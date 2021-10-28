Киев уличили в желании вызвать полномасштабные боевые действия в Донбассе Премьер Украины пообещал обеспечить теплоснабжением всю страну 28 октября 2021, 15:29 Текст: Евгения Шестак

Теплоснабжение будет обеспечено этой зимой по всей Украине, несмотря на мировой энергетический кризис, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это будет означать, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом, несмотря на мировой энергетический кризис», – цитирует ТАСС премьера. Шмыгаль подчеркнул, что Украина располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы «стабильно пройти эту зиму». По его словам, в настоящее время около 70% жилищного фонда страны обеспечены теплоснабжением, в первых числах ноября эта цифра должна достигнуть 100%. Ранее ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре. Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.

Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе 28 октября 2021, 06:58

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление представителя немецкого МИДа Андреа Зассе, которая осудила использование БПЛА в Донбассе. При этом Зассе заявляла, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, которые могут использовать по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild. Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает сегодняшнее предостережение» Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». Посол считает, что власти Германии должны не «выражать обеспокоенность сложной ситуацией» в Донбассе, а «удвоить собственные посреднические усилия с целью созыва нормандского саммита». Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. ДНР пригрозила «не только дипломатическим» ответом на атаки на Старомарьевку 28 октября 2021, 04:55 Текст: Антон Антонов

В ответ на попытки украинских силовиков занять село Старомарьевка предпринимаются шаги «разного толка и не только дипломатические», сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин заверил, что «ситуацию со Старомарьевкой никто так не оставит». Он подчеркнул, что «так это продолжаться не может». «Это люди, это заложники, граждане и республики, граждане и России», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в Донбассе на южном участке фронта произошло резкое обострение ситуации, когда украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Глава ДНР говорил, что в Старомарьевке проживают 37 граждан России. Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию 28 октября 2021, 04:26

Фото: Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона. Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС. Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара, 78 российских копеек), передает РИА «Новости». Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ 28 октября 2021, 11:22

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ. «В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой». «Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков. Ранее президент России Владимир Путин Ранее президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. «Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду. Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров. Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский поручил СНБО рассмотреть запрет гастролей российских артистов на Украине 27 октября 2021, 16:32

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Кристина Коваленко

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на территории страны уже есть ограничения для некоторых граждан России, при этом петицию он переадресовал премьер-министру, главе Совбеза Украины и секретарю СНБО для проработки вопроса об усилении ответственности за нарушение этих ограничений. В опубликованном на сайте президента сообщении говорится, что Минкульт Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, передает агентство УНИАН. «Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины», – говорится в сообщении. Президент отметил, что направил петицию руководителям ведомств и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать внесенные предложения, проанализировать соблюдение требований закона. В частности, речь шла о проведении гастролей российских артистов на Украине «Проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного закона», – подчеркнул президент. Ранее шоумен Игорь Кондратюк заявил, что создал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты российских артистов. Предложение набрало 25 тыс. голосов. В 2015 году в Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны. Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно. На Украине заявили о входе экономики в пике 28 октября 2021, 09:01 Текст: Евгения Шестак

Повальная убыточность украинских предприятий является причиной того, что экономика страны входит в пике, заявил аналитик института GrowFord Виктор Скаршевский. «Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях – более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает», – предупредил эксперт на сайте «Голос.ua». По мнению Скаршевского, такое положение дел приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий. В свою очередь председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявлял, что страну ждёт серьёзный экономический кризис, который будет сопровождаться резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на нефть. Также, по словам Олейника, подорожают все товары, так как цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате потребители не смогут что-либо покупать, а продавцы не смогут продолжать повышать цены, хотя расходы продолжат расти. Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает «в минус», наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, нужно готовиться к худшему. Украина предложила ЕС до 10 млрд кубометров емкости своих ПХГ 27 октября 2021, 16:28 Текст: Евгения Шестак

Украина предлагает Евросоюзу до 10 млрд кубометров емкости своих подземных хранилищ газа для долгосрочного хранения стратегических запасов природного газа, заявил и. о. главы компании – оператора ПХГ страны «Укртрансгаз» Сергей Перелома. «Оператор предлагает европейским партнерам до 10 млрд куб. м объемов ПХГ для долгосрочного хранения таких стратегических запасов. Работу над реализацией этой стратегии мы вместе с коллегами из ряда государственных ведомств уже начали», – написал он в Facebook. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров. Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе. Грызлов указал на полную ответственность Киева за обострение в Донбассе 27 октября 2021, 22:25

Фото: AP/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Украинские власти пытаются спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Грызлов подчеркнул, что «вся ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на украинской стороне», передает РИА «Новости». Полномочный представитель России заявил, что 27 октября состоялось «одно из самых напряженных и сложных за все время работы» заседание Контактной группы. Он «констатировал продолжение эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения», передает ТАСС. Напомним, вооруженные силы Украины захватили в Донбассе село Старомарьевка, а также применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Кроме того, обстрелам подверглись Донецк и Горловка. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии 27 октября 2021, 21:18

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Кристина Коваленко

Украинская компания «Энергоатом» выкупила практически всю доступную мощность межгосударственного сечения для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре, сообщает Национальная энергетическая компания Украины со ссылкой на результаты аукциона. Речь о 885 МВт из 900 МВт, предложенных для НЭК «Укрэнерго», сообщает «Интерфакс-Украина». Украинский национальный регулятор в сферах энергетики и коммунальных услуг из-за дефицита топлива на ТЭС ранее решил не продлевать действовавший до 31 октября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за угрозы дефицита электроэнергии, сообщает «Интерфакс». По данным министерства энергетики Украины на 26 октября, запасы угля в стране составляют 578,9 тыс.тонн, при необходимых 653,4 тыс. тонн. «Регулятор уже определился с решением - он не будет запрещать импорт из России и Белоруссии на ноябрь. Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не составляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будем определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП», - цитирует агентство источник. На Украине ранее остановила работу Славянская ТЭС из-за нехватки угля, сообщила компания «Укрэнерго». Оба блока прекратили работу на прошлой неделе. До этого отмечалось, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшилась. На складах сейчас в 3,9 раза сырья меньше, чем необходимо. Ранее стало известно, что Украина установила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белорусии сроком до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Такое решение было принято в связи с планами Украины присоединится к энергосистеме континентальной Европы, что будет означать конец работы с энергосистемами Белоруссии и России. «Интер РАО» исключила переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии на Украину 28 октября 2021, 11:14 Текст: Евгения Шестак

ПАО «Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) не ведет никаких переговоров по вопросу возобновления поставок электроэнергии на Украину, сообщила врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина. «На Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии. Сейчас с украинской стороной никаких переговоров не ведется», – цитирует ТАСС Панину. Ранее ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре. Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Украинское СМИ объяснило взломом публикацию слов министра обороны об атаке Bayraktar в Донбассе 27 октября 2021, 21:55 Текст: Елена Мирошниченко

Украинский портал «Диалог.UA» заявил, что публикация со словами министра обороны Украины Андрея Тарана, якобы опровергнувшего информацию о применении в Донбассе турецких беспилотников Bayraktar – фейк, издание утверждает, что его взломали ради этой публикации. «Украина еще ни разу не использовала в конфликте на востоке Украины ударные беспилотники Bayraktar... Видео, которое распространяется в СМИ, – фейк пророссийских наемников. На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника... С помощью подобных видео российская сторона в очередной раз пытается обвинить Украину в нарушении Минских соглашений и эскалации конфликта», – говорилось в публикации якобы от лица министра, передает «Коммерсант». Вечером «Диалог.UA» сообщил, что подвергся взлому. «Никаких опровержений от Тарана НЕ БЫЛО! Важно уточнить, что первыми внимание на фейк обратили сепаратистские ресурсы Донбасса... Очевидно, использование военными Украины на Донбассе «Байрактаров» стало болезненным ударом для оккупантов. Взлом нашего сайта для публикации фейка – тому подтверждение», – говорится в заявлении портала. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе. Напомним, накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа. Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что ВСУ показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе. Киев на переговорах с Донбассом отказался отвечать на вопросы о Bayraktar 27 октября 2021, 23:47 Текст: Антон Антонов

На переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Киев проигнорировал вопросы об использовании турецкого беспилотника Bayraktar, сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов. Грызлов сообщил о «настоятельных просьбах представителей Донбасса» на переговорах «прояснить ситуацию». Представители Донбасса хотели, чтобы Киев «четко подтвердил или опроверг факт использования БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия». Однако просьбы «были проигнорированы украинской делегацией», передает РИА «Новости». Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. На Украине застрелили активиста «Правого сектора» 28 октября 2021, 09:41 Текст: Евгения Шестак

Представителя организации «Правый сектор*» (признана экстремистской и запрещена в России) Александра Иванина застрелили в украинских Сумах, сообщил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий. «Убит сумчанин, член «Правого сектора*» Александр Иванина. Его нагло убили у подъезда его дома из огнестрельного оружия», – отметил Живицкий в Facebook. По данным украинского издания «Общественное», около 21.00 в среду Иванина подъехал с женой к своему дому и вышел из машины, после чего неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз. От полученных ранений представитель организации умер на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, заведено уголовное дело. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинские радикалы пожирают друг друга. Украину призвали отказаться от претензий на скифское золото 28 октября 2021, 08:19 Текст: Евгения Шестак

Киеву пора одуматься и отказаться от претензий на коллекцию скифского золота, которая по праву должна вернуться на крымскую землю, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. «Никакая другая земля, кроме крымской, где были найдены уникальные артефакты, претендовать на них исторически не может. Киевским властям пора одуматься и отказаться от претензий на чужие культурные ценности», – сказала РИА «Новости» Гридчина. Она отметила, что пока рано ставить точку в деле коллекции скифского золота, решение суда должно быть оспорено. «Передача Украине уникального крымского скифского золота – это нарушение всех международных норм, 650 уникальных артефактов никогда не принадлежали Украине. Празднование официального Киева победы в нидерландском суде по вопросу скифского золота похоже на торжество воров и чернокопателей», – добавила Гридчина. Тем временем глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что нынешняя украинская власть неспособна здравомысляще воспринимать международную реальность и справедливо поступить по отношению к коллекции скифского золота. «Сегодня, к сожалению, все, что вредит России, доставляет киевским властям удовольствие. Поэтому в деле со скифским золотом они с удовольствием потирают руки. Поэтому нам надо оспорить решение суда и накапливать материалы для будущих судебных процессов», – подчеркнул Форманчук. Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым. Киев уличили в желании вызвать полномасштабные боевые действия в Донбассе 28 октября 2021, 11:29 Текст: Евгения Шестак

Украина прикладывает все усилия, чтобы вызвать полномасштабные военные действия в Донбассе, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова. «Можно сделать вывод, что украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать нас на ответные действия. То есть ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, ...ситуация с беспилотниками, которые якобы то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают», – сказала Никонорова в эфире канала «Россия 24». По ее мнению, украинские войска на сегодняшний день прикладывают все усилия, «чтобы вызвать полномасштабные боевые действия» в регионе. Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.