Путин и Вучич обсудили ВТС и дополнительные поставки газа

Президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поставки ПТРК «Корнет», а также поднял вопрос поставок дополнительных объемов газа в Сербию, сообщили в пресс-службе сербского лидера.

«Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьезным усилением для сербской армии. Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, начатый месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также Вучич и Путин отметили постоянный рост экономических связей. Президенты подчеркнули, что ожидают скорого подписания соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве и позитивно оценили соглашение, подписанное в пятницу «Газпромом» и сербским производителем нефтехимической продукции компанией HIP Petrohemija («Петрохемия»).

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в разговоре была отмечена готовность стран к дальнейшему близкому сотрудничеству по всему спектру отношений. Вучич поблагодарил Путина за поздравления с Новым годом и Рождеством и в свою очередь пожелал Путину доброго здоровья и много успехов в 2022 году на благо российского государства и российского народа, а также российско-сербских отношений.

Утром сербский президент сообщил, что намерен позвонить российскому коллеге и обсудить дополнительные поставки газа в Сербию. «У нас будет больше, чем 6 млн кубометров газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным», – сказал он.

Напомним, встреча Путина и Вучича проходила в ноябре. После встречи Вучич сообщил, что стороны договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эта цена за газ – самая низкая в Европе, не считая Белоруссии.