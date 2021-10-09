Появилась новая версия происхождения коронавируса

Коронавирус, пандемия которого происходит в мире, мог эволюционировать в теле зараженного в 2012 году китайского шахтера, образцы его вируса были отправлены в уханьскую лабораторию, откуда, возможно, произошла утечка, пишут СМИ.

Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.

Отмечается, что в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь.

Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.

«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.

Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.

В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.