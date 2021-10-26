Рогозин назвал новую Российскую орбитальную станцию будущей МКС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новая Российская орбитальная служебная станция в будущем может стать новой МКС, но уже с большим количеством участников.

«Рано пока об этом говорить, но мы почувствовали колоссальный интерес», – цитирует Рогозина РИА Новости.

Он отметил, что к Российской орбитальной служебной станции сейчас такой интерес, что вероятно она сможет стать будущей МКС.

МКС начали собирать в 1998 году с запуском модуля «Заря». Станция стала обитаемой с 2000 года. Ее планировали достроить к 2008 году и прекратить функционирование в 2015 году. Затем сроки продлили до 2020 года, а потом и до 2024 года.

Сейчас обсуждаются вопросы продления ее работы до 2028-2030 годов. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные страны-партнеры: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.

Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» перестыковался от модуля МКС «Поиск» к модулю «Наука». Корабль продолжал самостоятельный полет на протяжении 29 часов.

Перелет на «Науку» потребовался для того, чтобы убрать с нее адаптер, который не дает новому модулю «Причал» присоединиться к МКС. Модуль запустят 24 ноября.