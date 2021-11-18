Криминального авторитета Джабуа приговорили в Москве

Ираклий Джабуа, известный в криминальном мире как Ика Ростовский, осужден на 9,5 лет колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает прокуратура Москвы.

«С августа 2014 года Джабуа, имея особый статус, пользуясь в криминальной сфере безоговорочным авторитетом, соблюдая преступные традиции и обычаи, а также имея сферу преступного влияния в Московской, Ростовской областях и Красноярском крае, занимает высшее положение в преступной иерархии. За занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) Ираклий Джабуа осужден к 9,5 годам колонии особого режима», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, 22 июля 2019 года в аэропорту Домодедово он попытался выехать из России в Турцию по поддельному паспорту гражданина Армении, но был задержан сотрудниками пограничных органов.

По информации СМИ, Джабуа – уроженец Грузии, известен под прозвищем Ика Ростовский.

Ранее в Кургане арестовали криминального авторитета Евгения Петрова, который ранее лишился статуса «смотрящего», его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии.