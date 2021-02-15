Экс-прокурор из Чечни отсудил у уральского СМИ 15 млн рублей

Лавров указал на инициатора разрыва отношений между Россией и ЕС

Инициатором разрыва отношений с Россией является сам Евросоюз, этот разрыв происходит уже давно, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

«В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв ([отношений РФ и ЕС] происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз», – передает слова министра РИА «Новости».

Лавров отметил, что своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот, и «Евросоюз показал по большому счету свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша».

Глава МИДа добавил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять договоренность.

При этом сейчас от отношений ЕС с Москвой мало что осталось, считает Лавров. «Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом – поскольку отношений почти не осталось – а ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу», – пояснил министр.



Лавров отметил, что встречи с представителями ЕС сейчас происходят «от случая к случаю, в зависимости от каких-то интересов, прежде всего со стороны Брюсселя». Москва, по его словам, готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС и вести диалог для решения различных проблем в тех случаях, когда «это отвечает и интересам России».

«Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом, если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы», – сказал Лавров, подчеркнув, что у России нет никаких проблем в отношениях с отдельными европейскими странами.

«Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес», – заявил глава МИД России.

Напомним, Сергей Лавров в пятничном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

На высказывания Лаврова первыми отреагировали в Берлине. Германия считает заявление о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

В российском внешнеполитическом ведомстве не в первый раз сообщают европейцам: Москва может ответить на европейские санкции, если те будут введены. Об этом, в частности, в среду говорила представитель МИД Мария Захарова. После нынешнего заявления Лаврова глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС.

Сам Лавров говорил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, но если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.