Песков: Конца и края пандемии пока не видно

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17 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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«Безобразнейшее судно». Как броненосцы вернули России морское величие

Броненосец «Первенец» Россия была вынуждена строить в Великобритании Otto Leder/Wikipedia
16 ноября 1861 года, ровно 160 лет назад, российский флот заказал к постройке первый свой полноценный броненосец. Корабль получил соответствующее название – «Первенец». Каким образом корабли этого типа сначала нанесли России чудовищное поражение, а затем способствовали восстановлению могущества нашей страны как мировой державы? Подробности...
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Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам mil.am
Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. В Ереване утверждают, что колонны азербайджанской бронетехники вторглись на территорию страны. Вспыхнул бой, появились убитые, пленные. По договору 1997 года Россия действительно согласилась защищать Армению. Настал ли момент для выполнения обязательств? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Было бы замечательно, если бы Лукашенко наконец признал территориальную целостность своего партнера по Союзному государству, а также публично открестился бы от политики так называемой многовекторности. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Русскому человеку нужны самость и грихастха

Михаил Мошкин
Михаил Мошкин, журналист
Русский человек может пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров. Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
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    Песков: Конца и края пандемии пока не видно

    		    17 ноября 2021, 13:01
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Пандемия коронавируса не окончена и пока не ясно, когда она закончится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», – цитирует Пескова ТАСС.

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    Обсуждение:  471 комментарий

    Он отметил, что продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики этого заболевания до 2024 года необходимо, чтобы «каждый раз не продлевать» его отдельно.

    «Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», – указал представитель Кремля.

    За последние сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.


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    Минздрав установил выплаты медработникам за каждого привитого

    16 ноября 2021, 21:46

    Текст: Вера Басилая

    Минздрав России предложил установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19

    Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», – следует из пояснительной записки к проекту постановления ведомства.

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    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?



    Обсуждение:  471 комментарий

    На первом этапе вакцинации медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию предлагается платить 60 рублей. Медработнику, осмотревшему пациента перед или после вакцинации – 40 рублей; медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей;

    При проведении второго этапа вакцинации медработнику, осмотревшему пациента до или после вакцинации, предлагается начислять 40 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей.

    При вакцинации однокомпонентными вакцинами медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию заплатят 90 рублей; медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации – 60 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 50 рублей, говорится в проекте постановления.

    За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.

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    Срок действия сертификатов для перенесших COVID могут увеличить
    		    16 ноября 2021, 19:19
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Эксперты Минздрава России обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года, сообщил источник в министерстве.

    «В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов», – рассказал он РИА «Новости».

    По его словам, опыт ряда государств, например стран ЕС, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода, но «в то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года».

    Ранее стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».

    Коментарии (7)
    Переболевшим после прививки россиянам изменят срок действия QR-кода

    16 ноября 2021, 14:18

    Текст: Вера Басилая

    QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит», сообщается в новом приказе Минздрава.

    «В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», – сообщается в приказе Минздрава от 12 ноября, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Сертификат о перенесенном COVID-19 действует полгода, а о вакцинации – год. Соответственно, если человек заболеет коронавирусом после того, как поставит прививку, оставшийся срок его QR-кода о вакцинации аннулируется.

     

    Ранее привитым от COVID разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным.

    Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

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    Коментарии (96)
    В Сочи рассказали о ковидных ограничениях на новогодние праздники
    		    16 ноября 2021, 19:29
    Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

    Во время зимнего курортного сезона в Сочи и других городах Краснодарского края сохранится ряд ограничений из-за коронавируса, в частности для посещения кафе или массового мероприятия понадобиться QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

    В период новогодних праздников Краснодарский край ожидает порядка 390 тысяч туристов. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тыс. человек, Анапу – 34,2 тыс. человек и Геленджик – 21,4 тыс. человек, передает «Сочи Экспресс».

    «Пока не планируем закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжит действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия – работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному, – подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.

    На сегодняшний день заселиться в отель на Кубани можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Правила действуют на всей территории края.

    «При этом в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также поселениях Туапсинского района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси посетить торгово-развлекательные центры и комплексы можно только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации», – напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

    Коментарии (19)
    Минтранс обещает распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании

    16 ноября 2021, 16:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Требование о продаже билетов на авиарейсы и допуска на самолеты по QR-кодам планируется распространять и на зарубежных авиаперевозчиков, заявил замминистра транспорта Кирилл Богданов.

    «Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом», – цитирует Богданова ТАСС.

    В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

    Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

    Коментарии (9)
    Бензин в Словении начали продавать по QR-кодам о вакцинации
    		    17 ноября 2021, 00:29
    Фото: l17/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Словении вступили в силу обширные поправки к постановлениям, направленным на борьбу с распространением коронавируса, сообщают СМИ.

    В частности, QR-код, свидетельствующий о наличии сертификата о вакцинации, водителям требуется предъявлять на заправочных станциях. Так, Siol.net пишет, что в Брежице хозяйка, которая не смогла заправить машину, просто бросила ее на АЗС. Машину эвакуировала полиция. 

    Однако, как отмечается в статье, если утром такие требования на заправках предъявлялись, то во второй половине дня подобный подход пришлось отменить из-за угроз сотрудникам.

    Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.

    Коментарии (7)
    Вассерман выступил за локдаун для непривитых

    17 ноября 2021, 04:40

    Текст: Антон Антонов

    Для защиты тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, следует вводить меры ограничения, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    Васссерман считает, что «комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное», а вот «ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», причем для того, чтобы защитить их самих, передает «Общественная служба новостей».

    По его словам, «есть очень много людей, которые заболели, хотя общие показатели иммунитета у них были весьма хороши», ведь «новый коронавирус легко пробивает общий иммунитет». Вассерман подчеркнул, что «каждый, кто способен заразиться, способен, к сожалению, и заразить», а потому «все эти ограничения являются защитой не только каждого конкретного человека, но и всего человечества в целом». Он предложил «руководствоваться старинной формулой «Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос». Вассерман «склонен поддержать и вводимые у нас законы, и большую часть австрийских мер».

    Напомним, в Австрии с 15 ноября введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан. Ограничительные меры вводятся на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.

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    У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?


    Обсуждение:  26 комментариев

    Коментарии (11)
    Гинцбург назвал препараты для вакцинации переболевших COVID-19

    17 ноября 2021, 08:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться «Спутником Лайт», рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – «Лайтом», а кто старше 60 – «Спутником V», – передает РИА «Новости» ответ Гинцбурга на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.

    Ранее Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода.  

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    Коментарии (4)
    В Минтрансе спрогнозировали принятие закона о QR-кодах на транспорте в 2021 году

    16 ноября 2021, 16:55

    Текст: Елена Мирошниченко

    Минтранс России рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 году, сообщил журналистам в кулуарах форума «Транспорт России» замглавы ведомства Кирилл Богданов.

    «Закон мы хотим (принять) уже в этом году... Да, в трех чтениях», – ответил он на вопрос о законе о проверках QR-кодов на транспорте, передает РИА «Новости».

    Также он сообщил, что проверка кодов для перелетов будет внедрена в России не позднее февраля 2022 года. По словам Богданова, Минтранс рассматривает субсидии для авиакомпаний, понимая, что у них могут быть трудности из-за закона о QR-кодах.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

    Коментарии (2)
    Сергей Мазаев заявил о давно назревшей необходимости введения QR-кодов

    16 ноября 2021, 15:52

    Текст: Елизавета Булкина

    Требование о предъявлении QR-кодов в транспорте и при посещении общественных мест необходимо было ввести еще год назад, заявил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

    «Я считаю, что это даже слишком мягко, власти упустили этот момент, надо было еще год назад их вводить. Дисциплинированность и степень испуга населения тогда были гораздо выше, все сидели дома строго, никуда не выходили. Я и переболевший, и привитый, у меня QR-код есть, для меня этих проблем не существует. Я считаю, что это лишняя болтовня, надо всем взять себя в руки и вакцинироваться. Плевать на озлобление, на все это», – приводятся его слова в телеграм-канале «Радиоточка НСН».

    Мазаев отметил, что многие решения властей сначала вызывали недовольство, а после приводили к положительному результату.

    «Вы помните, что в центре Москвы еще несколько лет назад все улицы и тротуары были завалены машинами? Все ходили и вытирали своей верхней одеждой грязные автомобили. Власти нашли способ построить людей. Просто ввели платную парковку, систему штрафов, ввели правила, и эти правила привели к порядку. И все ходят гулять по центру, приезжают из других городов к нам просто походить по центру, стало хорошо и приятно. И здесь будет то же самое. Народ сейчас распоясался, люди некомпетентные, распущенные, ведут себя, как какие-то пьяные большевики. Я считаю, что это мера абсолютно справедливая и правильная, ничего сложного в ней нет. Просто идешь в поликлинику, прививаешься и получаешь QR-код», – сказал музыкант.

    Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

    Коментарии (8)
    ФМБА передало Минздраву отчет о второй фазе исследований препарата «МИР-19»

    16 ноября 2021, 13:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Отчет по второй фазе клинических исследований препарата «МИР-19» подан в Минздрав, ФМБА ждет завершения процедуры регистрации, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

    «Отчет по второй фазе (клинических исследований) подан в министерство здравоохранения, и мы, соответственно, ждем завершения процедуры регистрации препарата», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой в эфире телеканала «Россия 24».

    По ее словам, «МИР-19» безопасен для человека.

    «Препарат безопасен для человека, он не воздействует на организм человека, он влияет только на вирус, он является этиотропным противовирусным, высокоспецифичным препаратом», – сказала Скворцова.

    Она добавила также, что препарат от коронавируса «МИР-19» универсален для всей линейки штаммов коронавируса.

    «Разработан препарат, блокирующий репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным», – сказала Скворцова.

    По ее словам, возможность блокирования этого сайта дает возможность бороться с вирусом даже при активной мутации.

    Скворцова отметила также, что первая фаза клинических исследований подтвердила хорошую переносимость препарата от коронавируса «МИР-19».

    «Он является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом, первая фаза клинических исследований подтвердила и хорошую переносимость препарата в ингаляционной форме», – сказала она.

    Напомним, 15 октября институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19».

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    Привившимся российскими вакцинами спортсменам разрешили приехать на ОИ без карантина

    16 ноября 2021, 20:43

    Текст: Вера Басилая

    Спортсмены, которые прошли вакцинацию от коронавируса одной из российских вакцин, смогут по приезде в Китай для участия в Олимпийских играх 2022 года не соблюдать карантин, заявил заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

    «Спортсмены, которые привились отечественными вакцинами, могут спокойно въезжать в Пекин на Олимпиаду без ограничений. Для всех остальных действует правило 21-дневного карантина. За сборную России мы спокойны, потому что все вакцинированы и находятся под наблюдением врачей», – приводит РИА «Новости» слова Морозова.

    Зимние Олимпийские игры-2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

    Ранее международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Напомним, в российскую делегацию на Играх в Пекине вошли 450 человек.

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    Глава РФПИ указал на значительный вклад России в борьбу с пандемией

    16 ноября 2021, 14:14

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией коронаврируса, российскую вакцину «Спутник V» получили более 10 млн человек в других странах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Bloomberg.

    «Важно, что Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией. 15% жителей стран со средним доходом за пределами России, США, Европы и Китая были вакцинированы «Спутником V» или «Спутником Лайт». Мы предоставили «Спутник» более чем 100 миллионам человек за пределами России. Для сравнения, Moderna предоставила вакцину 100 миллионам человек в странах со средним доходом за пределами США и Европы, Sinopharm – 200 млн человек за пределами Китая, а Pfizer – 350 млн человек за пределами США и Европы. На «Спутник» приходится примерно 15%. Мы поставляем вакцины точно по графику и ожидаем, что наша доля на рынке стран со средним доходом в перспективе составит 15-20%», – приводятся его слова в Telegram-канале вакцины «Спутник V».

    Дмитриев добавил, что вакцина «Спутник Лайт» была одобрена в качестве универсального бустера на Филиппинах. «Это очень важно, поскольку, как показали исследования и опыт применения вакцины в Аргентине, «Спутник Лайт» может повысить эффективность других вакцин и количество вырабатываемых после них антител до десяти раз. На Филиппинах официально признали, что «Спутник Лайт» может быть бустером вакцин Pfizer, Moderna, а также препаратов других производителей», – пояснил глава РФПИ.

    «Некоторые говорят о крайне высоких показателях заболеваемости в России, в то время как на самом деле в Германии количество случаев заболевания больше, при том, что население Германии в два раза меньше населения России. Поэтому на самом деле следует говорить о том, что Россия применяет «Спутник» очень успешно, как и многие другие страны, например, Аргентина, где «Спутник» помог сократить количество инфицированных в 35 раз за последние четыре месяца. Это и есть уникальный вклад, который вносит вакцина «Спутник», – отметил Дмитриев.

    При этом, пояснил он, задержки с поставками российской вакцины за рубеж были устранены 3 месяца назад, хотя некоторые СМИ до сих пор пытаются говорить об этом. «На самом деле сейчас нет ни малейших задержек в поставках ни первого, ни второго компонента вакцины», – объяснил Дмитриев.

    По его словам, ожидается, что Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину до конца года.

    Ранее сообщалось, что Сербия проводит процедуру регистрации вакцины «Спутник лайт» и вскоре станет первой страной в Европе, применяющей эту вакцину.

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    В России выявили 36,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    17 ноября 2021, 11:25
    Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 36 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2966, Санкт-Петербурге – 2793, Самарской области – 1785.

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    Всего в стране выявлено 9 182 538 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1247 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 259 084 человека.

    За последние сутки в России полностью выздоровели 36 388 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 882 836 человек.

    Накануне, 16 ноября, в России выявили 36 818 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 192.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    «Спутник V» в Белоруссии показал эффективность более 96%

    17 ноября 2021, 12:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Исследование вакцины «Спутник V» в Белоруссии показало высокую безопасность и эффективность препарата против COVID-19 на уровне 96,3% после вакцинации 1,2 млн человек, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

    «РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%. Статья с анализом эффективности вакцины в ходе кампании по вакцинации в Беларуси опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv», – передает сообщение ТАСС.

    Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.

    До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».

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