|
|
Появилась новая версия происхождения коронавируса
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Коронавирус, пандемия которого происходит в мире, мог эволюционировать в теле зараженного в 2012 году китайского шахтера, образцы его вируса были отправлены в уханьскую лабораторию, откуда, возможно, произошла утечка, пишут СМИ.
Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.
Отмечается, что в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь.
Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.
«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.
Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
Названо условие использования «Спутника V» в ЕС
Вакцина «Спутник V» должна быть одобрена регулятором, прежде чем ее можно будет применять в Европейском союзе, прокомментировали в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) предложение, сделанное Евросоюзу РФПИ.
В агентстве отметили, что «любой медицинский продукт должен быть одобрен регуляторным органом, прежде чем его можно будет давать жителям ЕС». «Вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит последовательную экспертизу. Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения», – передает сообщение EMA ТАСС.
Регулятор сообщил, что такая заявка пока не получена.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций сделал предложение ЕС, заключающееся в том, чтобы рассмотреть российскую вакцину против коронавируса «Спутник лайт» в качестве третьей (бустерной) инъекции на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Стало известно о состоянии здоровья Горбачева
Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», – приводит РИА Новости слова Палажченко. По его словам, он находится на карантине уже больше месяца.
При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но находится с ним на связи.
«Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил Палажченко.
В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в одном из медицинских учреждений на карантине.
В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V»
|
|
Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца.
«Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами.
Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
Сингапурский ученый предупредил о возможном появлении нового коронавируса
|
|
Коронавирус Sars-CoV-2 может перейти от человека обратно к животным, а после серии мутаций снова вернется к человеку как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызовет новую пандемию, заявил профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU, сообщает газета Straits Times.
Профессор напомнил, что новый коронавирус Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии. «Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, а его подбирает и съедает летучая мышь», – передает РИА «Новости».
В таком случае коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из этих вирусов может попасть к человеку и вызвать новую пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3.
«Это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии», – добавил профессор.
Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире.
Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли.
Байден счел США более щедрыми в передаче вакцин другим странам, чем Россия
|
|
Глава американского государства Джо Байден заявил, что США предоставляют другим странам вакцины от коронавируса, ничего не требуя взамен. По его словам, этим США якобы отличаются от России и Китая.
Байден заявил: «Мы обязаны помогать другим странам, и у нас есть свои интересы». Он отметил, что «путешествовал по миру», проводил переговоры «со всеми ведущими мировыми лидерами» и намерен продолжить «встречаться с ними», передает ТАСС.
«И знаете что? Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые», – заявил Байден. По его версии, «в отличие от Китая, России и других», США «не просят ничего взамен». Он полагает, что «это оказывает огромное влияние».
Напомним, что главным препятствием для передачи российской вакцины «Спутник V» другим странам оказывались не некие требования, которые якобы выдвигались со стороны Москвы, а нежелание политиков этих стран принимать помощь от России, хотя Москва предоставляла ее совершенно безвозмездно. США же долгое время вообще отказывались передавать другим странам вакцины. Кроме того, США уговаривали другие страны отказаться от «Спутника V».
Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V»
|
|
Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости».
Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах.
«Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр.
При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей.
Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России».
«Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров.
При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.
«В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров.
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минздраве опровергли слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
В министерстве сообщили, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства, передает РБК.
«По итогам консультаций Минздравом были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», – заявили там.
Отмечается, что в данный момент идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Специалисты могут приехать уже в декабре.
Ранее Эдерер заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.
В сентябре сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется. Глава Минздрава Михаил Мурашко на 71-й сессии Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ призывал выработать единые подходы к признанию сертификатов о вакцинации.
В Татарстане вводят QR-коды для посещения общественных мест
В Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, сообщает пресс-служба президента республики.
«Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», – приводит сообщение ТАСС.
Также с 11 октября будет введен режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев. Работодателей обязали перевести таких работников на дистанционный формат работы.
Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Аналогичные ограничения коснутся спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий.
«Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда», – отмечает пресс-служба.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.
В Минздраве назвали допустимый срок планирования беременности после COVID
|
|
Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.
«Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина) должна иметь минимум два – через каждые две недели – отрицательных теста. Но оптимально – через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия», – приводит ее слова РИА «Новости».
По словам Адамян, самое главное – чтобы женщина восстановилась после коронавируса.
«Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко... В некоторых случаях – тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована», – добавила главный специалист Минздрава.
Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.
В России выявили 27,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5404, Санкт-Петербурге – 2418, Московской области – 1454.
Всего в стране выявили 7 690 110 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 799 230 человек, из них вылечились за сутки 20 330 человек.
Также за сутки зафиксировано 924 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 213 549 человек.
Накануне, 6 октября, в России выявили 25 133 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2417.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4595, Санкт-Петербурге – 2501, Московской области – 1490.
Всего в стране выявили 7 717 356 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 819 796 человек, из них вылечились за сутки 20 566 человек.
Также за сутки зафиксировано 936 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 214 485 человек.
Накануне, 7 октября, в России выявили 27 550 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 304.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт предупредил о риске тяжело заболеть гриппом переболевшим COVID
Перенесшие коронавирус люди, отказавшиеся от ревакцинации, не соблюдающие меры безопасности, могут тяжело заболеть гриппом, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в эфире телеканала «Россия-24».
«Еще очень сильно [мы] рискуем болеть не только ковидом, но и гриппом. Особенно тяжело будут болеть те, кто уже переболел коронавирусом. Это сейчас будет одна из самых больших групп риска, потому что, к сожалению, коронавирус <…> очень сильно ослабляет иммунитет. И люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают мер предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом», – приводит ТАСС слова Семенова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что этой зимой Россия столкнется с двумя новыми штаммами гриппа, люди, перенесшие недавно коронавирус, сильнее подвержены заболеванию гриппом всех штаммов.
Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых
В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка».
Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить.
«К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец.
За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.
Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID
Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.
По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса.
«Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер.
«Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин.
Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.
Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V», сообщили в регуляторе.
«Вакцина «Спутник V» находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там пояснили, что по мере того, как заявитель представляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции.
«Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции», – указали в EMA.
Все данные по инспекциям включат в итоговый отчет, его опубликуют на сайте EMA вместе с «рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.