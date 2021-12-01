Итоги конкурса «Город трудовой доблести» подвели в Общественной палате

В Общественной палате объявили итоги всероссийского конкурса образовательных, туристических и культурных проектов городов «Город трудовой доблести» и провели награждение победителей.

Старт конкурса был дан в июне этого года в городе Севастополь на Всероссийской историко-стратегической сессии «И тыл был фронтом», организаторами которой выступило Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке фонда «История Отечества», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники представили на конкурс современные технологии патриотического воспитания, основанные на личных историях жителей городов трудовой доблести. По мнению организаторов конкурса, популяризация патриотических событий позволить создать чувство личной причастности каждого жителя к истории гражданских и трудовых подвигов этих городов.

Финалистов конкурса поприветствовал первый заместитель секретаря Общественной палаты, Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров. Он обратил внимание на то, что итоги конкурса подводятся накануне памятной даты – 5 декабря – дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Вячеслав Бочаров также призвал помнить героические события, не столь удаленные от нас во времени.

«Когда мы говорим «знать, чтобы помнить», занимаемся поисковой работой, мы часто забываем о героических поступках, которые ближе нам по времени и, может быть, острее воспринимаются в новой политико-экономической формации нашего государства. Мы забываем о тех, кто практически отстоял конституционную целостность в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, забываем о подвигах, совершаемых в Сирийской арабской республике в борьбе с международным терроризмом. Мы должны помнить об этих событиях», – сказал он.

Участники круглого стола отметили важнейшую роль сохранения традиций и исторической памяти в патриотическом воспитании молодого поколения.

Заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя Игорь Михеев считает, что сохранение исторической памяти должно быть совместной работой обучающихся и педагогов: «Думаю, что в наших силах совместными усилиями с образовательными организациями, с культурными учреждениями решать те задачи, которые перед нами поставлены».

На школьные музеи как важнейший ресурс формирования исторической памяти, осознания неразрывной связи эпох и поколений обратила внимание руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко. Она рассказала, что уже два года Музей Победы поддерживает и развивает школьные музеи страны: «Большая команда трудится над тем, чтобы история нашей страны стала для ребят как можно ближе».

Член комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, директор Агентства социальных технологий и коммуникаций Елена Родионова попросила еще раз обратить внимание, для чего и для кого реализуются образовательные, туристические и культурные проекты, представленные на конкурс.

«Речь идет о будущих поколениях, поэтому, реализуя прекрасные выставки, формируя технологии социального проектирования, мы это делаем не ради процесса, а ради результата. Результат у нас должен быть один: чтобы наши дети, наши будущие поколения были счастливее нас, жили лучше нас, и этим, мне кажется, измеряется патриотизм. Сейчас очень много говорят о том, как измерить воспитательную работу. Ее не измерить. Измерить можно, как мы с вами работаем: технологии работы специалистов по воспитанию измеримы, а вот результат с точки зрения формирования личности можно измерить по большому счету только счастьем этой личности и благополучием этой личности, а значит, и благополучием страны», – сказала член ОП РФ.

Родионова выступила с инициативой сделать конкурс образовательных, туристических и культурных проектов ежегодным, причем, по ее мнению, возможность участвовать в этом конкурсе должна быть не только у команд из городов-героев и городов воинской славы, но из всех без исключения населенных пунктов страны.

О важности грантовой поддержки проектов, направленных на сохранение исторической памяти и развитие патриотического воспитания молодежи высказался председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. По его совам, фонд предусмотрел данное направление в конкурсе 2022 года, прием заявок на который начинается уже 1 декабря: «Это конкурс по самым разным направлениям и темам. Одна из приоритетных тем – история трудового подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Для нас, конечно, важно, чтобы в основании этих проектов лежало достоверное, качественное научное знание – это проекты, направленные на популяризацию истории, на популяризацию исторического знания. Приглашаю всех участвовать в этом конкурсе. Ждем заявок, направленных на популяризацию трудового подвига».

Практиками патриотического воспитания и опытом проведения мероприятий по сохранению исторической памяти поделись представители московских вузов. О социально-патриотических проектах, приуроченных к 80-летию контрнаступления Советской армии под Москвой, рассказали студенты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (проект «Дорога памяти»), студенты Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева (акция «Письмо ветерану»).

Опытом приобщения обучающихся колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 к участию в поисковом движении поделился руководитель патриотического объединения «Дозор» Владимир Тупаков. Александра Вилисова, руководитель всероссийского проекта «Эстафета поколений», рассказала, как в рамках проекта укрепляются связи между поколениями, передается опыт от старшего поколения к молодежи, возрождается понятие «наставничество».

Также свои работы презентовали проектные команды из Самары («Шагая по улицам старой Самары»); Тюмени («Тюмень тыловая»); Москвы (Международная комплексная комбинированная экспедиция «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»).

Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения победителей конкурса образовательных, туристических и культурных проектов городов, носящих почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».