Ростех освоил серийное производство нового прибора для борьбы с COVID-19

Научно-исследовательский институт электронных приборов холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) завершил технологическую подготовку к серийному производству высокопроизводительных настенных устройств очистки воздуха для борьбы с патогенной микрофлорой, в том числе вирусом COVID-19, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новые устройства имеют турборежим очистки воздуха, производительность которого на 50% превышает уже выпускаемый в НИИЭП рециркулятор-облучатель потолочного крепления. Инженеры института добились увеличения скорости очистки воздуха, применив более эффективную систему рециркуляции с сохранением бактерицидного эффекта, сообщает официальный сайт Ростеха.

«НИИЭП завершил технологическую подготовку к серийному производству настенных приборов очистки воздуха, предназначенных для применения в административных и производственных помещениях. Первая партия бактерицидных устройств успешно прошла испытания на рабочих площадках и в научных лабораториях института. Ведется работа по заключению контрактов на поставку новых устройств для борьбы с COVID-19», – отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.

Рециркуляторы нового типа созданы в соответствии с международными нормативами по безопасности. Новое устройство НИИЭП способно очищать более 300 кубометров воздуха в час, что на 100 кубометров превышает ранее достигнутые параметры аналогичных приборов первого поколения.

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