Невзоров обиделся на кавээновские шуточки Слепакова

Журналист Александр Невзоров заявил, что не критиковал Семена Слепакова, а «предупредил его о возможных последствиях» поведения в Сети и ожидал благодарности, но вместо этого юморист начал «скандалить и рассказывать про свое кавээнство».

«Вдруг он предъявил претензии мне, что я его упрекаю в продажности. Слушайте, я вообще никого не могу упрекать в продажности. Я сам жутко продажный, продаваться можно и нужно, мы все контрактники, мы все наемники в большой прессе», – заявил журналист в эфире своей программы «Невзоровские среды».

По его словам, он пытался предупредить Слепакова о последствиях, однако тот вместо этого начал «скандалить». «И как человек, имеющий исключительный опыт различных контрактов с разными сторонами, я предельно корректно предупредил Слепакова о возможных последствиях... Вместо благодарности, я получаю набор кавээновских шуточек. Он пришел ко мне зачем-то в Instagram скандалить и рассказывать про свое кавээнство», – посетовал Невзоров, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, изначально Невзоров в своем Instagram раскритиковал Слепакова за то, что юморист якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!». В той же выпуске Невзоров оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января народном артисте СССР Василии Лановом. В ответ Слепаков раскритиковал журналиста за «некрофилию».

Критика в отношении Слепакова началась в Сети после того, как он написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В ответ сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Кроме того, Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.

Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением.