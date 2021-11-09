УФСИН опровергла голодовку американца в российской тюрьме

Сообщения о голодовке осужденного на девять лет за нападение на полицейских в России американского гражданина Тревора Рида не соответствуют действительности, заявили в УФСИН по Мордовии.

«Опубликованная в СМИ информация о голодовке осужденного Тревора Рида не соответствует действительности. С заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения он не обращался, пищу принимает согласно распорядку дня», – заявили в ведомстве ТАСС.

По этим данным, Рид отбывает наказание в соответствии с законодательством. «Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали», – добавили в УФСИН.

О голодовке американца ранее сообщил его адвокат Сергей Никитенков.

«В связи с неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии Рид с 4 ноября 2021 года объявил голодовку», – заявил Никитенков РИА «Новости».

Сейчас сторона защиты ждет назначения даты для рассмотрения кассационной жалобы.

Напомним, суд приговорил американского студента к девяти годам колонии. Рид в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами. Когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки . Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.

Посол США Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.

10 февраля Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу, «принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно».

Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. Девушка американца Алина пояснила, что эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией.

Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор.