Грызлов обсудил развитие диалога с ЦК Компартии Китая

Председатель высшего совета партии «Единая Россия», полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов в режиме видеоконференции провел консультации с заведующим международным отделом ЦК КПК Китая Сун Тао.

Грызлов отметил, что 2021 год –особенный для двух партий, поскольку на него выпало несколько очень важных, торжественных событий.

«Это и 100-летие Коммунистической партии Китая, которое мы вместе с Вами отметили в июле, и 20-летие со дня основания нашей партии, «Единой России», которое мы, надеюсь, вместе будем праздновать 1 декабря», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Сун Тао рассказал об основных итогах шестого пленума XIX созыва ЦК КПК, который прошел в КНР с 8 по 11 ноября.

«Столетняя борьба партии коренным образом изменила судьбу китайского народа и открыла новый этап великого возрождения китайской нации. По результатам пленума была принята резолюция о достижениях Компартии Китая — подобные документы издавались ранее лишь дважды и сопутствовали знаковым поворотам в политике нашей страны», – подчеркнул он.

Сун Тао также проинформировал о результатах состоявшейся онлайн встречи председателя Китайской Народной Республики, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, охарактеризовав данное событие как «важное не только для двусторонних отношений КНР-США, но и для всего мира в целом».

Грызлов рассказал китайскому коллеге о результатах парламентских выборов в России, а также о том, что на XX Съезде партии в народную программу «Единой России» был впервые включен раздел, посвященный внешней и оборонной политике.

«Как ответственная политическая сила, партия парламентского большинства России мы уделяем значительное внимание вопросам места нашей страны в мире, невмешательства в ее внутренние дела и поддержанию обороноспособности», – сказал он.

По результатам консультаций стороны договорились провести очередной диалог во второй половине декабря 2021 года с тем, чтобы обменяться мнениями по вопросам роли ответственных политических сил России и Китая в противодействии вмешательству извне в суверенные дела государств и отстаивании права на собственный путь государственного развития.