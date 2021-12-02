|
|
Аксенов заявил о готовности принимать в Крыму рейсы «Белавиа»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Крымский международный аэропорт Симферополя уже может принимать у себя рейсы белорусской авиакомпании «Белавиа», заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Мы точно за. Крым точно сможет обеспечить прием самолетов («Белавиа»). Аэропорт Симферополя такие возможности имеет... Мы в любом случае такие намерения поддерживаем, это будет только в плюс», – заявил Аксенов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что пока конкретных планов полетов в Крым «Белавиа» нет, но предположил, что они могут появиться в ходе визита президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на полуостров.
Ранее сообщалось, что белорусский перевозчик готов проводить рейсы в аэропорт Крыма «Симферополь». Для запуска рейсов необходимо распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов грозящих санкций со стороны Украины.
Сам Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил глава Белоруссии.
Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
|
|
Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.
«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».
«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией
|
|
У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости» в ответ на соответствующий вопрос.
Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – отметил Лукашенко. При этом он выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, к нему нужно прийти постепенно.
Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.
В сентябре президенты России и Белоруссии объявили о старте экономической интеграции двух стран. Путин после переговоров с Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь лидерам России и Белоруссии. В частности, с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто больше выиграет от интеграции экономик России и Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле сочли угрозой слова Зеленского о «возвращении Крыма»
|
|
В Кремле расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма – цель и философия Украины, как прямую угрозу в адрес России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что в Кремле анализируют выступления Зеленского по российской проблематике.
«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского», – заверил он.
Он также подчеркнул, что киевский режим намерен использовать все возможности, чтобы посягнуть на российский Крым. «Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион. Вот именно так мы склонны это воспринимать», – считает Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, вероятность военных действий на юго-востоке Украины высока.
«Вероятность войны в Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», – ответил он на соответствующий вопрос.
В среду в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Президент Украины утверждает, что нынешний киевский режим «борется не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
ФСБ раскрыла цель планировавшегося Киевом теракта в Крыму
|
|
Теракт в Крыму, который пять лет назад готовила украинская разведка, должен был вывести из строя связь для объектов Черноморского флота, признался старший офицер ГУР Минобороны Украины капитан первого ранга Сергей Швиденко.
Видео с признательными показаниями Швиденко обнародовала российская спецслужба, передает РИА «Новости».
«Был подобран один объект для подрыва, запланированного на ноябрь 2016 года. Это была мачта радиоантенны... На определенное время была бы выведена из строя связь для объектов Черноморского флота», – сказал Швиденко.
Между тем пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко назвал «фейком и элементом гибридной войны» сообщение ФСБ России о задержании трех агентов украинских спецслужб.
«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», – цитирует УНИАН Дехтяренко.
По его словам, одной из главных задач СБУ является противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории страны. В ноябре СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые совершили пять тысяч кибератак на госорганы республики, утверждает Дехтяренко.
«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», – добавил он.
Ранее в четверг ФСБ сообщила, что задержала двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта. Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России.
Швиденко был взят под стражу в июле 2021 года. Его вина была полностью доказана. Мужчина дал подробные признательные показания об организации диверсий в России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.
Швиденко был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. Они «по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России».
Лукашенко заявил о готовности всех пусковых площадок для ядерных МБР в Белоруссии
|
|
Все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, за исключением одной, сохранены и готовы к использованию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли «Тополя», кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», – передает его слова РИА «Новости».
Лукашенко добавил, что «Борис Николаевич (Ельцин) прежде всего требовал: надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня».
«Я сказал – нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальная [площадь]. И крона там, которая закрывала. У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах – я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники – зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал», – сказал глава Белоруссии.
После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод Минском ядерного оружия стал результатом Договора о нераспространении ядерного оружия.
Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
Напомним, Лукашенко заявил, что белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории страны российского ядерного оружия вызвано безрассудной политикой Запада.
Лукашенко: У Белоруссии есть комплекс С-400
Белорусская сторона намерена попросить оставить в стране российский комплекс С-400, который сейчас находится в учебном центре, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Создали эти (учебные) центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, «Искандер». У нас «Полонез» похожее, но «Искандер» – это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Он пояснил, что необходимо обучать военных пользоваться новым вооружением.
«Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать», – подчеркнул глава белорусского государства.
«Я хочу попросить президента (России Владимира Путина), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь», – сказал он, пояснив, что комплекс боеспособный.
В сентябре Лукашенко заявлял, что Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.
Гидрологи подсчитали запас воды в хранилищах Крыма
Запас крымских водохранилищ к началу зимы составил почти 106 млн кубометров – втрое больше показателя прошлого года, сообщил гидрометцентр полуострова.
«Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 млн кубометров, что на 6,09 млн кубометров меньше, чем месяц назад», – передает РИА «Новости» сообщение гидрологов.
Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников.
Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом.
В Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Также в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что все водохранилища Крыма на фоне подтоплений из-за обильных дождей наполнились водой, запаса хватит на ближайшие полтора года.
Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной
|
|
В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе Белоруссии с Украиной, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», – рассказал Лукашенко РИА «Новости».
Он рассказал, что учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев». «Первый этап, потом через месяц – второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», – добавил Лукашенко.
Кроме того, он рассказал, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тыс. служащих, еще на пять тыс. человек при необходимости.
«У нас сейчас 65 тыс., ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам «прикрывать» юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить», – сообщил белорусский президент.
Он обратил внимание, что в целом на данный момент Минск не планирует существенно увеличивать численность своих вооруженных сил. В этой связи он также напомнил о совместной белорусско-российской региональной группировке войск. «Потому что у нас совместная группировка Союзного государства. Это не 70 тыс., а это сколько надо будет. Если вдруг конфликт, мы как белорусская армия вступаем, скажем прямо, в этот конфликт, в эту войну первыми и вторым эшелоном к нам подтягиваются части Западного (военного) округа (ВС России)», – добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства. Также главы военного ведомства республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия готова обеспечить безопасность страны с помощью России.
Лукашенко: Зеленский случайный человек в политике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского случайным человеком в политике.
Случайно попавшим в политику Лукашенко также назвал Александра Турчинова – бывшего первого вице-премьера Украины. Президент Белоруссии заявил, что именно Турчинов был у власти на Украине перед обострением ситуации в Донбассе.
«Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Ранее Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке. Политик заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
Лукашенко заявил, что предлагал разместить белорусских пограничников на границе России и Украины
Президент Белоруссии предлагал разместить на границе Украины и России белорусских пограничников, но Киев отказался, заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко рассказал, что в ходе встречи с Путиным поделился с ним мнением по поводу наблюдателей ОБСЕ, считая, что они «будут играть на стороне Запада».
«Ну и какой вариант из этого? Поэтому для меня больше чем понятно, что творится в Украине и какой выход в этой ситуации. Ну, выход этот тогда они не использовали, в том числе я готов даже был на 400 километров границы украинско-российской ввести своих пограничников», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Также белорусский лидер добавил, что был готов перекрыть границу.
«Но Украина выступила против. То есть любые нормальные инициативы – они торпедировались. Ладно, ты не доверял тогда Лукашенко. Сейчас понятно, сейчас Лукашенко – холуй Путина, как они говорят. Но тогда-то занимал нейтральную позицию, как вы говорите», – отметил он.
По словам Лукашенко, Украина отвергала все предложения и инициативы, так как власти не управляли тогда страной, что происходит и до сих пор.
Аксенов оценил планы украинских диверсантов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у украинских диверсантов нет шансов на осуществление преступлений в Крыму.
«Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, разговоры украинского руководства и политиков о любви к Крыму – «болтовня».
«На деле же их «любовь» и «забота» выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она бандеровская «любовь». От нее Крым и ушел в 2014 году», – подчеркнул Аксенов.
Ранее сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
Лукашенко о возвращении Тихановской в Белоруссию: У нее уже «другие мужья»
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая теперь проживает в Литве, не хочет возвращаться в страну, «она в шоколаде» и у нее уже «другие мужья», заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма», – заявил Лукашенко в ответ на вопрос, может ли Тихановская вернуться в Белоруссию, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Тихановская «в шоколаде сейчас».
«Зачем ей в Белоруссию? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», – отметил политик.
Лукашенко добавил, что знал ее родителей, а сейчас вокруг Тихановской «сидят цээрушники».
«Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик», – заключил президент.
Между тем оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку: «Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали».
По словам Лукашенко, ради финансирования организаторы готовы подставить протестующих «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно». Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, президент Белоруссии рассказал, что «там три этапа, чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку – это третий этап».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле ответили на вопрос о единой валюте Союзного государства
Конкретных разговоров о единой валюте Союзного государства не велось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось», – приводит его слова ТАСС.
Также Песков подчеркнул, что низкие цены на газ для Белоруссии – это плюс для белорусского народа от союзной интеграции двух стран.
«Дело в том, что это предусмотрено в том числе и подписанными программами. Вы знаете, что в плане как раз интеграционных процессов там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком, отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. И она определенно пользуется привилегиями и преимуществами», – ответил Песков на просьбу журналистов объяснить, в чем заключается экономическая целесообразность решения Газпрома оставить цены при поставке природного газа в республику на уровне 2021 года, передает РИА «Новости».
В среду правительство Белоруссии подписало с Газпромом протокол о цене на газ в 2022 году – он будет поставляться в республику по 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов. Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли.
Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.
Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным планы на год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в конце месяца намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным текущие события и планы на предстоящий год.
«Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты – то, что происходит сейчас, – и определим наше будущее на предстоящий год», – сказал он на встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, сообщает агентство «БелТА».
Также он отметил, что давление на Минск со стороны Запада находится «в общем контексте борьбы против России».
«Они (Запад) ведут себя отвратительно, пакостно, мы это видим и по Беларуси. Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии и так далее», – цитирует его РИА «Новости».
Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно, не чувствуется «подспудных течений».
«Как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть: наши отношения, Беларуси и России, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно. Мы... не чувствуем подспудных течений», – подчеркнул глава Белоруссии.
Ранее Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.
Лукашенко назвал Путина родным братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным – родные братья и видят мир одинаково.
«Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», – сказал он в интервью РИА «Новости».
Лукашенко рассказал, что «мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково».
«Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения», – сказал глава Белоруссии.
Ранее Лукашенко сообщил, что в конце месяца намерен обсудить с Путиным текущие события и планы на предстоящий год.