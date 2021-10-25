В России выявили 37,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 37930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 37 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7778, Московской области – 3127, Санкт-Петербурге – 2693.

Всего в стране выявили 8 279 573 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 186 611 человека, из них за сутки вылечились 20 690 человека.

Также за сутки зафиксировано 1069 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.

Накануне, 23 октября, в России выявили 35 660 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2270.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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