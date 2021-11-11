Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море Путин побывал в музейном центре «Московский дом Достоевского» 11 ноября 2021, 16:05 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр «Московский дом Достоевского». Экскурсию для Путина провела министр культуры России Ольга Любимова. Глава государства оставил запись в книге почетных гостей, сообщает РИА «Новости». Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени Даля. В декабре того же года музей-квартира была закрыта для проведения ремонтно-реставрационных работ. Открытие обновленного «Московского дома Достоевского» было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя. В квартире на Новой Божедомке, которая с 1954 года носит его имя, Федор Достоевский прожил с 1823 по 1837 год. Музей писателя был открыт во флигеле в 1928 году. При этом помещение никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при его жизни. Исторический интерьер квартиры был воссоздан в 1980 году на основе мемуаров младшего брата Достоевского, который оставил подробное описание квартиры детства, включая чертежи и схемы. Среди мемориальных предметов экспозиции – преддиванный овальный стол, книжный шкаф, портреты родителей и предков. Площадь обновленного музея составит около тысячи квадратных метров. В нем появятся экспозиция, посвященная романам Достоевского, и раздел, посвященный восприятию его творчества следующими поколениями писателей, художников, режиссеров. Указ президента «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского» был опубликован еще 24 августа 2016 года. Распоряжением правительства в 2017 году (с изменениями в 2018-ом) был утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия. Его возглавил руководитель администрации президента Антон Вайно. На фоне пандемии оргкомитет решил сосредоточиться на ключевых моментах плана. Центральным событием является открытие в Москве на базе отдела «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» музея «Московский дом Ф.М. Достоевского», который рассказывает не о конкретной части его биографии (как Петербургский, Омский, Новокузнецкий, Старорусский или музей в Даровом, как существовавшая с 1928 года музей-квартира писателя в Москве), но позволяет в целом рассказать о жизни и творчестве писателя. Кроме того, в Московской области активно ведутся и близятся к завершению работы по реставрации и музеефикации усадьбы семьи Достоевских «Даровое», которая входит в состав Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», а также осуществляется реставрация расположенного в селе Моногарово храма Сошествия Святого Духа, связанного с семьей Достоевских. В Санкт-Петербурге проведена реставрация надгробия на могиле Достоевского (Некрополь мастеров искусств) и его мемориальной квартиры. Также открыта новая экспозиция Литературно-мемориального музея Достоевского в Новокузнецке «Кузнецкая путеводительница». Кроме того, проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Комендантский дом, построенный в 1799 году», где располагается Омский государственный литературный музей имени Достоевского. Там открыта новая экспозиция. На месте сохранившегося фрагмента фундамента казармы Омского крепостного острога, в котором пребывал Достоевский в период заключения, установлен памятный знак. Реализуются исследовательская и издательская программы, связанные с изучением и сохранением наследия Достоевского; в частности, при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований Институтом русской литературы РАН (Пушкинский дом) и издательством «Наука» осуществляется подготовка полного академического собрания сочинений писателя в 35 томах. Уже издано восемь томов, тираж каждого – до 700 экземпляров, распространением издания занимается издательство. Вместе с тем создан интернет-портал «Мир Достоевского», который будет пополняться текстами писателя и исследователей его творчества, копиями рукописей, воспоминаний, информацией об экранизациях, театральных постановках и другими материалами. Минкультуры и дирекция фестиваля «Золотая маска» организовали в 2021 году в Москве и Омске показ спектаклей в рамках театральной программы «Достоевский и театр». В программу были включены 16 спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Севастополя, ставшие номинантами и лауреатами Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», а также и наиболее успешные премьерные постановки последнего сезона, созданные по произведениям классика.

Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии 10 ноября 2021, 14:53

Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ. Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости». В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации. Байден заявил о сомнениях Путина в эффективности демократии 10 ноября 2021, 07:32

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден утверждает, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин якобы выражали сомнения в эффективности демократических систем. Байден считает, что «мир задается вопросом, правда ли, что Америка вернулась». Другие страны, по его словам, «видят разобщенность» США, «атаку 6 января» на Капитолий, а потому «спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха». «Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Байден, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США. Байден сказал, что не разделяет подобное мнение, и подчеркнул усилия США, направленные на борьбу с коронавирусом и восстановление экономики. Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику. Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате» 9 ноября 2021, 00:01 Текст: Антон Антонов

Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. «С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов России и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости». В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он. Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского 8 ноября 2021, 20:56

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», - говорится в документе, указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник. Гинцбург – один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов. Ранее Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Байден похвастался выполнением данного Путину обещания по борьбе с хакерами 9 ноября 2021, 00:33

Фото: Oliver Contreras/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину. Как заявил Байден, на встрече в июне он «ясно сказал» Путину, что «США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности». «Мы это сделали сегодня», – приводит слова Байдена РИА «Новости». Глава американского государства сказал, что Вашингтон намерен «укрепить защиту» и «бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа», США «используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам». Байден заявил, что США «используют международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели». По его словам, «остается еще много сделать», но США «предприняли важные шаги, чтобы укрепить критическую инфраструктуру перед лицом атак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает безопасности, и работать с союзниками и партнерами». Он добавил, что Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев от хакеров. Напомним, США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность хакерской группировки REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск. Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Полянин «проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв». В Кремле подтвердили еще один телефонный разговор Путина и Меркель 10 ноября 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил еще один телефонный разговор президента России Владимира Путина и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости». «Сегодня они условились продолжить контакты», – сказал пресс-секретарь российского лидера. Ранее в телефонном разговоре Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе и повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко в разрешении миграционного кризиса. Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море 11 ноября 2021, 13:17

Фото: Ukrainian Defence Ministry/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин обеспокоен активностью сил НАТО в Черном море, такие действия альянса у российских границ – причина повышенного внимания и повышенной предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он (Путин) об этом говорил», – сказал Песков, говоря об отношении российского лидера к действиям кораблей ВМС США в Черном море, передает ТАСС. Он добавил, что проводятся «постоянные оперативные контакты между военными по конфликтингу и так далее» по поводу провокаций кораблей НАТО у границ России в Черном море. «Контакты в целом были по линии генеральных штабов, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности. Об этом говорил и глава государства, и министр обороны», – заключил представитель Кремля. Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем. Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России 8 ноября 2021, 20:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», – говорится в документе, сообщает РИА «Новости». Добавляется, что указ вступает в силу со дня подписания. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства. Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом 9 ноября 2021, 17:32 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней. В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.



Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений. Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек. Путин поблагодарил МВД за работу в период выборов и в условиях коронавируса 10 ноября 2021, 00:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил руководство и личный состав, а также гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел. Президент поблагодарил их «за четкую и грамотную работу». Он отметил, что сотрудники МВД обеспечили порядок «в период сентябрьского единого дня голосования», а также решают «крайне ответственные задачи, связанные с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Путин заявил, что «к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования». Он подчеркнул, что от «отношения к службе, от профессиональных и личных качеств» сотрудников МВД «зависит, насколько оправдаются эти ожидания». Президент призвал и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Также он подчеркнул важность «предупреждения правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних». По его словам, власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников МВД и их семей. В октябре МВД подсчитало ущерб от преступлений в России с начала года. С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 млрд рублей, в результате преступлений погибли более 17 тыс. человек. Почти каждое четвертое преступление, как отметили в МВД, было совершено в пьяном виде, 59,4% преступников были рецидивистами, а к каждому 35-м преступлению оказались причастны несовершеннолетние. Путин поставил на контроль вопрос доставки грузов на Дальнем Востоке 9 ноября 2021, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин лично и правительство контролируют вопрос доставки грузов на Дальний Восток, проблема связана с пандемией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики», – цитирует Пескова ТАСС. Он подчеркнул, что меры принимаются по линии правительства, и также вопрос находится на контроле у президента. «На Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком прежде всего импортных грузов», – констатировал представитель Кремля. Он пояснил, что как только будут приниматься соответствующие решения и формулироваться поручения, Кремль сообщит в СМИ. Ранее в прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли. Во вторник у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам. Анонсировано совещание Путина по предотвращению влияния энергокризиса на Россию 9 ноября 2021, 15:24 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду намерен обсудить меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на экономику страны, сообщили в Кремле. «10 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства России. Основной темой встречи станет обсуждение мер по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику, с докладом по этому поводу выступит первый заместитель председателя правительства России [Андрей] Белоусов», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости». Также в ходе совещания планируется обсудить обеспечение внутреннего рынка продовольственными товарами, в нем будет принимать участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Кроме того, в ходе совещания рассмотрят ряд текущих вопросов. Путин поручил навести порядок с перевозками на Дальнем Востоке 10 ноября 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты России. «Обязательно наведите порядок здесь, как можно быстрее, и доложите председателю правительства», – сказал Путин Савельеву на встрече президента с членами кабмина, сообщает РИА «Новости». О результатах работы Путин поручил доложить главе правительства Михаилу Мишустину, передает ТАСС. «Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты – так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», – сказал Путин. Как пояснил министр, проблемы с вывозом грузов из портов Дальнего Востока связаны с нехваткой судов. При этом портовых мощностей для обработки товаров, по оценке ведомства, в округе на данный момент достаточно. По словам главы Минтранса, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены из портов до конца ноября. «К середине декабря мы планируем выйти на нормы хранения грузов на морских терминалах, не превышающие объем нормальной судовой партии (примерно 2,2 тыс. контейнеров, сейчас у нас в три раза больше их), и нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока», – сказал Савельев. Ранее в прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли. Во вторник у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам. Песков оценил вероятность новой встречи Путина и Байдена 9 ноября 2021, 13:25 Текст: Елена Мирошниченко

Четких сроков новой встречи глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, при этом Москва и Вашингтон понимают, что общение президентов двух стран должно продолжаться, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Есть понимание, что встреча нужна, что общение двух президентов нужно, что общение нужно продолжать. Но четких сроков пока нет», – ответил он на вопрос по поводу возможной новой встречи Путина и Байдена, передает ТАСС. Ранее Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена вполне реальна в нынешнем году. В Кремле отреагировали на заявления Байдена о борьбе с кибермошенничеством 9 ноября 2021, 13:01 Текст: Алексей Дегтярев

Кремль не обладает детальной информацией о предъявленных обвинениях в кибермошенничестве в адрес россиянина Евгения Полянина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем», – заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают заявление президента США Джо Байдена на эту тему, передает РИА «Новости». При этом представитель Кремля пояснил, что у сторон есть взаимные запросы по борьбе с киберпреступностью, и в этом отношении диалог развивается. Диалог по этой теме носит предметный характер, в нем участвуют компетентные органы, подчеркнул Песков. «Службы не могут быть погружены в работу друг друга, службы обсуждают те запросы, которые поступают, и разбирают конкретные ситуации при необходимости», – пояснил он. Говоря о том, были ли удовлетворены какие-либо из этих запросов, Песков сказал, что ему нечего добавить к сказанному, поскольку «эта сфера взаимодействия не может быть в публичной плоскости». Ранее во вторник Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину. До этого в США предъявили обвинения украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину, по версии американской стороны, они причастны к кибермошенничеству. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.