Российские военные корабли прибыли в порт Карачи на учения «Аман-2021»

Отряд кораблей Военно-морского флота России, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», прибыл в Пакистан для участия в многонациональных военно-морских учениях «Аман-2021», сообщили в Минобороны России. «Сегодня в 7.00 мск отряд кораблей вошел в территориальные воды Исламской Республики Пакистан и затем ошвартовался в порту города Карачи – главной военно-морской базе военно-морских сил Пакистана. <...> ВМФ России в рамках учения представляют корабли Черноморского флота - фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и палубный вертолет морского базирования», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Как рассказали в министерстве, в порту на борт фрегата «Адмирал Григорович» поприветствовать военных моряков с прибытием на учения поднялся генеральный консул России в Карачи Александр Хозин. По приглашению пакистанской стороны корабли примут участие в учениях, которые пройдут с 12 по 16 февраля в акватории Аравийского моря. По данным Минобороны, на первом этапе учений с 12 по 14 февраля российская сторона примет участие в береговой фазе, куда включены планирующие конференции по согласованию порядка взаимодействия и организации связи. «Морская фаза учения «Аман-2021» будет проведена в период с 15 по 16 февраля», – сообщили в военном ведомстве. Целями учений «Аман-2021» является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами – участницами маневров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства. Планируется, что в учениях кроме ВМФ России и ВМС Пакистана будут задействованы корабли еще пяти стран. За их проведением будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций. В министерстве подчеркнули, что военно-морские учения «Аман-2021», проводимые в акватории Аравийского моря, являются внеблоковыми. Все страны – участницы учений принимают в них участие самостоятельно по приглашению пакистанской стороны. В декабре сообщалось, что в учении «АМАН-2021», кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, В декабре сообщалось, что в учении «АМАН-2021», кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии.

«Сухой»: Су-57 летает без помощи пилота 8 февраля 2021, 15:41

Фото: Андрей Станавов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Истребитель пятого поколения Су-57 оснастили кабиной с максимально автоматизированными процессами, сообщил журнал «Новые горизонты», выпускаемой Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, находится под управлением Ростеха). В истребителе максимально автоматизированы процессы пилотирования и боевого применения, передает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала. Глава отдела кабин ОКБ компании «Сухой» (входит в ОАК) Никита Дорофеев пояснил, что автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются главными требованиями к эргономике кабины истребителя. «Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», – сказал Дорофеев. По данным журнала, истребитель имеет многофункциональные индикаторы, которые передают пилоту большой объем информации об обстановке и работе систем самолета. На борту также имеется технология интеллектуальной поддержки, помогающая летчику выполнять поставленные задачи. Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны. В конце января Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Вооруженным силам России первый из планируемой партии истребитель Су-57. Первый в России автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания 10 февраля 2021, 08:53

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Евгения Шестак

Испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились, сообщили в концерне ВКО «Алмаз-Антей». По словам представителя концерна, летные испытания включали в себя реальное поражение дронов-мишеней. Он также отметил, что в 2021 году компания планирует выйти на государственные испытания беспилотника, передает РИА «Новости». «Волк» был существенно доработан. Улучшенный вариант получил новую оптико-локационную систему, которая обеспечивает повышенную дальность обнаружения целей и доработанную систему управления, позволяющую применять дрон в полностью автоматическом режиме. Отмечается, что беспилотник самостоятельно выполняет поиск, распознавание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение дронов. Оператор теперь только подтверждает решение об атаке. Представитель концерна «Алмаз-Антей» добавил, что в России такой аппарат первый. Беспилотник-перехватчик «Волк-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до 6 кг и размерами 60 на 60 см. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 мин. Действующий опытный образец выставлен в Москве в экспозиции концерна на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021. Ранее конструкторское бюро приборостроения начало разрабатывать первый в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который сможет сбивать беспилотники. Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом 11 февраля 2021, 08:39

Фото: Ints Kalnins/Reuters

Текст: Алина Назарова

Киев ведет опасную игру, предлагая Североатлантическому альянсу использовать воздушное пространство Крыма для своих операций, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости». По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс, а президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны». «При таком курсе Украину ждет неизбежный развал», – считает Гемпель. Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов. В январе экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. Эксперты оценили идею «гарантированной защиты» от агрессии НАТО 8 февраля 2021, 13:16

Фото: INTS KALNINS/Reuters

Текст: Ирина Яровая

«Такие предложения полностью противоречат военной доктрине России, которая носит оборонительный характер», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя предложение российских военных ученых Владилена Стучинского и Михаила Королькова нанести превентивный удар по силам НАТО в ответ на начало многосферной боевой операции альянса против России. «Заявления и разработки такого рода противоречат военной доктрине России, которая носит оборонительный характер. В ней четко указано, что мы можем производить лишь ответно-встречный удар, то есть отвечать на действия предполагаемого противника. Превентивный удар, наоборот, предполагает применение оружия без агрессии со стороны врага», – объяснил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Подобные упреждающие удары предусмотрены, например, американской стратегией «Быстрого глобального удара», отметил собеседник. «Эта стратегия была создана с целью лишить Россию или Китай ракетно-ядерного щита и предполагала достижение цели за несколько этапов, которые могут быть реализованы в течение четырех часов. Но такой вариант развития событий уже практически полностью изучен, поэтому вряд ли разработки Стучинского и Королькова являются попыткой анализа этой возможной ситуации», – считает Леонков. «Таким образом, Россия, со своей стороны, никогда не рассматривала возможность нанесения превентивных ударов. Это абсолютно нереализуемо в условиях принятой оборонительной военной доктрины, которая является основой национальной безопасности нашей страны», – констатировал эксперт. Схожей точки зрения придерживается и доктор военных наук Константин Сивков. «Удары по противнику возможны только в том случае, если он явно готовится к нанесению удара или фактически уже начал его наносить. В теории и практике применения стратегических ядерных вооружений это называется «ответно-встречный удар», – объяснил он. Для нанесения таких ударов необходимо зафиксировать старт вражеской ракеты и за время ее полета отреагировать встречными действиями. «В таком случае наши ракеты выйдут в космос еще до того, как американские ракеты попадут на российскую территорию. Но если ударить по противнику первыми без конкретных причин, то это будет явной агрессией с нашей стороны», – заключил Сивков. Ранее доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предложили нанести встречный или упреждающий удар Военно-космическими силами России для срыва вероятных многосферных боевых операций, разработанных НАТО и США. Как следует из статьи военных ученых, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика», эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее. Для того, чтобы не допустить интегрированного массированного воздушного удара сил НАТО, «необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», – отмечают авторы публикации. При этом важнейшим принципом парирования возможной агрессии авторы считают превентивные действия («на шаг-два впереди»). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений. Напомним, в субботу эксперт журнала National Interest Дэвид Экс заявил, что Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море 11 февраля 2021, 01:30

Фото: Ford Williams/US Navy/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием», заявило посольство России, комментируя военные учения американских кораблей в Черном море. Комментируя сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море, посольство России в Вашингтоне заявило, что Шестому флоту, вероятно, «не терпится найти врага в Черном море». Американцы «отчаянно ищут предлоги – теперь уже открыто под флагом военных учений – для увеличения своего присутствия в регионе». Российская сторона призвала военных США «прекратить безрассудное бряцание оружием». Посольство посоветовало американцам «заниматься своим делом в территориальных водах» США. «Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», – приводит РИА «Новости» текст сообщения посольства. Во вторник корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик, передает ТАСС. Напомним, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что эсминцы «Портер» и «Дональд Кук» покинули Черное море «после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО». 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями 9 февраля 2021, 15:45 Текст: Алексей Дегтярев

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над тремя морями, сообщили в Министерстве обороны России. «Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Бомбардировщики проводили полет в сопровождении истребителей морской авиации, уточнили в министерстве. Там отметили, что летчики дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и над Тихим океаном. «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в оборонном ведомстве. О предыдущем полете Ту-160 над Баренцевым и Белым морями сообщалось в январе 2021 года. В ходе того полета экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе. США потребовали от Турции избавиться от С-400 10 февраля 2021, 23:28

Фото: Depo Photos/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Позиция США по вопросу использования Турцией российских ЗРК С-400 не изменилась, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Так он прокомментировал предложение Турции о готовности эксплуатировать эти ЗРК не на постоянной основе. Прайс отказался пояснить, рассматривает ли вообще Белый дом данное предложение, передает ТАСС. Он сказал, что «С-400 не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», Анкара должна избавиться от российских ЗРК. По словам Прайса, у США «очень глубокая обеспокоенность по поводу системы С-400 и системы С-400 применительно к союзнику по НАТО». При этом Прайс подчеркнул, что Турция «является давним союзником» США, у стран «общие интересы». По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен не стремится задеть главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, воздерживаясь до сих пор от телефонного разговора. Как отметил Прайс, следует ожидать, что «в предстоящие дни у госсекретаря и его турецкого коллеги будет возможность переговорить». Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий. Пентагон прокомментировал совместные учения России, Китая и Ирана 9 февраля 2021, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. «Отработка возможностей ВМС – это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода, как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнерам по всему миру», – передает РИА «Новости» слова Кирби. Ранее посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести многосторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. Стали известны подробности столкновения подлодки и контейнеровоза в Японии 9 февраля 2021, 09:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Одна из лучших подводных лодок ВМС Японии «Сорю» получила существенные повреждения в результате произошедшего накануне столкновения с контейнеровозом, зарегистрированным в Гонконге. Получила вмятину центральная рубка субмарины, погнут правый руль. Кроме того, подлодка на время столкновения лишилась связи из-за повреждения антенны. В результате она более трех часов не могла сообщить о произошедшем с ней инциденте, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Киодо. Между тем свои извинения по поводу произошедшего принес начальник штаба ВМС Японии адмирал Хироси Ямамура. «Прошу прошения, что мы причинили народу огромное беспокойство», – сказал он. Адмирал также назвал «непростительным» временную потерю связи подлодки из-за столкновения. Дизель-электрическая подлодка «Сорю» имеет водоизмещение 2950 тонн. Ее длина – 84 метра, экипаж состоит из 65 человек. Подлодки такого класса, как сообщается, отличаются бесшумностью и способностью длительное время находиться под водой без всплытия. Напомним, в понедельник подводная лодка национальных Сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном у берегов японской префектуры Коти. Су-35 «спрятался» за Ту-95МС и обманул систему ПВО на учениях 9 февраля 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Истребитель Су-35 Западного военного округа отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, сообщили в пресс-службе ЗВО. По данным округа, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводило в Тверской области стратегические ракетоносцы Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы в Саратовской области. «Один из сопровождающих самолетов находился на расстоянии до 2000 метров от самолетов Дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО. Также экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и потренировались перехватывать цели, разыграв между собой воздушную дуэль. После выполнения задачи Су-35 совершили посадку на аэродром постоянного базирования на территории ЗВО. В прошлом году издание The National Interest обратило внимание на видео с российскими истребителями Су-35, опубликованное Минобороны. По словам журналистов, видео продемонстрировало, что российские истребители являются «убийцами». Шойгу назвал задачу российского гиперзвукового оружия 9 февраля 2021, 10:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Основу сил неядерного сдерживания России составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС России. По словам министра, ВС России сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта. «В прошлом году мы выполнили поручение Верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик вооруженных cил», – сказал Шойгу. По его словам, все шире в боевой учебе используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления. Ранее Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия. ВМФ анонсировал получение первых серийных подлодок проекта 677 «Лада» 9 февраля 2021, 12:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – будут переданы ВМФ России в 2022 году, сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет. «Вторая лодка «Кронштадт» уже на плаву, третья, «Великие Луки», будет спускаться в 2022 году. «Кронштадт» несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году», – передает РИА «Новости» слова Бузакова.



В сентябре прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием. Как рассказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщения о том, что серийное строительство лодок четвертого поколения проекта «Лада» идет с отставанием, постановка в строй ВМФ России подводных лодок «Лада» в очередной раз сорвалась из-за поставщиков. Их очень много – в создании лодки участвует более 200 предприятий. Филиппины заинтересовались российскими вертолетами 10 февраля 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Филиппины заинтересованы в поставках российских вертолетов и автомобильной техники, Москва надеется на конкретику с их стороны в ближайшее время, сообщил посол России в Маниле Марат Павлов. По его словам, российская сторона, как и филиппинская, выступают за расширение всего комплекса отношений, в том числе и в военно-технической сфере. «В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил Филиппин», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в октябре 2017 года было подписано соглашение между правительствами России и Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. «Руководствуясь именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретет более конкретные очертания», – подчеркнул Павлов. Что касается автомобильной техники, то, по словам российского посла, «речь идет об используемых Сухопутными войсками и Береговой охраной «Уралах», а также Филиппинской национальной полицией – грузовиков ГАЗ «Садко». Посол также заявил, что Филиппины в настоящее время рассматривают предложение России о сооружении АЭС малой мощности. Он напомнил, что российская сторона не раз выражала готовность наладить профильное сотрудничество в сфере мирного атома с Филиппинами. «С этой целью партнерам направлен проект межправсоглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот проект сейчас находится на рассмотрении филиппинской стороны», – отметил дипломат. Ранее также сообщалось, что Филиппины могут в начале 2021 года заключить контракт о закупке российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos. Американцы приняли баллистическую ракету за НЛО 10 февраля 2021, 08:59 Текст: Наталья Ануфриева

Неопознанный летающий объект, сообщения о котором распространили пользователи Сети в штате Флорида, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщают местные СМИ. Телеканал Fox News, что «комета», которую фиксировали пользователи, оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с подводной лодки США, передает РИА «Новости». Ранее в соцсетях появились видео и фото с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету. Just In



A #Trident_II SLBM has been tested off the coast of Florida pic.twitter.com/BnmOkGX42Y — The Broadcaster (@BroTxt5) February 10, 2021 This looks like a rocket launch tonight, but I don’t see any scheduled am I missing something? What is it? Video from Brian Goodale in Hobe Sound around 630pm #florida #ufo @spacex @alexhbrock @SuperclusterHQ @marcuscotephoto @LaunchPhoto @SpaceXNow @nasa pic.twitter.com/rsNwIutyw3 — James Wieland (@SurfnWeatherman) February 10, 2021 Твердотопливные ракеты Trident II имеют радиус действия до 11,3 тыс. километров и способны нести ядерное оружие. Это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, используемая в ВМС США. Между тем разведке США и Пентагону дали полгода на раскрытие информации об НЛО. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт объяснял, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе. Опытные образцы модернизированных «Аллигаторов» Ка-52М создали в России 10 февраля 2021, 14:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» (входит в холдинг «Вертолеты России») создала два опытных образца модернизированных боевых вертолетов Ка-52М и готова начать поставки первых серийных машин в 2022 году, заявил управляющий директор предприятия Юрий Денисенко. «В прошлом году на нашем предприятии были созданы на базе серийных вертолетов два опытных образца модернизированных вертолетов Ка-52М, которые отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения», – передает РИА «Новости» слова Денисенко. Он отметил, что летные испытания Ка-52М, начавшиеся в прошлом году, проходят на территории Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» и что завершение опытно-конструкторских работ намечается в 2022 году. «Мы в этот срок укладываемся и с учетом продолжительности производственного цикла готовы уже сейчас начать сборку вертолетов Ка-52М, чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году», – добавил Денисенко. На вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения. Напомним, 10 августа «Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52.