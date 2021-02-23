Назаров прокомментировал скандальную ситуацию с Панариным

В скандальной ситуации с российским хоккеистом «Витязя» Артемием Панариным, происшедшей в Риге в декабре 2011 года, руководство команды поступило неправильно, надо было действовать по-другому и ничего не скрывать, заявил бывший главный тренер подмосковного клуба Андрей Назаров.

«Хороший вопрос, – передает РИА «Новости» слова Назарова, прокомментировавшего решение спустя девять лет рассказать о данной истории. – Не знаю. Честно скажу, наверное, повзрослел. Понимаете, когда тебе 37 лет, ты находишься в хайпе, общаешься с серьезными людьми, то ты многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и нужно было поступать по-другому, не скрывать. Я еще раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории».

«Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это, – добавил специалист. – Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Что он скажет? Улыбнется? Хорошо! Те, кто его знает, все поймут. Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть, почему у меня не может ее быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде».

«Ну, пусть подает», – сказал Назаров в ответ на вопрос, что будет, если Панарин инициирует судебный процесс.

«Он же высказался через клуб. Есть ответ с отрицанием, это его право. Вы и не услышите ту сторону. Он и не обязан говорить. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки. Так и напишите. А у хоккеистов из того состава обязательно спросите, что было в Риге. Эти ребята не подкупные, за две копейки молчать не будут», – добавил Назаров.

Ранее тренер Андрей Назаров в интервью СМИ рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного «Витязя», который тренировал Назаров, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарина задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания.

Панарина отстранили от игр за «Рейнджерс» из-за обвинений в избиении девушки.