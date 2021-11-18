Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Ношение медицинских масок в общественных местах – это до сих пор самая доступная мера защиты от коронавируса, заявили ученые нескольких стран, в том числе из Великобритании, Австралии и Китая.

Чтобы сделать такой вывод, эксперты провели шесть исследований. Их целью было выяснить, какие популярные меры ограничений из-за пандемии коронавируса – ношение масок, социальное дистанцирование и прочее – влияют на ситуацию с распространением COVID-19.

Из отчета следует, что общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53%, хотя разница между отдельными исследованиями значительная, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет, опубликованный в научном журнале British Medical Journal.

Принимали участие в исследованиях более 400 тыс. человек, больше 2,5 тыс. в момент участия болели коронавирусом.

Ученые добавили, что большинство вакцины, несмотря на безопасность и эффективность, не гарантируют стопроцентную защиту от заражения вирусом, поэтому после прививки нужно не забывать о маске, безопасной дистанции и чаще мыть руки.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать несколько вариантов коронавируса. Эксперимент проводили на хомяках, определенная доза антител снижает вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, заявили эксперты.