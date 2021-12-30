Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности бизнеса в утилизации отходов

Правительство России подготовило поправки в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов, сообщила пресс-службы кабмина.

«В соответствии с поручением президента правительство подготовило редакцию законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки (РОП). Концепция РОП предполагает достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, приведенным на сайте, государство должно ликвидировать правовые пробелы, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию товаров. Также необходимо сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот.

«Ежегодно в стране образуется более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, большинство из которых отправляются на свалки. Это серьезная экологическая нагрузка. В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип «загрязнитель платит». Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса», – приводятся слова Абрамченко в сообщении.

Она отметила, что не стоит «пугать» потребителей повышением цен или пустыми полками, так как во многих странах мира реализована РОП и уже улучшена ситуация с образованием и утилизацией мусора, и не за счёт граждан. Вице-премьер подчеркнула, что законопроект направлен на обеспечение и контроль выполнения бизнесом своих обязательств.

Как сообщили в пресс-службее, по поручению вице-премьера изменения обсудят со всеми заинтересованными ведомствами на площадке правительства в январе 2022 года.

Отмечается, что законопроектом, предлагается постепенное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров с учётом переходного периода – не менее 10% ежегодно с 2023 года. Кроме того, нормативы утилизации не могут являться одновременно «понижающим коэффициентом» при уплате экосбора.

«Поэтому предусмотрено, что в случае недостижения норматива утилизации сумма экологического сбора, подлежащая уплате, должна рассчитываться исходя из разницы между нормативом утилизации и достигнутым объёмом утилизации отходов, увеличенной в два раза, но не более 100%. Указанная норма подлежит применению с 1 января 2025 года», – добавляется в сообщении правительства.

По его информации, чем более трудно перерабатываемым является товар или упаковка, тем выше ставка экосбора. Методика расчета ставок будет устанавливаться правительством. В отношении упаковки законопроект предусматривает обязанность обеспечить утилизацию отходов в отношении всей массы упаковки.

Также законопроектом предусмотрено усиление контроля за фактической утилизацией. Важным положением законопроекта стала верификация лиц, утилизирующих отходы. Для этого будет вестись реестр.

Помимо этого, согласно поправкам, с 1 января 2025 года будет введен запрет на реализацию товаров и упаковки в том случае, если в реестр не внесены сведения о производителях. Это позволит ликвидировать правовой пробел, при котором производитель товаров может уйти от ответственности.

Ранее в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» были завершены работы по рекультивации трех полигонов ТКО в Московской области: «Царево» (Пушкинский городской округ), «Слизнево» (Наро-Фоминский городской округ) и «Вальцово» (городской округ Ступино).