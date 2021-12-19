Водитель выволок из автобуса и бросил на асфальте пенсионерку в Екатеринбурге

В связи с сообщениями СМИ о том, что в Екатеринбурге водитель выволок из автобуса пенсионерку, проводится проверка, сообщило СУ СК по Свердловской области.

Как пояснили в СК, «организована проверка сообщения» СМИ о «противоправных действиях водителя автобуса в отношении пенсионерки». «Согласно публикациям СМИ, водитель автобуса выволок из салона и оставил лежать на асфальте пенсионерку с тростью из-за того, что женщина долго поднималась по ступенькам автобуса», – сообщается на сайте управления.

Проверка проводится на предмет возможного наличия признаков ст.238 УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Будут «приняты меры по недопущению впредь причин и условий, которые могли привести к инциденту».

Прокуратура в Екатеринбурге также проверит инцидент. Прокуратура намерена опросить сотрудников транспортной организации, обслуживающей данный маршрут, передает РИА «Новости».

«Очевидцы помогли пожилой женщине дойти до лавки, у нее была повреждена нога. Водитель и кондуктор кричали, что бабушка помочилась в салоне ТС. Женщина не понимала, что произошло, и почему люди так поступили. Местные жители позвонили в полицию», – передают «Вести.ru».

Напомним, в субботу сообщалось, что в Екатеринбурге подростки избили мужчину. В четверг иностранцы устроили массовую драку на проезжей части в Екатеринбурге.