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16 ноября, вторник | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о приостановке сертификации «Северного потока – 2»
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Цена на газ в Европе выросла на фоне возможной приостановки сертификации «Северного потока – 2»
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На фоне новостей о приостановке Германией сертификации «Северного потока – 2» цена на газ в Европе растет более чем на 1%.
Об этом со ссылкой на данные торгов передает ТАСС.
Во вторник агентство Bloonberg сообщило, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».
«Нафтогазу» и ГТС Украины разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»
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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, участие в сертификации «наша ответственность перед потребителями: крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины. Мы не хотим, чтобы из-за прекращения транзита расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и отразились на тарифах».
«С сегодняшнего дня мы ликвидируем часть компрессорных станций, 96% газораспределительных станций требуют реконструкции, потому что они работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности. Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток – 2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. Газпром не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока – 2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций», – написал Макогон.
По его словам, «энергетический кризис этого года, во многом спровоцированный Газпромом, должен стать уроком для многих». «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, – это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?» – говорит глава ГТС Украины.
«Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие», – написал глава ГТС Украины.
В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству».
Ранее он заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Украину лишили права вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» будут привлечены к процессу сертификации оператора «Северного потока – 2» без права вето, сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) Фите Вульф.
«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации», – отметил Вульф. Он указал на то, что у участников будет право делать заявления касательно процесса. «Право на вето с этим не связано», – приводит слова представителя регулятора ТАСС.
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Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Между тем в прошлую пятницу глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал украинские компании не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе, вторая нитка будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Боррель сказал, почему Лукашенко не перекроет поставки газа в Европу
Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тыс. человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на France 24.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.
Вучич отметил возможность многому научиться у Путина
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным всегда были очень важными для Сербии.
В интервью для YouTube-канала «Соловьев.Live» Вучич рассказал, что в сербском президентском кабинете «уже неделями идет подготовка встречи с президентом Путиным». По словам Вучича, «Владимир Путин – это сила России», «тот, кто возвысил Россию», передает РИА «Новости».
«Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», – сказал Вучич, добавив, что «от президента Путина всегда может многому научиться, многое услышать от него».
«Я хочу, чтобы люди в России знали, что Сербия успешно сопротивлялась давлению, и мы никогда не были проблемой: ни когда строился «Южный поток», ни когда строился «Турецкий поток», ни когда – «Балканский поток», – приводит его слова ТАСС.
Вучич отметил, что Сербия построила газопровод вместе с Газпромом, «и сегодня уже идет газ по газопроводу», страна «готова далее расширять интерконнекторы по региону этого газопровода». Президент Сербии подчеркнул, что его страна – единственная в Европе, которая никогда не вводила никаких санкций против России.
Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе
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Из европейских газовых хранилищ отобрали уже 6,6% от объема, закачанного туда летом. В начале ноября были побиты суточные рекорды по отбору, говорится в заявлении компании.
«Отметим, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них – 345,2 млн куб. м – был 3 ноября», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Согласно сообщению Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ Европы составила 74%, а объем активного газа на 19,5 млрд куб. м меньше уровня 2020 года.
Запасы в ПХГ Украины оказались ниже показателей 2020 года на 37%. Сейчас Газпром продолжает закачку газа в пять европейских подземных хранилищ.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Газпром перевыполнил план по транзитному договору с Украиной, заявил глава компании Алексей Миллер. Эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев сейчас делает все, чтобы контракта на транзит российского газа после 2024 года не было.
На Украине подсчитали ежегодные потери из-за «Северного потока – 2»
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В случае запуска газопровода «Северный поток – 2» ежегодные потери Украины составят около 2 млрд долларов, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с Reuters.
«Украина будет терять около 2 млрд долларов в год, если «Северный поток – 2» будет запущен, что эквивалентно примерно 1,5%-ам ВВП страны», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
Глава «Нафтогаза» также выступил с утверждением, что трубопровод якобы «угрожает мировой безопасности», и поэтому Украина рассчитывает на помощь США. «Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток – 2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», – утверждает украинский чиновник.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и гендиректор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода в связи с подписанием президентом России указа об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса.
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Зеленский призвал Вашингтон ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Зеленский написал в Twitter, что «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток – 2».
«Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в сенате США по поддержке такой нормы и на уровне сената», – написал президент.
Ранее в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Вучич захотел обсудить с Путиным цены на газ
Сербский президент Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок.
«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», – заявил Вучич в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
«Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Ранее президент Сербии сообщал, что предварительная дата встречи с российским лидером – 25 ноября. Он отмечал, что в ходе встречи политики будут обсуждать поставки и цену российского природного газа.
Сейчас Россия фактически является единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 млрд кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.
Британия призвала Европу объединиться против «Северного потока – 2»
Страны Европы должны выступить единым фронтом против газопровода «Северный поток – 2», заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс заявила, что на саммите НАТО в Риге будут выдвинуты «несколько предложений, чтобы бросить вызов методам агрессии XXI века, используемым теми, кто угрожает свободам, экономикам и демократиям». Она призвала «выступать единым фронтом, например, в противодействии сооружению газопровода «Северный поток – 2». Как заявила министр, «если позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению.
Германия призвала не использовать «Северный поток – 2» против Украины
«Северный поток – 2» не должен использоваться для давления на Украину, Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через эту страну, даже в том случае, если трубопровод будет принят в эксплуатацию, заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
«Мы взяли на себя политические обязательства, что этот трубопровод не должен использоваться для давления на Украину. Мы хотим надежные, долгосрочные, закрепленные контрактами поставки газа и контракты для Украины на транзит», – приводит ТАСС слова Мааса.
В ФРГ против проекта выступают «зеленые» и различные природоохранные организации. И.о. канцлера Ангела Меркель неоднократно говорила, что проект нужно завершить, поскольку Германии требуется больше газа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
До этого в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Стало известно о приостановке сертификации «Северного потока – 2»
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Федеральное сетевое агентство Германии «приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора», говорится в сообщении регулятора.
«В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», – цитирует сообщение ТАСС.
В регуляторе добавили, что процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой «дочки», - отметили в регуляторе.
Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2» в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».
До этого глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
Порошенко призвал остановить сертификацию «Северного потока – 2»
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Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2» в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.
«Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей является ничем иным как издевательством. Пощечиной всем, кто искренне искал мирного урегулирования. Вызовом для Украины и всего коллективного Запада», – написал Порошенко в своем Telegram-канале.
«Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование – лишь полная капитуляция Украины и Запада», – считает Порошенко.
По его мнению, Украина должна требовать не только отмены этого указа, но и возвращения предприятий, а также отмены рублевой зоны и отмены решений о паспортизации.
«Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о «серьезных последствиях», в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнеры. Самое время для остановки сертификации «Северного потока – 2», – считает Порошенко.
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».
В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению провозглашенных республик Донбасса, поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с российскими.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
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Цена газа в Европе выросла на отказе Газпрома бронировать доптранзит через Украину
Цена газа в Европе в ходе торгов взлетела на 2,5% на отказе Газпрома бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу в декабре, свидетельствуют данные биржи ICE.
Как сообщает ТАСС, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 966 долларов за тысячу кубометров, или 81,215 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе в понедельник.
Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай поставили новый рекорд
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Поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в начале ноября побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%, сообщили в пресс-службе российского холдинга.
«Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума – были выше на 35,4% суточных обязательств Газпрома, – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что еще 31 октября поставки по «Силе Сибири» превышали суточные обязательства Газпрома лишь на 19%.
Зампредседатель правлении Газпрома, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявляла, что, согласно предварительным данным, объем поставленного в Китай по трубопроводу газа с января по сентябрь составил 7,1 млрд куб. метров.
Напомним, газопровод «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.
В Китай поставлять газ про данному маршруту начали в декабре 2019 года, а договор был заключен в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту на 30 лет.
Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину и Польшу в декабре
Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе в понедельник, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». По итогам аукциона, который завершился в 14.00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн кубометров в сутки), сообщает ТАСС.
Отмечается, что Газпром не забронировал на декабрь мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, на аукционе были предложены объемы в 89 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе.
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