На съезде РСО назначили нового командира Центрального штаба и назвали лучшие отряды

На съезде «Российских студенческих отрядов» (РСО) избрали командира Центрального штаба организации, им стал Дмитрий Парамонов, на должность председателя правления избран Михаил Киселев.

Также на съезде определены лучшие студенческие отряды страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

V съезд прошел 20 ноября в Москве, в нем участвовали 200 человек, в том числе действующие руководящие органы, делегаты от всех 74 региональных отделений организации

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам. Он отметил вклад студенческих отрядов в социально-экономическое развитие страны, активное участие в строительстве значимых объектов, а также в социальной и агропромышленной сферах, в том числе и в борьбе с последствиями коронавирусной инфекции, а также важную консолидирующую, организаторскую и воспитательную роль организации, которая помогает тысячам, юношей и девушек выбрать надёжную профессию.

Главными целями мероприятия стало избрание центральных руководящих органов организации, подведение итогов деятельности и обозначение новых векторов развития Российских студенческих отрядов.

По решению большинства делегатов съезда на должность командира Центрального штаба РСО избран Дмитрий Парамонов, а на должность председателя правления – Михаил Киселев, который с 2011 года возглавлял должность командира Центрального штаба, а сейчас – депутата Государственной думы. Председателем центральной контрольно-ревизионной комиссии на второй срок избран Алексей Цикунов.

В ходе встречи были внесены изменения и утверждены дополнения в устав РСО. Одно из самых значимых изменений – создание нового руководящего органа организации – наблюдательный совет. Основными направлениями работы совета станут: определение приоритетного направления деятельности РСО, утверждение стратегии и основных направлений развития организации, а также контроль соблюдения членами организации корпоративной культуры. На должность председателя наблюдательного совета МООО «РСО» избрали Алексея Рябцевича.

«Мы даем дорогу молодым в Центральном штабе. Но так как мы все переживаем за будущее организации, волнуемся за то, что будет с ней происходить, то предлагаем создать наблюдательный совет. Данный совет предлагается наделить серьезными и существенными полномочиями. Он будет выбирать стратегию и долгосрочную программу развития организации, исходя из которой правление уже будет принимать более краткосрочные программы, бюджеты, программы мероприятий, опираясь на их стратегические документы», – сказал Рябцевич.

Киселев представил отчет о проделанной работе за 10 лет. Он отметил, что организация за это время претерпела ряд кардинальных изменений. Выросло количество региональных отделений с 15 до 73, вырос бюджет организации, появились новые активно развивающиеся направления сервисных и медицинских отрядов. В 21 регионе приняты законы о деятельности студенческих отрядов, добились возможности получения рабочих специальностей на бесплатной основе, получено здание в безвозмездное пользование и открыт музей студенческих отрядов. И это далеко не все изменения.

«Буквально через две недели было бы ровно 10 лет с того момента, когда избрали меня и всю нашу команду. И вот сегодня мы предоставляем вам интересную возможность посмотреть, что мы вместе с вами сделали за эти 10 лет», – отметил Киселев.

Дмитрий Парамонов, командир Центрального штаба РСО представил присутствующим план работы до 2024 года: стратегически важной задачей станет увеличение численности студентов в организации, профессиональное обучение участников студенческих отрядов, увеличение заработной платы для студентов на трудовых проектах, усиление информационной кампании, улучшение инфраструктуры в регионах для региональных отделений.

Одним из ожидаемых событий съезда стало объявление лучшего регионального штаба студенческих отрядов по итогам 2021 года. Им стало Пермское региональное отделение РСО, лучшим региональным штабом по комиссарской деятельности стало татарстанское региональное отделение РСО. Еще одним знаменательным событием на съезде стало вручение государственной награды Алексею Рябцевичу - ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за 17 лет работы на благо движения студенческих отрядов.

На сегодняшний день Российские студенческие отряды являются одной из крупнейших молодежных организаций. Ежегодно работает более 100 тысяч студентов по 6 основным направлениям деятельности: строительные, педагогические, отряды проводников, сервисные, сельскохозяйственные, медицинские.

Организаторами мероприятия являются: молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды».