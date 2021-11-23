Россияне оценили работу системы здравоохранения во время пандемии

Мнения россиян о том, справляется ли система здравоохранения с нагрузкой во время пандемии, разделились практически поровну: 46% считают, что справляется, 49% – наоборот, следует из данных опроса ВЦИОМ.

«У половины россиян (51%) за время пандемии не изменилось отношение к представителям медицинских профессий (независимо от того, работают они с коронавирусными пациентами или нет). У четверти опрошенных отношение улучшилось (25%), а у 18% – ухудшилось (30% среди 18-24-летних)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом лишь 17% респондентов знают о практике дистанционной консультации у врача, 42% что-то слышали об этом, а 41% опрошенных россиян не слышали о таком. Однако среди осведомленных о возможности удаленной консультации врача по телефону или через интернет большинство (80%) не пользовались такой услугой, 16% получали консультацию по телефону, а 4% – через интернет.

«Более половины россиян (60%) допускают, что в будущем могут обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону, а не при личном визите (66% среди жителей городов-миллионников, 64% среди жителей городов с населением от 500 до 950 тыс. человек), 38% не допускают для себя такую возможность (42% среди жителей сел)», – отмечается в сообщении.

Опрос проведен 8 ноября 2021 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации.

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