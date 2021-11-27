Названы способы для мгновенного снижения сахара в крови

Погребинский: Зеленский фактически подготовил войну против Ахметова

Владимир Зеленский решил объявить против Рината Ахметова войну в ответ на ту критику, которая звучит в адрес президента Украины на телеканалах олигарха, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. В пятницу Зеленский заявил о том, что Ахметов готов потратить миллиарды долларов на госпереворот на Украине.

«Зеленский фактически подготовил войну против Ахметова в ответ на эфиры на телеканалах, которые принадлежит бизнесмену. Президент не выносит никаких, особенно выносимых на широкую публику, прямых обвинений в свой адрес. А в эфире прозвучали эти обвинения, причем от тех людей, которые совсем недавно «облизывали» все места Зеленского», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В частности, обвинения в адрес президента звучали в эфире телеканала «Украина 24», на котором выходит шоу журналиста Савика Шустера. Кроме того, как сообщали украинские СМИ, офис Зеленского тщетно требовал не приглашать на эфиры бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который из соратника президента превратился в одного из его главных политических оппонентов. Противостояние Зеленского и Ахметова, уверен Погребинский, началось после истории с задержанием летом 2020 года «вагнеровцев» в Белоруссии. После провала этой операции представители пропрезидентской партии «Слуга народа» отказались участвовать в эфирах на телеканалах Ахметова.

«Видимо, люди Зеленского посчитали, что этого мало и Ахметова нужно как-то скомпрометировать и «наехать» на него. Зеленский не прямо обвинил Ахметова в том, что он готовит госпереворот, а что какие-то люди из окружения бизнесмена подставляют своего шефа. Это смешно. Ясно, что это фигура речи, чтобы избежать прямого обвинения, которое в принципе заслуживало бы судебного иска о клевете, поскольку, по-видимому, нет никаких доказательств, кроме какого-то телефонного разговора кого-то из украинских граждан с кем-то в России о готовности Ахметова выделить миллиарды долларов на переворот против Зеленского...» – полагает собеседник.

В украинских телеграм-каналах, отметил Погребинский, уже появились слухи о безрезультатных попытках советника Зеленского Сергея Шефира встретиться с Ахметовым. «А теперь сам Зеленский пригласил Ахметова. Причем пригласил к себе, но намекнул, что его могут вызвать и в СБУ (Службу безопасности Украины). Вообще говоря, если есть надежная информация о подготовке переворота, то должно начаться следствие. Но поскольку этого нет, то я думаю, что Зеленскому справиться с Ахметовым, у которого сильная юридическая команда, будет нелегко. На Виктора Медведчука (находится под домашним арестом), у которого тоже сильная юридическая команда, атаку поддерживает американское посольство, а насчет Ахметова большой вопрос. Я знаю, что у него хорошие отношения с британской элитой. Так просто разобраться с ним, как с Медведчуком, у Зеленского не получится», – подытожил Погребинский.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский, который проводит многочасовую встречу с журналистами, заявил о наличии у него информации о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов и Россия.

В ответ на эти слова представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «у России не было никаких планов принимать участие». «Россия никогда не занимается вообще такими делами», – подчеркнул Песков.