В МИД ответили на призывы США ввести санкции против России из-за роста цен на газ

Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

«Каким образом Россия инициировала всплеск цен, когда она соблюдала все контракты обязательства? Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить 10 единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю», – передает его слова РИА «Новости».



Панкин заявил, что существует большое количество других стран, которые всегда заявляли о готовности наращивать свои поставки, поэтому «флаг им в руки».



«Если кто-то просит чуть больше, то есть определенные условия, будь то цена транзита, задействование определенных маршрутов. Если вы будете на меня давить и говорить о тяжелой ситуации с просьбой на прежних условиях или на худших условиях наращивать поставки, «потому что у нас кризис», кто вам мешал год назад, когда газ стоил 100, закупить его на полвека вперед. Вы делали ставку на то, что газ будет стоить три копейки или уйдет в минус, или появится солнечная энергия, которая вообще заменит все, то это ваши расчеты», – добавил замглавы МИД.

Напомним, в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу.

По версии Маккола, Россия таким образом пытается ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Маккол утверждает, что «Кремль придерживает газовые поставки в Европу». Это, по его словам, «привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту». Конгрессмен призвал расширить санкции.