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Лавров резко ответил на обвинения в том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву
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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что якобы мигранты попадают в Белоруссию через Москву.
Ранее глава Литвы связал Россию с миграционным кризисом в Белоруссии.
«При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу – «за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы». Ни единого факта не приводится», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Также Сергей Лавров заявил, что Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты, ставя себя в неудобное положение. Российский политик напомнил, что во время средиземноморской волны мигрантов ЕС пытался решить вопрос сообща.
Ранее посетивший лагерь беженцев представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо заявил, что ситуация на границе катастрофическая.
На границе Белоруссии и Польши уже больше недели находятся беженцы, которые образовали там стихийный лагерь. Собрались около 2 тыс. человек. В понедельник часть из них перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник попытались прорваться через границу. Польская сторона применяла спецсредства. На приграничной территории введен режим чрезвычайного положения.
Европейские страны обвинили в создании миграционного кризиса Минск, который отвергает все обвинения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС из-за санкций Запада.
ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии
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Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу, сообщил The Guardian.
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение 27 министров иностранных дел Евросоюза отражает «решимость Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях», передают «Экономические новости».
Список лиц и организаций, подпадающих под замораживание активов и запрет на поездки, как ожидается, будет составлен в ближайшие недели.
Боррель заявил, что в него войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Между тем «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале сообщил, что на этой неделе в Польшу прибудет глава минобороны Британии Бен Уоллес из-за ситуации на границе.
В Европе назвали напряженную обстановку на границе Польши и Белоруссии ответом Минска на санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны намерены жестко ответить на новые санкции ЕС.
В Польше испугались «плана Путина» по мигрантам в Белоруссии
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Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения из-за «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Будзиш написал, что «мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона – Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», передает РИА «Новости».
Он считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.
«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском «сценарии мечты», – заключил обозреватель.
При этом Будзиш предположил, что в случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы.
Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.
Напомним, Евросоюз согласовал новые санкции против Минска из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу. 13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Между тем толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Лукашенко пересказал разговор с Меркель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил и. о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, она обсудит их со странами Евросоюза (ЕС).
В ходе разговора Лукашенко и Меркель была затронута проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами ЕС. После должен состояться еще один телефонный разговор, передает слова Лукашенко БелТА.
«Первый вопрос (который обсуждался во время разговора) – беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна – ни Европейскому союзу, ни Беларуси», – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что «допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем».
«Да мы никогда и не шли на эту эскалацию», – добавил президент.
Он также сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами: «Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев».
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
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Пограничная стража Польши заявила, что ожидает штурма границы ночью
На границе Польши ожидают штурма границы со стороны Белоруссии ночью, заявила официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская в эфире Польского телевидения.
«Мы ожидаем, что дойдет до форсирования – попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей», – цитирует ее РИА «Новости».
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ
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Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич.
«Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», – передает РИА «Новости» слова Масевич.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Лукашенко пообещал жестко ответить на новые санкции ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не шутит, а Минск намерен жестко ответить на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами на границе.
«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», – передает его слова «БелТА».
Президент республики добавил, что Минск обвиняют в развязывании миграционного кризиса и поэтому ЕС грозит введением очередного санкционного пакета. «Организовывать миграционный поток через Беларусь – это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», – сказал Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, обстановка на границе с Польшей накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию.
«Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: «Лукашенко виноват», следом – Путин, «Беларусь виновата», следом – Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», – сказал Лукашенко.
Он добавил, что в Белоруссии организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов. «Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки», – заявил президент.
Кроме того, Лукашенко предложил отправить мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» в Мюнхен, если поляки не дают гуманитарного коридора.
«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», – заявил президент республики.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
После драки в Петербурге задержали россиянина и нескольких граждан Узбекистана
В Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, задержаны семь граждан Узбекистана и один россиянин, иностранцев готовят к выдворению.
«Семь граждан Узбекистана и гражданин России задержаны в воскресенье после драки <…> на Софийской улице», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На задержанных составили протоколы о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранца от выдворения за пределы страны, а также о побоях.
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Ранее драка со стрельбой произошла в центре Петербурга. Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета.
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Путин объяснил Макрону целесообразность прямого диалога ЕС и Минска
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.
«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также они рассмотрели положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
В ЕС назвали условия диалога с Минском
ЕС готов вернуться к диалогу с властями в Минске и снова обсудить отношения с ними, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами, заявил и. о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
«Я рад, что ЕС по многим вопросам проявил большую сплоченность. Мы согласовали критерии для нового санкционного списка... Мы уже работаем над [санкционным] списком, и я исхожу из того, что он в ближайшие дни будет полностью согласован, будет представлен и будут введены соответствующие санкции», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, ЕС «усилит давление на авиакомпании», которые содействуют нелегальному перемещению мигрантов. «На месте мы не видим разрядки, но ситуация, скорее, ухудшается», – заметил он.
«Мы хотели бы, чтобы Минск пошел на уступки. Если это произойдет, то мы в ЕС обсудим, как быть дальше... Если соответствующие сигналы поступят, то мы примем их к сведению. В настоящий момент я слышу заявления из Минска, но не вижу действий. Если с другой стороны пойдут на уступки, то мы будем быстро готовы вернуться к диалогу», – заявил Маас.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Боррель пообещал не впускать в ЕС мигрантов из Белоруссии
Евросоюз не пропустит с территории Белоруссии ни одного мигранта, но они не должны погибнуть, им надо дать гуманитарную помощь и репатриировать, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Въезд в ЕС не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в том числе иметь визу, все другие распространяемые сведения [о праве на въезд] ложны», – сказал Боррель. Он подчеркнул, что в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в воскресенье обсудил вопросы оказания гуманитарной помощи этим людям и возможность их репатриации. «Однако он (Макей) отверг всякую ответственность [Минска] за то, что эти люди находятся там», – сказал Боррель.
Отвечая на вопрос о роли России в миграционном кризисе, Боррель утверждал, что Белоруссия «пользуется поддержкой России» в этой ситуации, поскольку «глава МИД РФ [Сергей Лавров] заявлял, что Евросоюз сам виноват в возникновении этой ситуации».
Ранее и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.
В прошлую субботу президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и ЕС смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
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Госдеп США анонсировал новые санкции по Белоруссии в координации с ЕС
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Соединенные Штаты в координации с ЕС готовят новые односторонние санкции по Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы также готовим новые санкции в тесной координации с ЕС, другими партнерами и союзниками. Мы продолжим привлекать к ответственности [белорусские власти] за продолжающиеся атаки на демократию, за нарушения прав человека и международных норм», – приводит слова Прайса ТАСС.
Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента, в Вашингтоне «глубоко обеспокоены» действиями Минска и «решительно осуждают» использование людей, находящихся в уязвимом положении. Представитель внешнеполитического ведомства США призвал белорусские власти «немедленно прекратить кампанию по организации» миграционных потоков в Европу. Кроме того, США приписали Белоруссии подрыв безопасности и стабильности не только соседних европейских стран, но и всего континента. «Мы продолжим оказывать все больше давления [на власти Белоруссии]», – подчеркнул Прайс.
Ранее и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
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Главы МИД ЕС приняли политическое решение о пятом пакете антибелорусских санкций
Главы МИД ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций в отношении Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после окончания встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций. Никто не сомневался, что очередная шестая часть будет нужна», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам польского министра, «гибридная война, которая нас задела, усиливается».
«Кроме того, причины, которые привели к наложению санкций – избирательные фальсификации и последующие репрессии по меньшей мере не исчезли и мы тут не видим никаких положительных признаков», – добавил он.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
ЕС опроверг участие «Аэрофлота» в перевозке незаконных мигрантов
Евросоюз никогда не указывал на «Аэрофлот» в связи с миграционной проблемой на польско-белорусской границе, сообщили официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
«Мы никогда не выделяли «Аэрофлот» или другие авиакомпании», – приводит РИА «Новости» слова Кеерсмакера.
При этом он отказался комментировать возможные санкционные списки. «Что касается санкций, мы никогда публично не комментируем возможные или продолжающиеся дискуссии относительно конкретных списков», – напомнил представитель ЕК.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Минск. «При чем здесь наш «Аэрофлот?» Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят», – отметил президент.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал глупостью возможные санкции в отношении «Аэрофлота».
До этого в СМИ прошла информация, Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности.
Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Польша заявила, что белорусские силовики не дают мигрантам вернуться
В МВД Польши заявили, что белорусские силовики не дают мигрантам вернуться вглубь страны.
«Белорусские службы все время контролируют лиц, которых привели на пограничный переход, одновременно не давая им вернуться вглубь Белоруссии», – приводит сообщение РИА «Новости».
Между тем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что будет выступать за возвращение мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, в страны исхода.
«Нет, я буду выступать за то, чтобы люди, которые там находятся, которых доставили туда под предлогом ложных данных режима Лукашенко, были возвращены в страны их исхода», – заявил Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос, будет ли он призывать к тому, чтобы принять этих мигрантов в случае, если их приток в Белоруссию будет остановлен.
Он отметил, что в таком случае «страны исхода должны выполнить свою часть работы». На уточняющий вопрос, возможна ли их отправка на родину, если эти мигранты могут претендовать на убежище, Маас отметил, что не знает, «есть ли у них право на убежище».
«Те же, кто получают политическое убежище, как правило вынуждены использовать другие пути. В этой связи я считаю, что важно показать не только Белоруссии, но и любому другому, кто придет к такой идее, что так дело не пойдет, что Евросоюз не поддастся шантажу и мы должны ясно дать понять, проводить пояснительные кампании в странах исхода, что не стоит давать себя использовать как инструмент политики Лукашенко под обманным представлением лживых фактов», – заявил Маас.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Страны Балтии призвали привлечь Минск к ответственности из-за мигрантов
Главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса.
«Президенты... призывают привлечь к ответственности режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который эксплуатирует людей», – приводит совместное заявление РИА «Новости».
Также главы трех государств заявили, что находящихся в Белоруссии мигрантов вынуждают нарушать границы Евросоюза.
«Президенты... обеспокоены безопасностью и соблюдением прав мигрантов в Белоруссии, которых вынуждают нарушать границы Европейского союза», – говорится в совместном заявлении.
Ранее сообщалось, что ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.