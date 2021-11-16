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16 ноября, вторник | Последнее обновление — 14:35 | vz.ru
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Названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2»
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«Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
«Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических, моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно – скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», – передает его слова ТАСС.
Маринченко полагает, что такая ситуация «создает ситуацию неопределенности на рынке – пока не ясно, будет ли Газпром готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска «Северного потока – 2».
Между тем Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что продолжит сертификацию оператора газопровода Nord Stream 2 AG после создания немецкой компании.
«После тщательного изучения документации Федеральное сетевое агентство постановило, что можно будет сертифицировать оператора трубопровода «Северный поток – 2», если этот оператор будет организован в соответствии с немецким правом», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Это филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии», – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что «процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя».
Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
«Нафтогазу» и ГТС Украины разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»
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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, участие в сертификации «наша ответственность перед потребителями: крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины. Мы не хотим, чтобы из-за прекращения транзита расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и отразились на тарифах».
«С сегодняшнего дня мы ликвидируем часть компрессорных станций, 96% газораспределительных станций требуют реконструкции, потому что они работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности. Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток – 2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. Газпром не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока – 2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций», – написал Макогон.
По его словам, «энергетический кризис этого года, во многом спровоцированный Газпромом, должен стать уроком для многих». «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, – это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?» – говорит глава ГТС Украины.
«Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие», – написал глава ГТС Украины.
В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству».
Ранее он заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Украину лишили права вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» будут привлечены к процессу сертификации оператора «Северного потока – 2» без права вето, сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) Фите Вульф.
«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации», – отметил Вульф. Он указал на то, что у участников будет право делать заявления касательно процесса. «Право на вето с этим не связано», – приводит слова представителя регулятора ТАСС.
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Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Между тем в прошлую пятницу глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал украинские компании не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе, вторая нитка будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе
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Из европейских газовых хранилищ отобрали уже 6,6% от объема, закачанного туда летом. В начале ноября были побиты суточные рекорды по отбору, говорится в заявлении компании.
«Отметим, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них – 345,2 млн куб. м – был 3 ноября», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Согласно сообщению Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ Европы составила 74%, а объем активного газа на 19,5 млрд куб. м меньше уровня 2020 года.
Запасы в ПХГ Украины оказались ниже показателей 2020 года на 37%. Сейчас Газпром продолжает закачку газа в пять европейских подземных хранилищ.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Газпром перевыполнил план по транзитному договору с Украиной, заявил глава компании Алексей Миллер. Эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев сейчас делает все, чтобы контракта на транзит российского газа после 2024 года не было.
На Украине подсчитали ежегодные потери из-за «Северного потока – 2»
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В случае запуска газопровода «Северный поток – 2» ежегодные потери Украины составят около 2 млрд долларов, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с Reuters.
«Украина будет терять около 2 млрд долларов в год, если «Северный поток – 2» будет запущен, что эквивалентно примерно 1,5%-ам ВВП страны», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
Глава «Нафтогаза» также выступил с утверждением, что трубопровод якобы «угрожает мировой безопасности», и поэтому Украина рассчитывает на помощь США. «Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток – 2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», – утверждает украинский чиновник.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и гендиректор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода в связи с подписанием президентом России указа об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса.
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В Германии объяснили приостановку сертификации «Северного потока – 2»
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Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора линии Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор организован в организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Германии, говорится в пресс-релизе на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ.
Компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.
Процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена, и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые представленные документы дочерней компании в качестве нового заявителя на полноту. Если эти требования соблюдены, Федеральное сетевое агентство может продолжить рассмотрение в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом.
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что учреждает «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям.
«Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», – цитирует сообщение компании ТАСС.
При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что Минэнерго ФРГ и Еврокомиссию заранее уведомили о приостановке сертификации «Северного потока – 2».
«Министерство экономики и энергетики Германии и Еврокомиссия были проинформированы заранее. Сторонам, участвовавшим в процессе, сообщили о решении, которое затем было опубликовано», – передает сообщение регулятора РИА «Новости».
Между тем акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».
Во вторник сообщалось, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».
Стало известно о приостановке сертификации «Северного потока – 2»
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Федеральное сетевое агентство Германии «приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора», говорится в сообщении регулятора.
«В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», – цитирует сообщение ТАСС.
В регуляторе добавили, что процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой «дочки», - отметили в регуляторе.
Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2» в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».
До этого глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
Порошенко призвал остановить сертификацию «Северного потока – 2»
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Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2» в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.
«Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей является ничем иным как издевательством. Пощечиной всем, кто искренне искал мирного урегулирования. Вызовом для Украины и всего коллективного Запада», – написал Порошенко в своем Telegram-канале.
«Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование – лишь полная капитуляция Украины и Запада», – считает Порошенко.
По его мнению, Украина должна требовать не только отмены этого указа, но и возвращения предприятий, а также отмены рублевой зоны и отмены решений о паспортизации.
«Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о «серьезных последствиях», в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнеры. Самое время для остановки сертификации «Северного потока – 2», – считает Порошенко.
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».
В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению провозглашенных республик Донбасса, поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с российскими.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
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Цена газа в Европе выросла на отказе Газпрома бронировать доптранзит через Украину
Цена газа в Европе в ходе торгов взлетела на 2,5% на отказе Газпрома бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу в декабре, свидетельствуют данные биржи ICE.
Как сообщает ТАСС, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 966 долларов за тысячу кубометров, или 81,215 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе в понедельник.
Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай поставили новый рекорд
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Поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в начале ноября побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%, сообщили в пресс-службе российского холдинга.
«Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума – были выше на 35,4% суточных обязательств Газпрома, – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что еще 31 октября поставки по «Силе Сибири» превышали суточные обязательства Газпрома лишь на 19%.
Зампредседатель правлении Газпрома, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявляла, что, согласно предварительным данным, объем поставленного в Китай по трубопроводу газа с января по сентябрь составил 7,1 млрд куб. метров.
Напомним, газопровод «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.
В Китай поставлять газ про данному маршруту начали в декабре 2019 года, а договор был заключен в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту на 30 лет.
На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2»
С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины».
«В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта.
«Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании.
Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
Эксперт исключил возможность Киева помешать сертификации «Северного потока – 2»
«Участие украинских операторов – всего лишь политическая вежливость со стороны Германии», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя допуск «Нафтогаза Украины» и «ОГТСУ» к сертификации оператора «Северного потока – 2».
«Германия хочет продемонстрировать, что не бросает Украину на произвол судьбы, поддерживает ее евроинтеграционные стремления и учитывает ее точку зрения – сказал старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт ФНЭБ Станислав Митрахович. – Есть определенная инерция поддержки Украины со времен Майдана, и здесь она сыграла роль. Однако из этого не следует, что Германия будет принимать решения, исходя из того, что ей скажет «Нафтогаз» или гендиректор ОГТСУ [Сергей] Макогон».
Участие Украины в процедуре сертификации можно сравнить с участием Польши, объяснил Митрахович. «Месяца полтора назад польская компания PGNiG заявила о желании участвовать в сертификации «Северного потока – 2», и ее взяли участвовать. И что? Уже пошли новости из Германии, что поляки жалуются, что их точку зрения послушали, но не приняли к сведению. По аналогии, «Нафтогаз», конечно, пошлет в Федеральное сетевое агентство Германии своего представителя, который выступит там с очередной презентацией [о том], какой «плохой» [проект] «Северный поток – 2», или просто пришлет туда какой-нибудь текстик. Немцы эту презентацию послушают, текстик посмотрят, скажут: «Ваша точка зрения принята во внимание», – и больше ничего делать не будут», – уверен эксперт.
Юридических оснований для участия Украины в сертификации «Северного потока – 2» нет, считает Митрахович. «Немцы могут пригласить [участвовать в сертификации оператора газопровода], кого хотят. Так же они могли бы пригласить Мадагаскар. Это просто добрая воля Германии. Нет такого документа, насколько мне известно, в правительстве Германии, который обязывал бы слушать мнение Украины. Тогда можно послушать и мнение Турции, мнение Азербайджана. Это просто добрая воля немцев. В самой Украине считают, что «Северный поток – 2» влияет на всю ситуацию в Европе в целом, а на Украину он влияет негативно, и поэтому мнение Украины должно быть услышано. Но немцы не были обязаны приглашать Украину [участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2»]. Даже Польшу, по большому счету, можно было не приглашать участвовать в сертификации, хотя Польша – часть Евросоюза», – отметил эксперт.
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Мнение стран Евросоюза может быть учтено, когда Европейская комиссия будет проводить то решение, которое примет Федеральное сетевое агентство Германии: через Европейскую комиссию, через бюрократию эти страны могут влиять на решение вопроса. «Но Украина не входит в ЕС – отметил эксперт. – А соглашение об ассоциации с ЕС не дает Украине права руководить действиями Европейской комиссии по этому вопросу или действиями Германии».
На затягивание процедуры сертификации «Северного потока – 2», которая должна состояться весной-летом 2022 года, повлияет не участие Украины, а немецко-европейские факторы, отметил Митрахович. «Немцы могут использовать Украину как предлог, но в реальности все равно это будут немецкие решения. Немцы ждут, когда будет сформирована новая коалиция в правительстве. Формально у них есть четыре месяца, [поэтому] они ждут. Германия затягивает [решение о сертификации оператора «Северного потока – 2»], потому что не хочет, чтобы на нее лишний показывали пальцем и говорили: вы продались [президенту России Владимиру] Путину. Ну и Европейская комиссия может подзатянуть [решение о сертификации оператора газопровода], это в ее духе. Европейская комиссия может долго все это изучать, документы могут несколько месяцев ходить между Берлином и Брюсселем. Но такими решениями они бьют по собственной экономике и собственным потребителям, потому что в Европе откровенный энергетический кризис, растет «коммуналка», отключаются некоторые промышленные предприятия, особенно химическо-металлургической отрасли, которым не хватает дешевого газа, не хватает электроэнергии. Если их это устраивает, флаг им в руки», – подчеркнул эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
При этом, по его словам, Россию вполне устраивает задержка сертификации. «Мы, конечно, хотим запуска «Северного потока – 2». Но, по большому счету, нынешние высокие цены в Европе, которые высокие, в том числе, потому, что не работает «Северный поток – 2» – они нас устраивают, мы на этом зарабатываем», – отметил Митрахович.
Помешать планам России по поводу «Северного потока – 2» способна не Украина, а Германия и ЕС, отметил эксперт. «Надо думать о других вещах: о том, что в Германии «зеленые» могут получить должность министра энергетики, или что в Германии вообще в перспективе может измениться общественное мнение по поводу России, что сертификацию могут дать, а потом отозвать под каким-нибудь предлогом, или правила ЕС в очередной раз изменят и будут «задним числом» применять против Газпрома, такое уже было», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета.
Он также напомнил, что «Северный поток – 2» можно сертифицировать и в качестве независимого оператора: швейцарская компания NordSteam 2AG, которой принадлежит «Северный поток» подала заявку на регистрацию модели, которая в праве Европейского союза предусмотрена как независимый транспортный оператор.
«Имеется в виду, что такой оператор может загружаться на 100%. Возможно, этот план не удастся, и придется проводить сертификацию по модели, которая позволит использовать половину мощности, такой вариант тоже не исключен. Но мы бы хотели, чтобы «Северный поток – 2» работал хотя бы в половину мощности», – заключил Митрахович.
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».
В прошлую пятницу глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе, вторая нитка будет заполнена газом до конца 2021 года.
Цена на газ в Европе выросла на фоне возможной приостановки сертификации «Северного потока – 2»
На фоне новостей о приостановке Германией сертификации «Северного потока – 2» цена на газ в Европе растет более чем на 1%.
Об этом со ссылкой на данные торгов передает ТАСС.
Во вторник агентство Bloonberg сообщило, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11%
Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет на 11% из-за приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2», свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF по состоянию на 12.45 мск составляла 1042,6 доллара, что почти на 11% выше расчетной цены понедельника, передает РИА «Новости»
Во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%.
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компании-оператора Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».
Цена газа в Европе превысила 980 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше 980 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 983 долларов за 1 тыс. куб. м, или 83,395 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 4%. Причиной могло стать снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу: за сутки они уменьшились более чем на 10% – до 310,9 млн куб. м в сутки с 345,7 млн куб. м, следует из данных сервиса Gassco.
Кроме того, накануне на аукционе Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и мощности по прокачке газа через Польшу по «Ямал – Европе» на декабрь.
Напомним, накануне Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе.
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В Турции рассказали о переговорах с Газпромом о наращивании поставок газа
Турция и компания «Газпром» пытаются договориться об увеличении поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд кубометров, заявил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.
«Мы ведем переговоры с «Газпромом» по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у «Турецкого потока» есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд кубометров газа», – цитирует его ТАСС.
По словам замминистра, Турция ожидает поставки газа из России по итогам 2021 года в объеме более 20 млрд кубометров.
В сентябре стало известно, что Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией.
В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
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