Песков: Путин знает про теории о его «двойниках» и смеется над этим

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17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Признают ли американцы русские «красные линии»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва предложила США и НАТО ознакомиться с двумя документами. Эти документы должны предотвратить войну. И, как бы жестко ни были составлены эти документы, они не являются ультиматумом – скорее, жесткой позицией, вокруг которой может идти диалог. Подробности...

России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
России уже давно бы следовало официально закрыть вопрос о возможности отношений с НАТО как организацией. Это ничего не изменит по существу, но лишит наших партнеров на Западе формальной возможности выдавать очередные трескучие заявления. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 4 комментария

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
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    Песков: Путин знает про теории о его «двойниках» и смеется над этим

    17 декабря 2021, 19:34

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин знает про теорию о своих «двойниках», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

    «Конечно. Он улыбается, смеется», – ответил Песков на вопрос, знает ли Путин об этом и как реагирует, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

    Ранее президент Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника в целях безопасности, однако глава государства отказался от этой идеи.

    В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны России Евгений Муров также отмечал, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом «мифом и чушью».


    Путин потребовал от главы Минтранса «не хитрить»
    		    15 декабря 2021, 17:48
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева «не хитрить» и до конца года согласовать и утвердить программу «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ».

    В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ» должна начаться с 1 января 2022 года, он спросил у Савельева начнется ли она с 1 января, сообщает РИА «Новости».

    «Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», – обратился Путин к министру.

    «Да, мы надеемся на это», – ответил Савельев. По его словам, программа формируется, уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов.

    Савельев рассказал, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта.

    В ответ на это Путин снова поинтересовался – готова ли сама программа.

    Глава Минтранса пояснил, что «она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически».

    Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом.

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    Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

    15 декабря 2021, 20:23

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Мы будем подробно разговаривать», – сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость, передает РИА «Новости».

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, сообщил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет.

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

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    В Кремле оценили беседу Путина и Си Цзиньпина
    		    15 декабря 2021, 14:39
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал беседу глав России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина очень позитивной, он отметил, что это был разговор двух друзей. Отмечается, что за полтора часа лидерам удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня.

    «Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям в эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Главное, что, так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», – цитирует его РИА «Новости».

    По словам Ушакова, за полтора часа лидеры России и Китая обсудили все насущные проблемы региональной и глобальной повестки, передает ТАСС.

    «Состоялись обстоятельные переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с Си Цзиньпином. Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям за эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня», – сказал помощник Путина.

    Также главы двух государств обсудили активность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дали негативную оценку созданию в регионе альянсов AUKUS и QUAD.

    «Этот вопрос обсуждался. Высказывалась озабоченность по поводу активности США по реконфигурации ситуации в АТР, и в этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов – Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) и AUKUS (Австралия, США и Великобритания)», – сообщил Ушаков.

    Кроме того, лидеры обсудили проект трубопровода «Сила Сибири – 2», а также отметили успехи по совершенствованию инфраструктуры на российско-китайской границе.

    Ушаков уточнил, что после многих лет работы было завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ, на финишную прямую вышло сооружение железнодорожного моста через Амур в районе пунктов пропуска Нижнеленинское и Тунцзян. По его словам, «значение этих двух проектов трудно переоценить, поскольку до сих пор на всем участке границы между странами, проходящем по рекам Амур и Уссури, не было ни одного постоянного моста».

    Ушаков добавил, что Путин и Си Цзиньпин поддержали активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций России и КНР.

    «Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», – сказал Ушаков.

    Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов РФ и КНР на фондовые рынки, добавил он.

    Помощник российского лидера отметил, что в ходе переговоров Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшейся беседе с президентом США Джо Байденом, назвав ее содержательной и полезной.

    Также лидеры обсудили вопрос поставки российского зерна в Китай, добавил Ушаков.

    Напомним, Путин во время видеовстречи с Си Цзиньпином отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

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    Песков: Путин вмешается в случае появления угроз в адрес Сокурова
    		    17 декабря 2021, 13:51
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в готовности Владимира Путина вмешаться в случае, если будут поступать угрозы в адрес Александра Сокурова, а любое обращение режиссера в полицию не будет оставлено без внимания.

    «Я не сомневаюсь, что если это будет происходить, то президент будет готов, я не сомневаюсь в этом, но также я убежден, что любое обращение в правоохранительные органы тоже не будет оставлено без ответа», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Песков подтвердил, что критически высказывался в адрес Сокурова, так как солидарен с точкой зрения президента.

    Ранее сообщалось, что в ходе встречи Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент пригласил режиссера к себе. Сокуров выразил готовность встретиться с главой страны.

    Позже режиссер написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором принес извинения за эпизод на встрече с президентом Владимиром Путиным. Также добавил, что его предупреждают о возможных угрозах. РБК публикует выдержки письма Сокурова, адресованного главе СПЧ Валерию Фадееву.

    Так, режиссер извинился за произошедшее в ходе встречи: «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом»

    Сокуров затронул в ходе беседы проблемы в армии, в цензуре, в работе правоохранительных органов, а также ситуацию в республиках Северного Кавказа.

    Пресс-секретарь президента отметил, что дискуссия между Сокуровым и Путиным была интересная и содержательная, и извиняться не за что.

    «И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова. Поэтому извиняться здесь не за что, имела место дискуссия, реакция президента – несогласие президента, аргументированное им, имела место точка зрения Сокурова. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться», – сказал Песков журналистам.

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    Песков раскрыл планы Путина на Рождество

    16 декабря 2021, 18:14

    Текст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит один из храмов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Будет храм», – передает ТАСС его слова. Песков также добавил, что пока не определено, какой именно это будет храм.

    Как правило, Рождество президент России встречает за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.

    Так, в 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

    В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Санкт-Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.

    В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь с 6 на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области.

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    Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года

    14 декабря 2021, 21:52

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, заняв девятую строчку, а возглавили рейтинг экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, следует из результатов опроса компании YouGov.

    В десятку самых почитаемых в мире мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции соответственно, передает РИА «Новости».

    Самыми почитаемыми женщинами были названы актриса и спецпосланник УВКБ ООН Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай.

    Отмечается, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений. Больше всего позиций за год набрали Приянка Чопра и Малала Юсуфзай – по пять.

    Опрос проводился, начиная с весны этого года, в нем приняли участие более 42 тысяч человек в 38 странах и территориях. Погрешность не уточняется.

    Коментарии (11)
    Путин: Причину помешать России всегда найдут

    17 декабря 2021, 16:44

    Текст: Вера Басилая

    Россия будет реагировать на попытки других стран «оседлать экологическую тематику для достижения конкурентных преимуществ», заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП.

    «Все эти устремления, связанные с попыткой оседлать экологическую тематику для достижения своих конкурентных преимуществ, должны встречать с нашей стороны определенную реакцию. И мы, конечно, будем это делать», – приводит ТАСС слова Путина.

    По его словам, причину помешать России всегда найдут, в том числе и с помощью санкций и использования экологической повестки.

    Ранее Россия наложила вето на заседании СБ ООН на проект резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и вопросов безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. В ответ США обвинили Москву в подрыве интересов всего мира. По словам политолога Евгения Сатановского, идея о связи климата с военными конфликтами – наглая и неприкрытая афера со стороны Запада, которую предотвратила Россия.

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    Ургант пошутил о «встрече» с Путиным-таксистом
    		    16 декабря 2021, 03:48
    Фото: Dmitry Golubovich/
    Russian Look/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант пошутил о том, как мог встретить нынешнего президента России Владимира Путина, когда тот в 1990-х годах подрабатывал извозом.

    Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев в эфире своей программы на Первом канале отметили, что жили в 1990-х годах в Санкт-Петербурге. Ургант в шутку заявил, что «вспомнил один случай», когда в 15 лет «взял все деньги отца, награды бабушкины и поехал покупать акции "МММ». В рассказе водитель такси, когда Ургант сел в машину, заявил: «Добрый вечер, вам это не нужно. Вам нужно измениться – и тогда изменится Россия». «Я с того момента не пью, не курю, никогда наркотики в жизни не пробовал», – сказал Ургант.

    Также Ургант рассказал, что они семь часов ездили по городу без дозаправок, потому что машина была «на газу». Когда же Ургант поинтересовался, какую музыку слушает водитель, тот, по версии ведущего, ответил: «В основном электронику, прогрессив-хаус, драм-н-бейс, джангл». Водитель заявил, что не слушает российскую музыку. «А у меня как раз с собой кассета «Любэ» была», – заявил Ургант.

    Напмоним, Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы приходилось подрабатывать извозом: «Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было».

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    Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между Россией и КНР
    		   15 декабря 2021, 11:58
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в среду по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за противостояние попыткам вбить клин между Китаем и Россией.

    «В последнее время на различных мероприятиях вы давали высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в 21 веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю», – передает ТАСС слова китайского лидера.

    Си Цзиньпин заявил также, что с нетерпением ждет очной встречи с российским лидером.

    «Я ожидаю, что через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», – передает РИА «Новости» слова китайского лидеро. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

    Ранее в среду Путин назвал отношения России и Китая образцом в 21 веке.

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    Путин пообещал запомнить фамилию отвечающего за ликвидацию свалок чиновника

    15 декабря 2021, 19:48

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин пообещал запомнить фамилию Мурада Керимова, отвечающего за ликвидацию свалок в городах, по словам главы Минприроды Александра Козлова, Керимов является его заместителем.

    «У вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом?» – спросил Путин у Козлова. Тот в ответ перечислил фамилии трех сотрудников, передает ТАСС.

    Путин поинтересовался, кто несет персональную ответственность за результаты работы, на что Козлов ответил, что это его заместитель Керимов. «Хорошо, я услышал эту фамилию», – заключил глава государства.

    Как обратил внимание Путин, до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 – до конца 2023 года. «Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию», – указал президент, отметив, что срок ликвидации свалок в среднем занимает не менее двух лет.

    Путин подчеркнул, что главам регионов нужно брать на личный контроль работу по ликвидации свалок и помогать мэрам соответствующих городов, в том числе готовить проектно-сметную документацию.

    Ранее в Кировской области рассказали о планах ликвидации крупнейших свалок.

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    В Кремле анонсировали саммит России, Индии и Китая

    15 декабря 2021, 14:25

    Текст: Александра Юдина

    Саммит России, Индии и Китая может состояться в недалеком будущем, выразил надежду помощник президента Юрий Ушаков, подводя итоги состоявшейся по видеосвязи беседы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Была затронута тема сотрудничества в формате «Россия – Индия – Китай», в формате РИК», – передает ТАСС его слова. По мнению представителя Кремля, лидеры «договорились, что на этот счет будет продолжен обмен мнениями с тем, чтобы постараться в недалеком будущем провести очередной саммит в рамках РИК».

    При этом Ушаков добавил, что «в данном контексте» Путин проинформировал Си Цзиньпина о визите в Нью-Дели 6 декабря. Также Путин и Цзиньпин в беседе по видеосвязи обсудили идею саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН и договорились способствовать тому, чтобы мероприятие состоялось в 2022 году.

    «Они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году», – добавил дипломат.

    В начале переговоров Путин помахал китайскому лидеру рукой в знак приветствия, назвав его «своим дорогим другом». Си Цзиньпин ответил тем же. Президент России добавил, что нынешняя встреча «позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    Путин также отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

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    Макрон обещал Путину действовать в пользу выполнения минских соглашений

    15 декабря 2021, 02:38

    Текст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил решимость действовать в пользу выполнения минских договоренностей, сообщил Елисейский дворец.

    Кроме того, Макрон подтвердил «приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», поддержку гуманитарных мер в Донбассе, решение по которым может быть принято по случаю празднования Нового года. Он попросил Путина оказать свою поддержку. Президенты договорились провести новые переговоры до конца года, передает РИА «Новости».

    Макрон также «с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь» мигрантам, «заблокированным на границе» Белоруссии с ЕС. Он призвал Путина «продолжать действия в этом направлении совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции». Париж выразил решимость действовать с тем, «чтобы в Белоруссии соблюдались основные права».

    Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток. Президент России заявил Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности.

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    Песков напомнил о праве президента отрешать от власти глав регионов

    16 декабря 2021, 16:38

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин вправе отрешать от власти глав регионов в связи с утратой доверия, такие полномочия определяются самой должностью российского лидера, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Давайте не забывать, что президент у нас избирается всенародным прямым голосованием, поэтому концентрирует в себе волю народа», – цитирует ТАСС Пескова. 

    Пресс-секретарь президента отказался от комментариев о внесенном в Госдуму законопроекте о развитии местного самоуправления. По его словам, будет работа парламента, и лишь потом будет формулироваться конкретная позиция.

    Вместе с тем представитель Кремля не согласился с тезисом критиков, утверждающих, что новые законодательные акты не дают прозрачных критериев для отставки в связи с утратой доверия, а решение отдается целиком на откуп главе государства. Президент избирается народом, и данные полномочия российского лидера вытекают из его должности, отметил Песков.

    Ранее главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение законопроект об общих принципах организации местного самоуправления.

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    Путин и Си Цзиньпин договорились запустить движение по мосту через Амур

    15 декабря 2021, 14:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в следующем году по телемосту откроют движение по одному из мостов через Амур, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Было достигнуто понимание в ходе разговора, что в следующем году главы государств в режиме телемоста поучаствуют в церемонии запуска движения по одному из мостов через Амур», – передает РИА «Новости» слова Ушакова. Он отметил, что после многих лет работы завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.

    Напомним, 31 мая 2019 года на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур. Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем завершилось в ноябре 2019.

    В мае 2020 года Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста между Россией и Китаем, построенного через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития.

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    Путин заявил о необходимости трансформации всей экономической жизни страны

    17 декабря 2021, 15:21

    Текст: Елизавета Булкина

    России после быстрого восстановления экономики необходим быстрый и качественный рост, предстоит трансформация всей экономической жизни, заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП.

    «Предстоит трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры», – передает его слова РИА «Новости».

    Путин добавил, что все поставленные задачи будут решать вместе с бизнесом.

    «Уже в середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень, показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года. Такое быстрое восстановление эконом динамики это ощутимый видимый результат работы всего делового сообщества», – отметил глава государства.

    Между тем ранее Путин предупредил, что темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

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