путин воспринимает тех людей, кто выходит на несогласованные акции, но при этом ведет себя мирно, передает РИА «Новости». Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Британский бизнесмен восхитился глубиной вовлеченности Путина в различные темы 3 февраля 2021, 09:50 Текст: Алина Назарова

Исполнительный председатель правления компании S4 Capital Мартин Соррелл, участвовавший в онлайн-встрече в закрытом режиме с президентом России Владимиром Путиным в рамках «давосской недели», заявил о глубоком понимании российским лидером актуальных мировых проблем. «Онлайн-беседа с Путиным в рамках Давосского форума была посвящена огромному количеству тем. Президент затронул буквально все аспекты жизнедеятельности – от политики и социальных вопросов до экономики и борьбы с пандемией. Он долгие годы служит стране то как глава государства, то как премьер-министр, поэтому обладает громадным опытом и прекрасными знаниями. Путин всегда поражает глубиной вовлеченности в различные темы. Сомневаюсь, что в мире есть еще один лидер, который мог бы сравниться с ним в этом вопросе», – заявил глава компании S4 Capital, специализирующейся на оказании услуг в сфере рекламы и PR. Он указал, что нельзя отрицать осведомленность российского лидера. «Отвечая на вопрос, Путин всегда показывает, что детально разбирается в обсуждаемом предмете», – указал Соррелл, отметив, что эту особенность российского президента он заметил еще несколько лет назад во время встречи с ним в составе группы крупных иностранных предпринимателей в Кремле, передает ТАСС. При этом руководитель S4 Capital выразил мнение, что беседа представителей бизнеса с Путиным в онлайн-формате на Давосском форуме была интересна обеим сторонам. «Это отличная инициатива, я был рад услышать президента Путина. В то же время и для него самого мероприятие стало превосходной возможностью рассказать крупным предпринимателям о том, что беспокоит его в современном мире. Причем речь шла не только о международной повестке, но и о событиях внутри России», – заявил бизнесмен. 75-летний Соррелл основал S4 Capital в 2018 году. До этого на протяжении более чем 30 лет он был руководителем компании WPP, которая при нем стала крупнейшей рекламной фирмой в мире. В 2000 году Соррелл удостоился от королевы Великобритании Елизаветы II рыцарского титула сэр. В своей речи в Давосе Путин рассказал об успехах России в преодолении бедности, а также оценил достижения Китая в этом направлении. Также Путин отметил проблему классового расслоения в развитых странах Запада и призвал мир к широкому разностороннему сотрудничеству. Кроме того, президент России констатировал завершение эпохи, связанной с «попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок». Путин и Вучич обсудили новые поставки «Спутник V» в Сербию 3 февраля 2021, 17:29 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы совместной борьбы с коронавирусом и поставки «Спутник V» в Сербию. Главы государств предметно рассмотрели проблематику противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, сообщается на сайте Кремля. Также президенты обсудили дальнейшие поставки в Сербию российского препарата против COVID-19 «Спутник V». Вучич сообщил Путину о своих оценках ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое «должно быть утверждено СБ ООН» Также лидеры стран позитивно оценили взаимовыгодное сотрудничество между государствами и успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях. Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом продовольственном рынке 4 февраля 2021, 11:25 Текст: Алина Назарова

Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. «Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля. Решетников согласился с президентом. «Владимир Владимирович, вы абсолютно правы, потому что, получается, несколько факторов одновременно. Во-первых, все страны-импортеры, крупнейшие страны мира, они усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну. Ну и достаточно большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы ощущаем, что на цены влияют такие настроения и так далее. И, соответственно, поскольку мы сейчас один из крупнейших экспортеров пшеницы, то все наши решения тоже влияют на рынок», – заявил министр. Он добавил, что на этом фоне было принято решение о введении с 1 апреля постоянно действующего механизма регулирования экспорта зерна из России. «Мы, соответственно, проанализировали всю эту ситуацию и приняли решение в правительстве …: с 1 марта мы вдвое увеличили экспортную пошлину на пшеницу внутри квоты 17,5 миллиона тонн и ввели еще пошлины на ячмень и на кукурузу, поскольку это связанные вещи. И главное, Владимир Владимирович, что выявила ситуация? Что у нас все меры – до 30 июня. И конечно, у производителей вопрос: а что будет после 30 июня? … Поэтому мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм, который будет вводиться, уже будет введен с 1 апреля и будет действовать, скажем так, уже бессрочно, так называемого ценового демпфера. То есть его задача – предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на наш внутренний рынок», – указал Решетников. Он уточнил, что механизм будет состоять из двух частей: экспортной пошлины и механизма возврата средств в АПК. «Первая – это как раз экспортная пошлина, но которая будет меняться по заранее известным правилам. Потому что сейчас мы каждый раз анализируем, принимаем, и не всегда экспортеры и производители, скажем так, понимают, какой размер будет. … Второй частью механизма предлагается … сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям», – добавил он. Напомним, в декабре президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Кроме того, для снижения цен на сахар заводы смогут получить в 2021 году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. А если данная мера не приведет к снижению цен, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены импортной пошлины тростниковый сахар. На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина на уровне 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну, которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Также прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло. Сдерживание роста цен на хлеб и муку будет осуществляться с помощью квот на экспорт зерна – с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 млн тонн, также на этот период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну. Песков: Путин не следит за процессом над Навальным 2 февраля 2021, 14:06 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин не следит за судебным процессом блогера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса. Он готовится к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где рассмотривается представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Навальный в суде представился как индивидуальный предприниматель, а на вопрос, где он фактически проживает, ответил «В СИЗО-1». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Путин поговорил по телефону с вдовой Ельцина 2 февраля 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. «Они переговорили по телефону», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище. Кремль оценил историческую роль Ельцина 2 февраля 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый президент России Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Ельцин – это часть нашей истории, истории нашей страны, нашей общей истории, через которую мы прошли. Это была очень непростая история. Именно вчера Путин говорил о том, что, конечно, задним умом критиковать кого-то за ошибки – это дело самое простое, но самое сложное – это не допускать таких ошибок. Все люди и поэтому от этого никто не застрахован. Вы знаете, что свое отношение к Ельцину еще раз Путин высказал вчера, когда был на Новодевичьем кладбище, но в известном плане мы все продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Путин», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считает ли Путин себя продолжателем дела Бориса Ельцина, наследником его политических взглядов. Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище. Путин заявил, что первый президент никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу страны, а также, что «задним числом мы все умны, а когда события накатываются как снежный ком – другая ситуация». Путин отметил роль учителей в воспитании и становлении молодого поколения россиян 2 февраля 2021, 18:01 Текст: Абдулла Шакиров

Российские власти постараются сделать все возможное для того, чтобы сделать систему образования современной и с доступом к скоростному интернету, заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с лауреатами конкурса «Учитель года». «Мы и дальше будем делать все, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, в том числе, чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в системе знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества», – передает РИА «Новости» слова президента. В то же время, Путин подчеркнул, что как бы далеко вперед не шагнули современные технологии, они не могут заменить живое общение. Глава государства назвал работу ученика и учителя совместным творчеством. «Роль наставника в воспитании и образовании остается, и, я убежден, останется еще на долгие годы, навсегда останется, важнейшей и определяющей, в чем мы еще раз убедились в период пандемии», – подчеркнул он. По словам президента, учительский труд в России вызывает особое уважение. «Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит то, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, раскрыть все его таланты и способности, но и заложить базовые ценности, которые станут надежной опорой во всей взрослой жизни человека», – сказал президент. Как напомнил Путин, только на выплаты классным руководителям – их около 800 тыс. человек – в ближайшие три года власти направят почти 225 млрд рублей. Президент отметил, что такое решение связано с «огромной ролью учителя в воспитании и становлении молодого поколения граждан России». В ходе разговора с педагогами глава государства высказал мнение, что Россия достойно отвечает на вызовы пандемии коронавируса, что касается, в том числе и системы образования, передает ТАСС. «Не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно», – отметил Путин. Кроме того, российский лидер поддержал идею победителя конкурса «Учитель года» Михаила Гурова объявить 2023-й Годом математики. Путин пообещал оказать поддержку этой инициативе. «2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим», – сообщил глава государства. «Финалистами стали пять человек, и среди них три математика. Это, конечно, указывает, что сегодня математика в нашей стране очень актуальна. Знаменательно то, что конкурс называется «Учитель года – 2020». Именно в этом году мы праздновали 75-летие со дня Великой Победы. И, конечно, роль учителя, как проводника ценностей, еще больше увеличивается», – отметил Гуров. Из-за эпидемиологической ситуации заключительный этап конкурса перенесли на начало 2021 года. Во вторник, 29 января, были названы 15 лауреатов конкурса: преподаватели из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. В этот раз в заключительном этапе конкурса принимали участие 85 человек из всех регионов страны. Их средний стаж педагогической деятельности – 12 лет, а средний возраст 36 лет. Самому молодому участнику 25 лет, самому старшему – 59. Большинство участников преподают историю и обществознание. Конкурс «Учитель года» проводится ежегодно с 1992 года. За прошедшие годы чаще всего абсолютными победителями становились учителя русского языка и литературы (девять человек), математики (пять человек), истории, биологии и музыки (по три человека). С 2005 года федеральный этап конкурса проводится не в Москве, а на родине победителя. Организаторы полагают, что таким образом конкурс «инвестирует» опыт лучших педагогов в систему образования субъектов страны, популяризируя профессию учителя. Путин пообщается с лауреатами конкурса «Учитель года» 2 февраля 2021, 15:14 Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести онлайн-встречу с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин сегодня встретится с лауреатами конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции», – цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля отметил, что конкурс проводится с 1992 года, и это традиционно очень значимое мероприятие для всех учителей. «Сегодня как раз в свободном режиме Путин пообщается [с лауреатами]», – сказал Песков. В частности, среди участников беседы будет победитель конкурса этого года, учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Кроме того, у президента на вторник запланировано несколько непубличных встреч, а вечером должен состояться международный телефонный разговор, сказал Песков. Путин попросил быстрее подготовить предложения по поддержке самозанятых 4 февраля 2021, 12:21 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин попросил министра экономического развития Максима Решетникова как можно скорее проработать возможные меры поддержки самозанятых граждан. На встрече с руководителем ведомства глава государства констатировал, что «самозанятые – сектор, пострадавший прежде всего от пандемии». Решетников в свою очередь отметил, что у него уже есть поручение Путина проанализировать ситуацию и предложить меры поддержки. «Да, не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Тоже люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи», – указал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля. Министр также сравнил положение дел в российской экономике и других стран. Выслушав доклад Решетникова, глава государства подчеркнул, что в России, «по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Штатах». Руководитель ведомства подтвердил такую оценку, заметив, что «это напрямую связано с теми мерами, которые были приняты». Также в ходе встречи Решетников доложил, что совместно с Министерством труда готовятся предложения по расширению программы поддержания рынка труда на основе опыта, который был получен в острый период пандемии коронавируса. В ответ Путин поручил довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы инструментарий был готов к применению, если это потребуется. В январе в Минтруде сообщали, что в России официально зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан. Правительство России сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей. Путин: Россияне должны ощутить результат от сдерживания цен на продукты 4 февраля 2021, 11:43 Текст: Алина Назарова

Россияне должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым. «В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля. При этом президент одобрил намерение Минэкономразвития направить дополнительные инвестиции в сельское хозяйство за счет средств, которые будут получены с внешних рынков за счет ценового демпфера. Глава государства также констатировал, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется. В свою очередь Решетников указал, что цены на сахар в России снизились после заключения соглашений с производителями, цены на подсолнечное масло – стабилизировались. «Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», – сказал Решетников. Кроме того, Путин заявил, что ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется. Напомним, в декабре президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Путин ввел штрафы за пропаганду и рекламу веселящего газа 4 февраля 2021, 15:39 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) дополняется отдельной статьей «Пропаганда закиси азота». Пропаганда или незаконная реклама этого вещества повлечет для граждан штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Также в связи подобными нарушениями разрешается в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток, передает ТАСС. Согласно закону, штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, потребления «закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения». Документ был разработан в развитие вступившего в силу с 1 января закона, который запрещает использование гражданами этого вещества в целях, не связанных с медицинским применением. Госдума 26 января приняла в третьем чтении законопроект о введении административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа.